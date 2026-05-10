La bague connectée RingConn Gen 3 est disponible en précommande : les informations vasculaires au service d'un usage quotidien, en toute simplicité

Leader mondial de solutions de bagues connectées à la pointe de la technologie

NEW YORK, 10 mai 2026 /PRNewswire/ -- RingConn a ouvert les précommandes de la Gen 3 le 5 mai avant son lancement officiel le 29 mai, marquant l'occasion par une apparition sur le panneau d'affichage emblématique One Times Square à New York City le premier jour des précommandes. L'appareil de nouvelle génération combine un suivi holistique de la santé, des alertes intelligentes subtiles et de nouvelles finitions haut de gamme, offrant un design ultraléger et fin sans compromettre la durée de vie de la batterie. Pour célébrer le lancement, les clients qui précommandent sur le site officiel de RingConn peuvent bénéficier d'une remise limitée à 10 %*.

RingConn Gen 3 featured at One Times Square RingConn Gen 3 vascular trend tracking interface 5 Designs of RingConn Gen 3

Suivi des tendances vasculaires

La bague intelligente RingConn Gen 3 offre des informations vasculaires avancées, conçues pour aider les utilisateurs à observer les tendances vasculaires à long terme grâce à la collecte continue de données*.

S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche dans le domaine des algorithmes et de la modélisation vasculaires, la capacité vasculaire de RingConn va au-delà des mesures ponctuelles et permet une évaluation à long terme basée sur les tendances. Le système nécessite un étalonnage périodique par l'utilisateur pour garantir une meilleure précision, avec des recommandations d'étalonnage trois fois au cours des premières 24 heures et une fois par mois par la suite. En combinant les données de pression artérielle saisies par l'utilisateur et les indicateurs de charge vasculaire dérivés de l'anneau, le système fournit une vision plus complète de la santé vasculaire globale.

Une fois calibré, la Gen 3 permet d'évaluer automatiquement la charge vasculaire pendant les périodes de sommeil ou de faible mouvement, ce qui permet aux utilisateurs de suivre en continu les changements significatifs sur la durée sans avoir à effectuer de fréquentes saisies manuelles. Le système intègre également des facteurs influents clés, notamment l'adaptation au rythme circadien, la santé respiratoire pendant le sommeil, la récupération vasculaire après l'exercice et la stabilité vasculaire globale au quotidien, afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre la relation entre le mode de vie et les schémas cardiovasculaires.

Se porte 24/7 sans effort avec une durée de vie prolongée de la batterie

L'anneau intelligent RingConn Gen 3 est conçu pour être porté en permanence et de manière confortable, avec une expérience entièrement mise à jour, centrée sur la durabilité et l'utilisation à long terme. Grâce à un format ultraléger et à une conception technique améliorée, l'appareil est conçu pour s'intégrer parfaitement à la vie quotidienne, permettant un suivi cohérent et ininterrompu des données de santé.

Alimenté par RingConn EcoPower Tech 2.0, la Gen 3 est dotée d'un système de batterie amélioré et d'une meilleure densité énergétique, offrant jusqu'à 11 à 14 jours d'autonomie en utilisation standard sans mode vibration. Cela permet de réduire la fréquence de chargement et d'assurer une surveillance continue et à long terme de la santé avec une interruption minimale.

La bague adopte le design ergonomique exclusif de RingConn, ce qui permet d'obtenir un profil plus léger et plus fin qui s'adapte plus naturellement au doigt. Avec une résistance à l'eau IP68 jusqu'à 100 mètres, la Gen 3 est conçue pour une utilisation quotidienne durable, assurant des performances fiables dans un large éventail de scénarios de la vie réelle. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs de porter l'appareil pendant le travail sur ordinateur, le lavage des mains, sous la douche, en nageant et en dormant, ce qui garantit une collecte ininterrompue des données physiologiques jour et nuit.

Une finition brossée raffinée, obtenue grâce à un processus avancé de gravure au laser, améliore la texture de la surface de l'appareil avec plus de précision et de profondeur. Le processus de finition amélioré nécessite plus de 30 % de temps de production supplémentaire par rapport aux méthodes conventionnelles, ce qui témoigne d'un niveau de savoir-faire plus élevé. Les options de couleurs élargies améliorent encore la polyvalence, permettant à l'anneau de se fondre naturellement dans les environnements informels et professionnels, tout en encourageant un port quotidien régulier.

Suivi holistique de la santé

La bague connectée RingConn Gen 3 offre un suivi complet de la santé dans plusieurs domaines clés, notamment le sommeil, l'apnée du sommeil, la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, l'activité, le stress et la gestion de la santé des femmes, comme le suivi du cycle menstruel et les informations relatives à la préparation de la grossesse. Grâce à la surveillance continue et à l'analyse à long terme, l'appareil permet aux utilisateurs de mieux comprendre leur état de santé au fil du temps, ce qui les aide à prendre des décisions plus éclairées concernant leur mode de vie quotidien.

Le système est alimenté par une solution avancée de détection infrarouge VCSEL, conçue pour améliorer la stabilité et la précision des données dans une large gamme de conditions de port et de scénarios de monde réel, renforçant ainsi les bases de l'analyse des tendances de santé à long terme. Lors des tests internes, le système a atteint une précision de la fréquence cardiaque au repos de ≥98,58 %, une erreur absolue moyenne de l'oxygène sanguin de ≤0,95 %, une précision du nombre de pas de ≥97,20 % et une précision de la température de ±0,08 °C, ce qui démontre de solides performances dans la saisie de données de santé multidimensionnelles.

Alerte intelligente subtile

La bague connectée RingConn Gen 3 introduit des alertes subtiles et intelligentes pour fournir un retour d'information en temps voulu lorsque des changements de santé importants sont détectés. Grâce à des notifications basées sur de légères vibrations, l'appareil peut également avertir les utilisateurs en cas d'inactivité prolongée ou de batterie faible, ce qui contribue à une utilisation quotidienne plus équilibrée et à une meilleure prise de conscience. Dans les environnements calmes, comme lors de réunions ou de conversations, ces notifications silencieuses permettent aux utilisateurs de rester informés sans sons perturbateurs ni notifications d'écran qui attirent l'attention.

Le système d'alerte est entièrement personnalisable, ce qui permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver les notifications en fonction de leurs préférences personnelles. En privilégiant une perturbation minimale et des signaux vibratoires silencieux plutôt que des alertes intrusives, RingConn garantit que les rappels de santé restent discrets, adaptés au contexte et intégrés de manière transparente dans la vie de tous les jours.

*Offre de précommande : la réduction limitée de 10% est disponible exclusivement sur le site officiel de RingConn du 5 mai au 10 juin 2026.

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état pathologique. En tant qu'outil de prédiagnostic, la Gen 3 ne remplace pas le diagnostic ou le traitement par un professionnel de santé qualifié.

Pour plus d'informations ou pour passer une précommande, rendez-vous sur :

https://bit.ly/ringconngen3

Suivez RingConn sur les médias sociaux :

Instagram : https://bit.ly/ringconninstagram

TikTok : https://bit.ly/ringconntiktok

À propos de RingConn

Créé en 2021, RingConn est une entreprise centrée sur l'utilisateur, motivée par l'innovation continue, qui fournit des produits et des services de surveillance de la santé professionnels, continus et réfléchis. RingConn a pour objectif de devenir le gardien le plus fiable du bien-être physique et mental des utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976268/RC____________20260507_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976266/APP_interface___press_release.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976267/product_visual___press_release.jpg