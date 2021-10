Il LA Auto Show annuncia i finalisti di "THE ZEVAS"

Il pubblico è invitato a partecipare alla fase finale delle votazioni dall'1 al 4 novembre

I vincitori di "THE ZEVAS" saranno resi noti il 16 novembre

LOS ANGELES, 31 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- The Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento in presenza dedicato all'industria automobilistica e al lifestyle, ha comunicato oggi i finalisti del programma inaugurale di premi per i veicoli a zero emissioni —THE ZEVAS™— supportato da Electrify America. Appassionati, influencer e acquirenti di Los Angeles e non solo sono invitati a scegliere un vincitore dalla rosa di finalisti selezionati dal pubblico all'inizio di questo mese. La fase finale delle votazioni sarà aperta da lunedì 1 novembre a giovedì 4 novembre; per votare, visitare il sito http://www.laautoshow.com/thezevas.

Sono stati scelti ventisette finalisti tra oltre 90 veicoli a emissioni zero (ZEV) che soddisfano gli standard della California e possono essere acquistati o pre-ordinati. Sia le case legacy che le startup hanno attirato l'interesse pubblico per gli ZEVAS di quest'anno, rappresentati dai finalisti in nove categorie:

Utilitaria: Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric

Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric Coupé: Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1

Alpha Motor Company ACE™ Coupe, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1 Crossover (valore inferiore a 50.000 USD ): Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E

Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E Crossover (valore superiore a 50.000 USD ): Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y

Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y Due volumi/Van/Station Wagon: Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91

Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91 Berlina (valore inferiore a 60.000 USD ): BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3

BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3 Berlina (valore superiore a 60.000 USD ): Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S

Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S SUV: Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S

Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S Pick-up: Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Tesla Cybertruck

La fase finale delle votazioni sarà aperta da lunedì 1 novembre a giovedì 4 novembre È possibile votare per un solo veicolo per ciascuna categoria. I vincitori saranno resi noti il 16 novembre e saranno premiati in presenza dei finalisti e dei candidati il 17 novembre nell'ambito di AutoMobility LA - LA Auto Show media and industry days - durante un ricevimento speciale per gli ZEVAS organizzato da Alex Guberman, creatore e host di E for Electric, un canale YouTube dedicato alle auto elettriche. Il pubblico potrà vedere e provare su strada molti dei veicoli finalisti e vincitori di THE ZEVAS durante il Salone dell'Automobile di Los Angeles 2021, che si terrà al Los Angeles Convention Center dal 19 al 28 novembre.

"Unico nella sua natura, il programma di premi THE ZEVAS ha già superato le nostre aspettative grazie al supporto di Electrify America e dei nostri partner del settore automotive di tutto il mondo", ha dichiarato Lisa Kaz, CEO e proprietario del LA Auto Show. "È chiaro che la vastissima community di appassionati e acquirenti del LA Auto Show è realmente impegnata a votare per gli ZEV preferiti. Siamo entusiasti di questa fase finale delle votazioni: non vediamo l'ora di rivelare i nomi dei vincitori il 16 novembre".

Oltre a supportare THE ZEVAS, Electrify America fornirà l'elettrificazione della nuovissima pista di prova al coperto del LA Auto Show che consentirà ai visitatori di provare e confrontare i veicoli elettrici comodamente in un unico luogo. Il percorso di 55.000 metri quadrati sarà ospitato all'interno del Padiglione Sud insieme alle auto esposte di molte case automobilistiche nuove o già affermate.

I biglietti per il LA Auto Show 2021 possono essere acquistati alla pagina http://laautoshow.com/tickets.

Per votare e per ulteriori informazioni su THE ZEVAS, visitare https://www.laautoshow.com/thezevas.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA 2021 e sul LA Auto Show 2021, comprese le credenziali per i media e gli operatori del settore, visitare i siti webwww.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA ed LA Auto Show saranno gestiti nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza richiesti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per accedere al Salone, oltre alla mascherina, sarà necessario un certificato di vaccinazione o un test COVID negativo effettuato entro 72 ore prima dell'arrivo presso il Los Angeles Convention Center. Per chi desidera effettuare test in loco, saranno disponibili test rapidi. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza del LA Auto Show, visitare il sito web: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Informazioni sul Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondato nel 1907, il Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico dell'America settentrionale della stagione a cadenza annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell'automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l'acquisto o il pre-ordine in varie categorie. I nominativi dei vincitori di THE ZEVAS saranno annunciati prima del 2021 AutoMobility LA, in occasione delle giornate dei media e del settore del Salone dell'automobile di Los Angeles, martedì 16 novembre. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Le aziende interessate a partecipare ai prossimi LA Auto Show media and industry days o al salone aperto al pubblico possono contattare Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show all'indirizzo [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

SOURCE Los Angeles Auto Show