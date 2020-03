La Aplicación BOSS Revolution Money Ofrece Envíos de Dinero de Forma Gratuita a Cuentas Bancarias Internacionales

NEWARK, New Jersey, 24 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- IDT Corporation (NYSE: IDT), un proveedor internacional en comunicaciones y servicios de pago, anunció hoy que los envíos internacionales de dinero serán gratuitos hasta $2,999* con la aplicación BOSS Revolution Money usando tarjeta de débito hasta el 30 de Abril de 2020**.

"El impacto de la pandemia del COVID-19 se está sintiendo lamentablemente en todo el mundo," dijo Jessica Poverene, Vicepresidenta de Marketing de BOSS Revolution. "Ahora, más que nunca, es importante apoyar a tus seres queridos y amigos al mismo tiempo que te ayudamos a mantenerte a salvo. Con este objetivo, hemos suspendido las tarifas para aquellos envíos de dinero que se realicen con tarjeta de débito a cuentas bancarias internacionales a través de la aplicación BOSS Revolution Money. Es una forma segura y 100% digital, que va a permitir que tanto remitentes como destinatarios, envíen y reciban el dinero sin tener que salir de sus hogares."

La aplicación BOSS Revolution Money ofrece a sus clientes en EE.UU. un servicio 24/7 con una cobertura de 54 países en cuatro de los continentes, incluyendo el servicio de depósito directo a una amplia lista de bancos participantes en 22 países. Los clientes pueden elegir entre cualquiera de las distintas opciones de entrega según el destino: depósito directo a una cuenta bancaria, retiro en efectivo, entrega a domicilio o entrega a billetera móvil. Además, para aquellos clientes nuevos, todos los envíos de dinero hasta $300 con la aplicación BOSS Revolution Money son gratuitos a cualquier destino.

Para los clientes que al enviar dinero, prefieren usar efectivo en un punto de venta o bodega, muchas de las tiendas de BOSS Revolution van a continuar abiertas para garantizar el servicio y cubrir las necesidades de envíos de dinero durante la pandemia. Los clientes pueden consultar con su tienda favorita de BOSS Revolution antes de salir de casa.

"Del mismo modo, los clientes de nuestras tiendas BOSS Revolution también pueden beneficiarse al enviar dinero directamente a una cuenta bancaria en el extranjero para que el destinatario no tenga que salir de casa," agregó la Sra. Poverene. "Ofrecemos un tipo de cambio preferencial para envíos de dinero a cuentas bancarias en dos de nuestros destinos más populares, México y Guatemala."

Los clientes de BOSS Revolution pueden también usar la aplicación Boss Revolution Money o la web bossrevolution.com para enviar dinero internacionalmente, recargar sus móviles para llamar a teléfonos no solo en los EE.UU. sino en todo el mundo y agregar fondos para llamadas internacionales a través de nuestro más que reconocido servicio de llamadas internacionales Boss Revolution.

La aplicación BOSS Revolution Money es gratuita tanto en App Store como en Google Play. La aplicación ha sido valorada por los clientes más de 23,000 veces en las dos plataformas obteniendo unas óptimas clasificaciones de 4.7 y 4.6, respectivamente.

* Para transferencias a cuentas bancarias en la moneda local (no en dólares estadounidenses). Oferta válida para envíos de hasta $250 a cuentas bancarias en dólares estadounidenses.

** Hasta el 31 de marzo de 2020 para envíos sólo a Nigeria.

Sobre IDT Corporation:

IDT Corporation (NYSE: IDT) ofrece los servicios de comunicaciones y pagos a individuos y empresas a través de sus marcas Boss Revolution®, net2phone® y National Retail Solutions® principalmente. IDT como operador mayorista, es un líder global en llamadas internacionales de larga distancia. Para obtener más información sobre IDT, visite www.idt.net.

Los productos de transferencia de dinero de Boss Revolution y los servicios de pago son ofrecidos y atendidos por IDT Payment Services, Inc., un transmisor de dinero con licencia (NMLS 935577, MA FT935577), o IDT Payment Services of New York LLC, licenciado como Transmisor de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/408440/IDT_Corporation_Logo.jpg

FUENTE IDT Corporation

Related Links

http://www.idt.net



SOURCE IDT Corporation