La Alianza Americana para la Igualdad de Derechos demanda al Fondo de Becas Hispanas por excluir a estudiantes no hispanos del Programa de Becas Insignia

AUSTIN, Texas, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, la Alianza Americana por la Igualdad de Derechos (AAER, por sus siglas en inglés) presentó una demanda federal de derechos civiles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra el Fondo de Becas Hispano ("HSF", por sus siglas en inglés), desafiando la legalidad del emblemático "Programa de Becas HSF" de HSF.

Se adjunta la denuncia.

La demanda alega que HSF viola 42 U.S.C. § 1981, la Ley de Derechos Civiles de 1866, al limitar la elegibilidad para su Programa de Becarios HSF a los solicitantes que "se identifican como de herencia hispana", excluyendo así a los estudiantes calificados que son asiáticos, blancos, negros o miembros de otros grupos no hispanos.

Según la demanda, el programa de HSF no es simplemente un regalo de dinero, sino un acuerdo contractual. A cambio de la oportunidad de competir por miles de dólares en fondos de becas y acceso a tutoría, conferencias y oportunidades exclusivas de trabajo y pasantías, los solicitantes deben:

Crear una cuenta de HSF y aceptar los Términos de uso y la Política de privacidad de HSF;

Otorgar a HSF una licencia mundial para usar su nombre, imagen y semejanza;

Consentimiento para la recopilación y el uso extensivos de sus datos personales;

Acordar una exención de responsabilidad, una exención de demanda colectiva, una exención de juicio con jurado, un acuerdo de arbitraje y otras disposiciones vinculantes;

Completar ensayos y, si busca fondos para becas, presentar documentación de ayuda financiera.

La queja de la Alianza sostiene que debido a que HSF condiciona el acceso a este paquete de beneficios contractuales a que un estudiante sea al menos un cuarto hispano/latino, ilegalmente niega a los estudiantes no hispanos el "mismo derecho".

La demanda se presenta en nombre de dos miembros de AAER que desean postularse al programa, pero están excluidos únicamente porque no son hispanos:

Estudiante A, un estudiante asiático-estadounidense de último año de secundaria con un GPA de 4.0 que planea inscribirse a tiempo completo en una universidad de cuatro años y cumple con todos los requisitos de elegibilidad no étnicos.

Estudiante B, un estudiante de derecho blanco no hispano con un promedio de 3.63 que será un estudiante de derecho de tercer año a tiempo completo en el año académico 2026–27 y que también cumple con todos los criterios no étnicos.

Ambos estudiantes, explica la queja, quieren solicitar los premios financieros, la tutoría y las oportunidades profesionales exclusivas del Programa HSF Scholars, pero están bloqueados en el umbral porque no "se identifican como de herencia hispana".

AAER pide a la corte que:

Declarar que el Programa HSF Scholars viola 42 U.S.C. § 1981.

Emitir una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar que impida que HSF cierre la ventana de solicitud actual o seleccione a los ganadores mientras el Tribunal considera los méritos.

Exigir permanentemente a HSF que use el origen étnico directamente o a través de representantes en la administración de su programa.

Conceder daños nominales y honorarios y costos razonables de abogados.

Edward Blum, presidente de la Alianza Americana para la Igualdad de Derechos, dijo: "El Fondo de Becas Hispanas es libre de apoyar a los estudiantes de ascendencia hispana, pero no es libre de excluir a hombres y mujeres jóvenes talentosos de otros orígenes de un importante programa nacional de becas únicamente porque son de la etnia" equivocada ".

Blum agregó: "Los estudiantes asiático-americanos, los estudiantes blancos y los estudiantes negros deberían tener el mismo derecho a competir por becas basadas en su mérito, no en su ascendencia".

