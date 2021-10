LA Auto Show gibt Finalisten für „THE ZEVAS" bekannt

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, an der letzten Abstimmungsrunde teilzunehmen: 1. bis 4. November

Die Gewinner von „THE ZEVAS" werden am 16. November bekannt gegeben

LOS ANGELES, 31. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Automobil- und Lifestyle-Veranstaltung, gab heute die Finalisten für ihr erstes Programm zur Auszeichnung emissionsfreier Fahrzeuge - THE ZEVAS™ - bekannt, das von Electrify America unterstützt wird. Enthusiasten, Influencer und Käufer aus Los Angeles und darüber hinaus sind eingeladen, einen Gewinner aus dem Pool der Finalisten zu wählen, die Anfang dieses Monats von der Öffentlichkeit ausgewählt wurden. Die finale Abstimmungsrunde läuft von Montag, dem 1. November, bis Donnerstag, dem 4. November, und ist zu finden unter http://www.laautoshow.com/thezevas .

Siebenundzwanzig Finalisten wurden aus mehr als 90 qualifizierten emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV) ausgewählt, die die kalifornischen Normen erfüllen und zum Kauf oder zur Vorbestellung angeboten werden. Bei den diesjährigen ZEVAS stießen sowohl alteingesessene als auch neu gegründete Marken auf großes öffentliches Interesse, wie die Finalisten in neun Kategorien zeigen:

Compact: Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric

Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric Coupe: Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1

Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1 Crossover (50.000 US-Dollar und darunter): Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E

Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E Crossover (50.000 US-Dollar und darüber): Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y

Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y Fließheck/Transporter/Wagen: Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Fahrzeug, Faraday Future FF91

Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Fahrzeug, Faraday Future FF91 Limousine (60.000 und darunter): BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3

BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3 Limousine (60.000 US-Dollar und darüber): Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S

Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S Geländewagen: Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S

Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S LKW: Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Tesla Cybertruck

Die letzte Runde der Abstimmung für THE ZEVAS läuft von Montag, 1. November, bis Donnerstag, 4. November. Die Wähler können für ein Fahrzeug pro Kategorie stimmen. Die Gewinner werden am 16. November bekannt gegeben und zusammen mit den Finalisten und Nominierten am 17. November auf der AutoMobility LA - den Medien- und Industrietagen der LA Auto Show - bei einem speziellen ZEVAS-Empfang geehrt, der von Alex Guberman, dem Erfinder und Moderator von E for Electric, einem YouTube-Kanal, der sich mit Elektroautos beschäftigt, ausgerichtet wird. Die Öffentlichkeit wird viele der Finalisten und Gewinner von THE ZEVAS während der LA Auto Show 2021, die vom 19. bis 28. November im Los Angeles Convention Center stattfindet, sehen und Probe fahren können.

„THE ZEVAS, das einzige Fahrzeugauszeichnungsprogramm seiner Art, hat unsere Erwartungen dank der Unterstützung von Electrify America und unserer Automobilpartner auf der ganzen Welt bereits übertroffen", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. „Es ist klar, dass die riesige Gemeinschaft von Enthusiasten und Käufern der LA Auto Show wirklich daran interessiert ist, für ihre bevorzugten ZEVs zu stimmen. Wir freuen uns sehr auf diese letzte Phase der Abstimmung und darauf, die Gewinner am 16. November bekannt zu geben."

Electrify America wird nicht nur THE ZEVAS mit Strom versorgen, sondern auch die brandneue Indoor-Teststrecke der LA Auto Show elektrifizieren, auf der die Besucher Elektrofahrzeuge Seite an Seite an einem Ort erleben und vergleichen können. Die 55.000 Quadratfuß große Strecke wird in der South Hall neben den Exponaten vieler neuer und alter Automarken untergebracht sein.

Tickets für die LA Auto Show 2021 können ab sofort erworben werden unter: http://laautoshow.com/tickets .

Um für THE ZEVAS abzustimmen und mehr über sie zu erfahren, besuchen Sie: https://www.laautoshow.com/thezevas .

Weitere Informationen über die AutoMobility LA 2021 und die LA Auto Show, einschließlich Medien- und Brancheninformationen, finden Sie unter: www.AutoMobilityLA.com und www.LAAutoShow.com .

Die AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in voller Übereinstimmung mit allen vom Los Angeles County Department of Public Health vorgeschriebenen Sicherheitsprotokollen durchgeführt. Impfausweise oder ein negativer COVID-Test innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft vor Ort im Los Angeles Convention Center sowie Masken sind für den Zutritt zur Messe erforderlich. Für diejenigen, die sich vor Ort testen lassen möchten, werden kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Weitere Informationen über die Sicherheitsprogramme der LA Auto Show finden Sie im Internet: https://laautoshow.com/health_and_safety/ .

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Die Messe zelebriert die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologien und Innovationen der Branche, die für Kalifornien stehen. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter , Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Informationen zu THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sind die offiziellen Auszeichnungen für Elektrofahrzeuge der LA Auto Show, dem landesweit wichtigsten Forum für neue emissionsfreie Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles – ZEV). Das 2021 gestartete Preisverleihungsprogramm zeichnet ZEVs, die zum Kauf oder zur Vorbestellung angeboten werden, in einer Reihe von Kategorien aus. Die Gewinner von THE ZEVAS werden vor der AutoMobility LA 2021 - den Presse- und Fachbesuchertagen der LA Auto Show - am Dienstag, den 16. November bekannt gegeben. Für weitere Informationen über THE ZEVAS besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas .

Unternehmen, die an einer Teilnahme an den kommenden Medien- und Industrietagen der LA Auto Show oder der Verbrauchermesse interessiert sind, wenden sich bitte an Terri Toennies, Präsidentin der LA Auto Show, unter [email protected] .

