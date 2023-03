La Asociación de Profesionales Latinos para Estados Unidos (ALPFA) nombra nuevos miembros de la junta directiva con el fin continuar el avance de los profesionales latinos

AUSTIN, Texas, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ALPFA, una importante organización sin fines de lucro dedicada a promover el avance de los profesionales latinos, se complace en anunciar el nombramiento de cuatro nuevos miembros en su junta directiva, con efecto inmediato. Un agradecimiento a Marcela Aldaz-Matos, nuestra expresidenta de la junta, por su dedicación y compromiso con la organización durante los últimos dos años.

"Estamos encantados de darles la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la junta a ALPFA. Sin duda, su experiencia y pasión fortalecerán nuestra misión de empoderar y desarrollar a los profesionales latinos. Confiamos en que seguirán impulsando un cambio positivo y creando una fuerza laboral y una economía más inclusiva y equitativa para los Latinos", expresó Damian Rivera, director ejecutivo.

Estos son los nuevos miembros de la junta directiva:

Tony Curtis, Estrategia Tributaria Global de McDonalds

Patricia Pacheco, directora general de Bank of America

DK Bartley, exdirector de Diversidad de Moody's Corporation

Angelica Urquijo, directora ejecutiva de Imagen Group, Inc.

Tony Curtis, nuestro nuevo presidente de la junta, expresó con entusiasmo: "Roberto Clemente señaló: 'Si tienes la oportunidad de mejorar las cosas y no lo haces, entonces estás desperdiciando tu tiempo en la Tierra'. Yo no quiero desperdiciar mi tiempo y me siento honrado de servir a ALPFA como el nuevo presidente de la junta directiva. Mi objetivo es ayudar a ALPFA a continuar su crecimiento estratégico y ampliar su alcance, así el mundo podrá ver más líderes latinos en todos los sectores de la economía global, ya que el mundo necesita a esos líderes ahora. No hay tiempo para desperdiciar y tampoco estoy dispuesto a ser paciente. ALPFA empoderará, desarrollará y conectará a esos líderes latinos con las oportunidades que permiten que sus talentos brillen. Me siento honrado de servirles mientras continuamos en este viaje".

Para obtener más información sobre ALPFA y su misión, visite alpfa.org.

Acerca de ALPFA

Fundada en 1972. ALPFA atiende a 92,000 estudiantes y profesionales latinos a través de sus 45 capítulos profesionales y más de 120 estudiantiles en todo el país. Como la organización líder dedicada a empoderar y desarrollar a mujeres y hombres latinos como líderes de carácter para la nación, ALPFA ofrece oportunidades de empleo en todos los sectores de la economía global y gestiona programas que orientan y desarrollan líderes. Para obtener más información sobre ALPFA, visite https://alpfa.org

FUENTE Association of Latino Professionals For America

