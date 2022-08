La Asamblea de California mata el experimento de horario extendido para los bares

Fracasa el proyecto SB 930 de senador Wiener, ya que los legisladores eligen la salud y la seguridad públicas por encima de las ganancias de la vida nocturna

SAN RAFAEL, California, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice y la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) expresaron su profunda gratitud el día de hoy después de que la Asamblea Estatal de California votara a favor de detener el proyecto SB 930. Entre los representantes, 31 votaron NO, 25 votaron SÍ y 24 no votaron en absoluto, lo que fue otra forma de asegurarse de que el senador Scott Wiener recibiera su 4.o fracaso desde 2017 en su intento por establecer un denominado "proyecto piloto" para permitirles a algunas ciudades de California extender el horario de cierre de bares, restaurantes y discotecas.

"Esta tarde, el proyecto de ley de bares 'desmenuzado y modificado' del senador Wiener murió, así no serán los californianos los que mueran", declaró Cruz Avila, director ejecutivo/CEO de Alcohol Justice. "Esta es una enorme victoria para California. La Asamblea eligió la seguridad de los residentes y visitantes del estado por encima de los beneficios para las empresas relacionadas con el alcohol. Me siento orgulloso de sus acciones y de la coalición que luchó para oponerse a este peligroso proyecto de ley. Les imploramos a los legisladores actuales y futuros que no vuelvan a resucitar este concepto defectuoso".

Después de que se reportara el último conteo del fallido proyecto de ley, Tom Lackey (R-Palmdale), exoficial de la Patrulla de Carreteras de California, comentó: "Agradezco a la contundente coalición que luchó por matar el SB 930, una vez más salvamos vidas al derrotar esta nociva propuesta".

En principio, el SB 930 habría permitido extender de las 2 .a. m. a las 4 a. m. los horarios de cierre de los minoristas punto de venta como parte de un peligroso "proyecto piloto" en siete ciudades: San Francisco, Oakland, West Hollywood, Cathedral City, Coachella, Palm Springs y Fresno. Pero Fresno solicitó rápidamente que se le retirara del proyecto de ley debido a la intensa oposición y a la preocupación entre los dirigentes de esta ciudad, quienes más adelante aprobarían una resolución de oposición formal. Esto se produjo tras la aprobación, a finales de julio, de una resolución de oposición por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles y una carta de oposición del poderoso Partido Democrático del Condado de Los Ángeles (LACDP).

"Este proyecto de ley amenazaba la seguridad pública en Los Ángeles aun MÁS que antes, ya que no solo ponía en peligro a los consumidores de alcohol, sino que a todos los inocentes transeúntes que se hubieran visto afectados", señaló Paul Koretz, concejal de la ciudad de Los Ángeles. "Los datos actuales mostraron que se podría esperar un efecto SALPICADURA de más conductores bajo la influencia (DUI), más conducción en estado de embriaguez y más muertes en Los Ángeles, ya que los conductores están dispuestos a conducir entre 7 y 40 millas desde el lugar de su última bebida (POLD). De acuerdo con Berkeley, Safe Transportation Research and Education Center, el mayor número de lesiones graves y fatales relacionadas con el alcohol en California está ahora concentrado en el condado de Los Ángeles".

"El día de hoy, la Asamblea Estatal adoptó una posición a favor de las personas de bajos ingresos y de color, las más afectadas por los daños causados por el alcohol, al derrotar el SB 930", mencionó Mayra Jiménez, directora de Promoción de Alcohol Justice y organizadora principal de CAPA. "Los defensores de la comunidad y la salud pública impidieron otro intento más por parte de los grupos de presión de la vida nocturna de verter más alcohol en nuestras calles bajo el pretexto de la recuperación de la pandemia. Agradecemos a los miembros de la legislatura que eligieron votar por el pueblo de California y que prefirieron no ser coaccionados por acusaciones infundadas de ingresos".

Este mes, quizás previendo un fracaso inminente, los autores del SB 930 redujeron las ciudades del piloto de 7 a 6 y, finalmente, a 3, dejando solo San Francisco, Palm Springs y West Hollywood. Y la hora de cierre fue modificada de las 4 a. m. a las 3 a. m. durante la semana y a las 4 a. m. los fines de semana y días festivos. Sin embargo, los críticos del cambio de política se apresuraron a señalar que incluso una hora más de ventas de alcohol en tres ciudades diferentes interrumpe las protecciones de las 2 a. m. como hora de cierre uniforme en todo el estado. Las comunidades circundantes habrían experimentado mayores daños y costos, mientras que los vendedores de alcohol en el epicentro de los distritos de entretenimiento nocturno habrían visto beneficios económicos marginales.

Para Alcohol Justice, esta fue la quinta campaña desde 2013 para evitar que las horas de venta de alcohol se extiendan hasta los horarios de desplazamientos matutinos de las personas. En 2018, la evidencia del aumento de daños se presentó a la legislatura en un informe de Alcohol Justice y CAPA titulado The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours. Este destacó los datos existentes que respaldan los graves efectos que la ampliación de ventas de alcohol tendría sobre las "zonas de salpicadura" que rodean a las ciudades del proyecto piloto.

En 2019, la respetada organización ARG con sede en Oakland, un proyecto del Public Health Institute, realizó otro análisis. "High Cost of the 4 A.M. Bar Billl" fue el primer análisis de costo-beneficio de su tipo en detallar los efectos del cambio en la política estatal en materia de bebidas alcohólicas para permitir una hora de cierre más tarde en bares, restaurantes y discotecas. El análisis documentó de manera preocupante las peores inquietudes de Alcohol Justice y CAPA en el sentido de que la salud y la seguridad públicas se verían gravemente comprometidas si algún denominado "proyecto piloto" se convirtiera en ley y permitiera una colcha de retazos de horas de cierre por todo el estado.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos motorizados relacionadas con el alcohol.

El SB 930:

Fue un proyecto piloto mal concebido y financiado de manera inapropiada

Habría eliminado las protecciones uniformes del horario de cierre a las 2 a. m. en todo el estado

Habría tenido un costo para el estado de al menos $5 millones para administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista; y le habría costado millones más a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura"

Hizo caso omiso a 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los peligros de extender los horarios de cierre

Ignoró la actual catástrofe anual de daños relacionados con el alcohol en California

Usó una falsa narrativa sobre la recuperación económica de la COVID para subvencionar y recompensar a los vendedores de alcohol en horas de la madrugada a expensas del gobierno y los contribuyentes

"La Asamblea pudo ver más allá de la bruma de justificaciones falsas presentadas por los autores y dijo NO a este peligroso cambio de política", manifestó Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Parafraseando una canción del mago de Oz, '...no solo está muerta, sino que en realidad está sinceramente muerta'. Además, estamos comprometidos a asegurarnos de que este zombi de proyecto de ley sobre horas de cierre haya desaparecido para siempre".

Para más información, diríjase a: https://alcoholpolicyalliance.org/ o https://alcoholjustice.org/

