La Alzheimer's Association nombra a la Dra. Joanne Pike como su próxima directora ejecutiva

El nombramiento de la veterana de salud pública y presidenta actual de la Asociación señala un enfoque continuo en el progreso científico y el acceso a tratamientos para todos los que beneficiarán

CHICAGO, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Joanne Pike, DrPH, presidenta actual de la Alzheimer's Association, la organización líder de salud voluntaria en la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer, se convertirá en directora ejecutiva de la organización en enero de 2023. Estará a cargo de la entrega de todo servicio para alcanzar la visión de la organización de un mundo sin Alzheimer y todas las demás demencias. La Dra. Pike sucederá a Harry Johns, como fue indicado en un anuncio previo , solo disponible en inglés, quien ha servido como director ejecutivo de la Asociación desde 2005. Bajo el liderazgo de Johns, la crisis de salud pública de Alzheimer se ha convertido en una prioridad global.

Sarah Lorance, presidenta del Consejo de Administración de la Alzheimer's Association, notó que el consejo se acordó de forma unánime en la decisión de elevar a la Dra. Pike a directora ejecutiva, señalando un compromiso completo y continuo al plan de sucesión anunciado por Johns en 2021.

"Cuando mi padre fue diagnosticado con Alzheimer a una edad muy joven, la Alzheimer's Association fue un recurso tremendo de apoyo e información para mi familia", dijo Lorance. "La pasión de la Dra. Pike de apoyar a todas las comunidades impactadas cada vez más por el Alzheimer y otras demencias es innegable. Ella es el próximo líder ideal para la organización y para los millones impactados por Alzheimer y todas las demás demencias".

La carrera de 25 años de la Dra. Pike como un líder innovador de la salud pública la sitúa únicamente para avanzar las prioridades de atención e investigación que tendrán el mayor impacto en los que enfrentan la enfermedad de Alzheimer, con un énfasis particular en la divulgación a comunidades subrepresentadas y marginadas.

"Como una de las enfermedades con crecimiento más rápido en los Estados Unidos, lo que hacemos como sociedad para abordar los muchos impactos del Alzheimer será crítico", dijo Johns, director ejecutivo actual de la Alzheimer's Association. "Con la elevación de Joanne a directora ejecutiva, me siento convencido que continuaremos acelerando avances críticos y últimamente ganar la lucha para terminar con el Alzheimer y todas las demás demencias. El conocimiento de Joanne será tan importante para la evolución esencial de nuestros sistemas de salud para alcanzar las necesidades reales de los afectados en comunidades en toda la nación".

Dra. Pike tomará el mando de la Alzheimer's Association en un momento de gran progreso en la investigación, incluyendo un desarrollo robusto de tratamientos. El mes pasado, vimos los resultados más prometedores en ensayos clínicos que tratan las causas subyacentes del Alzheimer hasta la fecha.

Desde que entró a la Alzheimer's Association en 2016, y ahora sirviendo como presidenta, Dra. Pike ha tenido responsabilidades que incluyen los esfuerzos globales de la Asociación de acelerar la investigación; mejorar la atención y el apoyo; avanzar la política pública; esforzar la diversidad, equidad e inclusión; aumentar la preocupación y conciencia y crecer ingresos. Previamente, Dra. Pike servía como directora de estrategia de la Asociación, guiando la implementación del plan estratégico a través de la organización. Antes, fue la directora de programas de la Asociación, responsable de los servicios de cuidado y apoyo para los que enfrentan la enfermedad; divulgación con la meta de crear colaboraciones con sistemas de salud, médicos y otros profesionales del cuidado de salud; iniciativas de cuidado de largo plazo enfocadas en modelos de entrega de cuidado enfocados en la persona; y estrategias de crecimiento para alcanzar a más individuos a través de programas y servicios de mejoramiento, educación y apoyo de calidad.

"Después de colaborar con Joanne extensivamente durante los últimos 6 años, he sido testigo de su compromiso constante a todos los elementos de nuestra misión, y a todas las personas que la misión apoya. Es dedicada a cambiar resultados para los más de 6 millones de personas que viven con Alzheimer en los Estados Unidos hoy, sus 11 millones de cuidadores no remunerados y a los avances que crearán reducción de riesgos y oportunidades de tratamiento para todos en el futuro", añadió Johns.

"El Consejo ha sido intencional y atento en su selección del líder indicado para la Alzheimer's Association en colaboración con Mr. Johns durante la totalidad del proceso de selección", dijo Brian Richardson, presidente saliente del Consejo de Administración de la Alzheimer's Association. "La experiencia extensa de salud pública de la Dra. Pike combinada con la humanidad que presta al movimiento la hace la selección obvia y mejor para asegurar un liderazgo consistente y significativo de hoy en adelante".

"Mi pasión profunda para la salud pública me lleva a abordar la enfermedad de Alzheimer y todas las demás demencias con un sentido particular de urgencia", dijo Dra. Pike. "Los próximos años llevan una promesa increíble. Hay más tratamientos potenciales para el Alzheimer en desarrollo que en ningún otro momento de la historia. Me siento agradecida por el liderazgo inquebrantable de Harry durante los últimos 17 años y aplaudo todo lo que ha logrado durante su tenencia. Comparto su compromiso de alcanzar nuestra misión en todas las comunidades, particularmente las que han sido marginadas históricamente. Será un honor liderar la Alzheimer's Association".

Antes de entrar a la Asociación, Dra. Pike pasó 13 años en posiciones de liderazgo en la American Cancer Society y tres años como directora ejecutiva de la Preventive Health Partnership, liderando una colaboración entre la American Cancer Society, la American Diabetes Association y la American Heart Association para prevenir y promover la detección temprana del cáncer, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el derrame cerebral.

Dra. Pike obtuvo su doctorado en liderazgo de salud pública, enfocada en la política y gestión de salud, de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Tiene su maestría en consejería comunitaria de la Universidad de St. Mary y un bachillerato en psicología de la Universidad de Portland.

La Alzheimer's Association es la organización líder de salud voluntaria en la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer. Nuestra misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer a través del avance de la investigación; proporcionar y mejorar el cuidado y el apoyo para todos los afectados; y reducir el riesgo de demencia a través de la promoción de la salud cerebral. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. Para más información, visite alz.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479350/Alzheimer_s_Association_Logo.jpg

FUENTE Alzheimer’s Association

SOURCE Alzheimer’s Association