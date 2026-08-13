La APA invita a los urbanistas a participar en la organización de la National Planning Conference en Houston

La National Planning Conference de la American Planning Association abre la convocatoria para presentar propuestas para la sesión de 2027: la fecha límite es el 26 de agosto de 2026

CHICAGO, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La American Planning Association (APA) invita a los urbanistas a contribuir con dar forma al principal evento de formación y liderazgo de la profesión mediante la presentación de propuestas de sesiones formativas para la National Planning Conference 2027 (NPC27), que tendrá lugar en Houston. El plazo para presentar propuestas finaliza el 26 de agosto de 2026.

The American Planning Association's NPC27 will be in Houston, May 15 - 18, 2027.

La NPC27 ofrece a los urbanistas una plataforma nacional para compartir ideas prácticas y experiencias sobre temas urgentes relacionados con la transformación de las comunidades, entre los que se incluyen la vivienda, el cambio climático, la tecnología y el panorama político. La APA acoge con agrado propuestas que presenten prácticas innovadoras de urbanismo, tendencias emergentes, investigaciones y soluciones prácticas que los profesionales del sector puedan poner en práctica.

"La NPC27 es el lugar donde los urbanistas convierten los retos más acuciantes de la actualidad en estrategias prácticas para crear comunidades más fuertes y resilientes", afirmó la presidenta de la APA, Sue Schwartz, FAICP. "Queremos conocer la opinión de los profesionales del urbanismo cuya experiencia pueda ayudar a las comunidades a afrontar el cambio y ampliar las opciones para todos".

La APA busca propuestas en diversas áreas centradas en los retos, las oportunidades y las innovaciones que están dando forma a las comunidades y a la profesión del urbanismo, a saber:

Cambio climático, energía y medio ambiente

Desarrollo económico

Vivienda

Navegar el panorama político

Cambio social

Tecnología

Transporte e infraestructura

La carrera profesional y el ámbito laboral

El plazo para presentar propuestas de sesiones formativas finaliza el 26 de agosto de 2026. Para obtener más información sobre cómo presentar una propuesta o participar como revisor voluntario de las sesiones, visite www.planning.org/conference/proposal.

La NPC27 de la American Planning Association (APA) se celebrará del 15 al 18 de mayo de 2027 en Houston. Se publicarán más detalles sobre la conferencia en www.planning.org/conference.

La National Planning Conference de la APA es el mayor encuentro de urbanistas del país, en el que se analiza qué medidas están dando buenos resultados en las comunidades de todo el país y cuáles serán los próximos pasos. Cada año, este evento de primer orden reúne a miles de urbanistas comunitarios, diseñadores urbanos, expertos en transporte, conservacionistas del patrimonio histórico y miembros de las comisiones de urbanismo para vivir una experiencia impactante y colaborativa. Siga las novedades en Internet con el hashtag #NPC27.

La American Planning Association es una organización educativa independiente y sin ánimo de lucro que desempeña un papel fundamental en la creación de comunidades excelentes para todos. La APA y su instituto profesional, el American Institute of Certified Planners, se dedican a impulsar la profesión del urbanismo, ofreciendo mejores opciones sobre dónde y cómo trabajan y viven las personas. Los casi 40,000 miembros de la APA colaboran con los vecinos, los líderes cívicos y los representantes del sector empresarial para crear comunidades que mejoren la vida de las personas. A través de su labor filantrópica, la Fundación de la APA contribuye a reducir las barreras económicas y sociales que dificultan una buena planificación urbana. La APA tiene su sede en Chicago. Para ver más información, visite www.planning.org .

FUENTE American Planning Association