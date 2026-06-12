La ampliación del Community Care Campus de Long Beach avanza gracias a una inversión de 10 millones de dólares de Centene Foundation y Health Net

En este recinto, se atenderá cada año a miles de residentes de Long Beach con servicios de rehabilitación y vías para acceder a una vivienda estable

SACRAMENTO, California, 12 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Health Net, uno de los planes de atención médica administrada de Medi-Cal con mayor experiencia de California y una empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció una inversión de 10 millones de dólares en Encompass Housing y National Health Care and Housing Advisors para respaldar la ampliación del Community Care Campus de Long Beach. El centro es un complejo de atención integral diseñado para mejorar los resultados de salud y acelerar el acceso a una vivienda estable para las personas sin hogar.

La inversión de 10 millones de dólares incluye:

5 millones de dólares de Centene Foundation para la modernización a gran escala del complejo

5 millones de dólares de Health Net para financiar las reformas del complejo y poner en marcha nuevos programas de atención alineados con CalAIM, incluido un programa específico de servicios de recuperación para niños y familias dirigido a afiliados a Medi-Cal.

"Esta inversión pone de manifiesto nuestro compromiso de fortalecer el vínculo entre la atención médica y la vivienda, ya que la estabilidad es fundamental para la salud", señaló Dorothy M. Seleski, presidenta de Medi-Cal Plan en Health Net. "Junto con National Health Care and Housing Advisors y Encompass Housing, promovemos un modelo comunitario que no solo se adapta a las necesidades de las personas, sino que además amplía el acceso a los servicios de CalAIM y de recuperación centrados en la familia con el fin de ayudar a las personas y familias de Long Beach a obtener estabilidad a largo plazo".

La inversión de 5 millones de dólares de Health Net permitirá financiar las mejoras esenciales en el complejo con las medidas de cumplimiento necesarias para poner en marcha nuevos servicios en el Community Care Campus. Esto incluye la demolición y remodelación de unos 5,000 pies cuadrados del complejo para mejorar el programa de servicios de recuperación para niños y familias. Otras mejoras incluyen reformas de las instalaciones eléctricas, los ascensores, la seguridad contra incendios y la accesibilidad, aspectos muy necesarios para los programas CalAIM y los servicios médicos de urgencia.

"En Long Beach, sabemos que la vivienda y la salud van de la mano, por lo que nos comprometemos a ofrecer soluciones bien pensadas y centradas en la comunidad que reúnan en un mismo lugar servicios de atención médica, vivienda y apoyo", declaró Rex Richardson, alcalde de Long Beach. "La ampliación del Community Care Campus refuerza nuestra capacidad de llegar a las personas donde quiera que se encuentren, así como de facilitar el acceso a la atención y estabilidad que los residentes necesitan para salir adelante".

El Community Care Campus se financiará con reembolsos de los planes de atención gestionada de Medi-Cal y Medicare, los sistemas hospitalarios y los contratos con organismos del condado de Los Ángeles, entre ellos el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Salud Mental. Este modelo de financiamiento mixto garantiza la prestación de servicios comunitarios y continuidad de la atención durante todo el año.

Cuando esté plenamente operativo, se prevé que el campus ampliado pueda atender a miles de personas cada año a través de atención médica oportuna, servicios de rehabilitación y apoyo coordinado para que las personas y familias puedan recibir ayuda con anticipación, mantenerse más sanas y evitar llegar a situaciones de crisis.

"La inversión en el Community Care Campus de Long Beach destaca nuestro compromiso de ofrecer soluciones reales a nuestros vecinos sin hogar", señaló la senadora Lena González (D-Long Beach). "Este proyecto contribuirá a garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad puedan acceder a la atención, el apoyo y las vías de acceso a vivienda estable que merecen".

Encompass Housing seguirá realizando seguimiento de los resultados relacionados con la estabilidad de vivienda, la equidad en materia de salud y el uso de los servicios de atención médica mediante informes semestrales y una mejora continua de la calidad para garantizar la rendición de cuentas y el aprendizaje continuo.

"Esta subvención transformadora nos permite ampliar y modernizar el Community Care Campus, lo que garantiza que podamos ofrecer atención médica integral, servicios de salud mental y de vivienda a miles de personas sin hogar", comentó Deby Wolford, directora ejecutiva de Encompass Housing. "Nuestra colaboración con Health Net y Centene Foundation está contribuyendo a crear un modelo sostenible y comunitario que mejora la vida de las personas y hace de Long Beach un lugar más saludable y estable para todos".

"El Community Care Campus refleja lo que es posible lograr cuando la asistencia en salud y vivienda se combinan conscientemente para atender a personas con necesidades complejas", expresó Paul Leon, director ejecutivo de National Healthcare and Housing Advisors. "Estamos desarrollando un modelo que integra la atención clínica con soluciones de vivienda estable a fin de ayudar a las personas a recuperarse y seguir adelante con mayor estabilidad y apoyo".

La remodelación se llevará a cabo por fases para garantizar que los programas actuales no se vean interrumpidos. El diseño y la planificación comenzaron en mayo de 2025 y se prevé que las obras finalicen en septiembre de 2027. Las mejoras incluirán adaptaciones para optimizar la accesibilidad, mantenimiento de ascensores, modernización de los sistemas mecánicos y eléctricos, mejora de la infraestructura tecnológica y reforzamiento de las medidas de seguridad en todo el complejo.

Entre 2020 y 2025, Health Net destinó más de 247 millones de dólares en fondos a organizaciones comunitarias.

Para obtener más información sobre los compromisos locales de Health Net, visite www.bridgingthedivideca.com.

Acerca deHealthNet

Health Net, LLC ("Health Net"), empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen una red de protección para su salud, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. Hoy en día, proporcionamos planes de salud a personas, familias, negocios de todos los tamaños y a quienes califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 118,000 proveedores en nuestra red, Health Net presta servicios a más de tres millones de miembros en todo el estado. Asimismo, ofrecemos acceso a programas para tratar el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos de atención médica gestionados para acceder a medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

Acerca deCenteneFoundation

La Centene Foundation (la "fundación"), organización privada sin fines de lucro centrada en invertir en comunidades con dificultades económicas, es el brazo filantrópico de Centene Corporation (NYSE: CNC) ("Centene"). La fundación apoya proyectos e iniciativas estratégicamente alineados con la cultura de Centene, impulsada por su misión, y mejora el trabajo que Centene Corporation realiza para eliminar las barreras que impiden el bienestar de las poblaciones desatendidas y de bajos ingresos. La fundación se ha comprometido a abordar los factores sociales que influyen en la salud y a mejorar la equidad sanitaria en tres ámbitos distintos: acceso a la atención médica, servicios sociales y educación. Para obtener más información, visite el sitio web de Centene Foundation.

Acerca de Encompass Housing

Encompass Housing es una organización sin fines de lucro con sede en el sur de California que ofrece alojamiento temporal, servicios de recuperación y de apoyo en vivienda a personas sin hogar y en situación de inestabilidad residencial. Mediante orientación en materia de vivienda, gestión de casos y coordinación de servicios de atención médica y recursos comunitarios, Encompass Housing ayuda a las personas a recuperarse, estabilizarse y concretar la transición hacia la vivienda permanente. En colaboración con organizaciones de atención médica, organismos gubernamentales y agentes de la comunidad, la organización promueve soluciones integradas que mejoran los resultados de salud y promueven la estabilidad a largo plazo en materia de vivienda. Para obtener más información, visítenos en Encompass Housing.

Acerca de National Healthcare and Housing Advisors

National Healthcare and Housing Advisors (NHHA) es una sociedad de responsabilidad limitada con fines de lucro, fundada tras más de dos décadas de trabajo con algunas de las comunidades más complejas y vulnerables. NHHA posee una trayectoria comprobada en prestación de servicios de consultoría y administración en materia de vivienda y atención médica, equitativos y centrados en la comunidad, que respaldan la labor de organizaciones sin fines de lucro, planes de salud y organismos públicos. Además, el trabajo de NHHA contempla la puesta en marcha de programas de atención directa para segmentos de la población históricamente desatendidos, como las personas sin hogar, las personas de tercera edad y las personas con asuntos judiciales, afiliados a Medicaid y Medi-Cal y quienes tienen necesidades médicas, de salud conductual y sociales complejas, como enfermedades mentales graves (EMG) y trastornos por consumo de sustancias (TCS). NHHA desarrolla y pone en práctica modelos de Community Care Campus en California y otros estados. Estos modelos constan de atención médica y servicios de apoyo en un único sistema coordinado que promueve soluciones integrales y escalables, las cuales mejoran los resultados sanitarios y aceleran el camino hacia la estabilidad en materia de vivienda. Para obtener más información, visítenos en NHHA.

FUENTE Health Net, LLC