LA Auto Show kondigt "THE ZEVAS"-finalisten aan

Publiek uitgenodigd om deel te nemen aan de laatste stemronde: 1 tot 4 november

Winnaars van "THE ZEVAS" worden op 16 november bekendgemaakt

LOS ANGELES, 31 oktober 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende evenement op het gebied van auto's en lifestyle, heeft vandaag de finalisten bekendgemaakt voor het inaugurele programma voor emissievrije voertuigen, THE ZEVAS™, mogelijk gemaakt door Electrify America. Liefhebbers, influencers en shoppers uit Los Angeles en daarbuiten worden uitgenodigd om een winnaar te kiezen uit de pool van finalisten die eerder deze maand door het publiek werden gekozen. De laatste stemronde is geopend van maandag 1 november tot en met donderdag 4 november. Om te stemmen, kijk op: http://www.laautoshow.com/thezevas.

Zevenentwintig finalisten werden gekozen uit meer dan 90 in aanmerking komende emissievrije voertuigen (ZEV's, Zero-emission vehicles) die voldoen aan de Californische normen en die kunnen worden gekocht of gereserveerd. Zowel oudere als startup-merken wekten publieke belangstelling voor de ZEVAS van dit jaar, zoals vertegenwoordigd door de finalisten in negen categorieën:

Compact: Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric

Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric Coupé: Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1

Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1 Crossover ( $ 50.000 en minder): Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E

Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E Crossover (boven de $ 50.000 ): Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y

Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y Hatchback/Van/Wagon: Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91

Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91 Sedan ( $ 60.000 en minder): BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3

BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3 Sedan (boven de $ 60.000 ): Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model s

Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model s SUV: Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S

Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S Truck: Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Tesla Cybertruck

De laatste stemronde voor THE ZEVAS is geopend van maandag 1 november tot en met donderdag 4 november. De kiezers kunnen op één voertuig per categorie stemmen. De winnaars worden op 16 november bekendgemaakt en worden op 17 november samen met de finalisten en genomineerden gehuldigd tijdens AutoMobility LA - de media- en industriedagen van LA Auto Show - tijdens een speciale ZEVAS-receptie georganiseerd door Alex Guberman, maker en gastheer van E for Electric, een YouTube-kanaal gewijd aan elektrische auto's. Het publiek zal veel van de finalisten en winnaars van THE ZEVAS kunnen bekijken en een testrit mogen maken tijdens de LA Auto Show 2021, die plaatsvindt in het Los Angeles Convention Center van 19-28 november.

"Het enige auto-awardprogramma in zijn soort, THE ZEVAS heeft onze verwachtingen al overtroffen dankzij de steun van Electrify America en onze autopartners over de hele wereld", aldus Lisa Kaz, CEO en eigenaar van de LA Auto Show. "Het is duidelijk dat de enorme gemeenschap van enthousiastelingen en shoppers van LA Auto Show echt geïnvesteerd heeft in het stemmen op hun favoriete ZEV's. We zijn verheugd over deze laatste stemfase en om de winnaars op 16 november bekend te maken."

Naast het stroomlijnen van THE ZEVAS, zal Electrify America de geheel nieuwe indoor testbaan van LA Auto Show elektriseren, zodat bezoekers elektrische voertuigen naast elkaar kunnen ervaren en vergelijken op één handige plek. De 55.000 vierkante meter grote baan zal worden ondergebracht in South Hall naast de exposities van veel nieuwe en terugkerende automerken.

Tickets voor de LA Auto Show 2021 zijn nu te koop op: http://laautoshow.com/tickets.

Voor meer informatie over THE ZEVAS en om te stemmen, ga naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

Ga voor aanvullende informatie over de 2021 AutoMobility LA en de LA Auto Show, inclusief referenties uit de media en autobranche, naar: AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

AutoMobility LA en de LA Auto Show zullen worden gehouden in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen, vereist door het Los Angeles County Department of Public Health. Vaccinatiebewijzen of een negatieve COVID-test binnen 72 uur na aankomst ter plaatse in het Los Angeles Convention Center samen met maskers zijn vereist voor toegang tot de show. Gratis snelle tests ter plaatse zijn beschikbaar voor diegenen die ter plaatse willen testen. Voor meer informatie over de veiligheidsprotocollen van de LA Auto Show, kunt u terecht op: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De in 1907 opgerichte show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen gezien als één van de meeste invloedrijke shows ter wereld. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over THE ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show, 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling in diverse categorieën. De winnaars van THE ZEVAS worden bekendgemaakt tijdens 2021 AutoMobility LA - de pers- en handelsdagen van de LA Auto Show - op dinsdag 16 november. Kijk voor meer informatie over THE ZEVAS op https://www.laautoshow.com/thezevas.

Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan de komende LA Auto Show media- en industriedagen of de consumentenshow kunnen contact opnemen met Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show, op [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show