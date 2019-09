La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua reconocida por P4G por su labor de vanguardia hacia la seguridad hídrica de Latinoamérica

ES RECONOCIDA POR SU LIDERAZGO EN LA CATEGORÍA " AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO", EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6 DE LAS NACIONES UNIDAS.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La iniciativa Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G, por sus siglas en inglés), anunció las Asociaciones Publico-Privadas de Vanguardia 2019 elegidas en una competencia global para reconocer las asociaciones público-privadas más innovadoras y exitosas que impulsan el crecimiento verde y la acción climática, con éxito medible y enfocadas en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, recibió el premio en la categoría "Agua Limpia y Saneamiento".