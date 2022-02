LA BANQUE ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (BADEA) REÇOIT DE MOODY'S unE NOTATION INAUGURALE de Aa2 AVEC PERSPECTIVE POSITIVE, REFLÉTANT LES FORCES PARTICULIERES DE LA BANQUE

KHARTOUM, Soudan, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- Moody's Investors Service ("Moody's") a attribué aujourd'hui à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA)une note Aa2 avec une perspective positive pour ses emprunts en devises à long terme . Cette note extrêmement élevée coïncide avec le 48e anniversaire de fondation de la banque par dix-huit pays visionnaires membres de la Ligue des États arabes (LEA).

L'objectif principal de la Banque est le renforcement de la coopération économique, financière et technique entre les régions arabe et africaine, et la concrétisation de la solidarité arabo-africaine sur des bases d'égalité et d'amitié. Depuis le début de ses opérations en 1975, la Banque a financé plus de 720 projets du secteur public et a fourni plus de 850 dons d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique subsaharienne (« ASS »), pays qui souvent se battent pour attirer des financements concessionnels.

La banque a une structure de gouvernance exceptionnellement solide, qui lui interdit de prêter qu'à des pays non-actionnaires et, à ce titre, la BADEA sert de catalyseur fiable et très efficace pour les fonds arabes de développement en Afrique, ce qui est essentiel pour la prospérité partagée des deux régions.

Malgré le risque élevé perçu du mandat de développement de la Banque en ASS, la BADEA a démontré une qualité de souscription irréprochable, comme en témoigne le fait que sur l'ensemble de ses 48 ans d'existence elle n'a jamais enregistré de pertes sur son portefeuille de prêts. Une telle performance est souvent résultant des relations profondément enracinées avec les gouvernements de la région. La banque maintient également un portefeuille d'investissement solide et liquide soutenant un profil de liquidité extraordinaire.

En plus des points forts ci-dessus, la notation de Moody's reflète les progrès extraordinaires réalisés dans le processus de transformation conservatrice de la banque par les actionnaires, le conseil d'administration et l'équipe de direction, depuis que la décision stratégique de commencer les prêts non souverains a été prise.

Moody's a également noté que les principaux atouts qui sous-tendent la notation Aa2 de la BADEA sont (1) une position de capital très solide et un faible effet de levier (2) un niveau extrêmement élevé de ressources liquides soutenu par une gestion prudente des liquidités et (3) un niveau élevé de soutien extracontractuel de ses actionnaires. La perspective positive reflète l'opinion de Moody's selon laquelle une amélioration continue de la performance des actifs de la BADEA soutiendrait probablement une notation plus élevée à l'avenir.

Le communiqué de presse complet annonçant la décision de Moody's est disponible ici

« Aujourd'hui marque une étape clé pour la BADEA dans l'expansion de nos activités de développement en Afrique et coïncide avec le 48e anniversaire de notre fondation », a déclaré S.E. Le Dr Fahad Abdullah Aldossari, président du conseil d'administration, commentant l'annonce de notation de Moody's. « L'Afrique subsaharienne reste mal servie en termes d'accès à des financements cruciaux - l'ambition de la Banque est de tirer parti de notre propre notation et profil solides, et également de catalyser nos partenaires dans le monde arabe et ailleurs pour mieux répondre aux besoins de financement des emprunteurs des secteurs public et privé dans cette région. Cette note de Aa2, avec des perspectives positives de Moody's, nous place dans une position très solide pour lever des fonds à des taux très compétitifs et servira à élargir considérablement notre capacité à prêter à des conditions douces dans des devises alternatives qui sont utilisées sur le continent. » a-t-il ajouté.

S.E. Dr Sidi Ould Tah, directeur général, a déclaré : « Cette notation marque la première étape d'un parcours dans lequel la BADEA cherchera à s'imposer comme un émetteur de référence sur les marchés de capitaux mondiaux et régionaux. Cette notation Aa2 reconnaît la position extraordinaire de capital et de liquidité de la Banque, tandis que la perspective positive reflète le renforcement continu de nos capacités internes. L'équipe est à juste titre fière de cette réalisation exceptionnelle, qui n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien extraordinaires que nous avons toujours reçus de nos actionnaires pendant près de cinq décennies.

À propos de la BADEA

https://www.badea.org/index.htm

La BADEA est une institution financière multilatérale dont le siège est à Khartoum, en République du Soudan. La Banque - détenue par 18 États souverains, membres de la Ligue des États arabes, a été créée le 18 février 1974 et a commencé ses opérations en mars 1975 en fournissant des financements et une assistance technique pour le développement économique exclusivement en Afrique subsaharienne. La BADEA s'efforce de faciliter et de catalyser le flux de capitaux et d'investissements arabes et autres étrangers vers l'Afrique. Depuis 2015, la banque a élargi ses domaines d'intervention pour comprendre le financement du secteur privé et du commerce.

La Banque est une institution internationale indépendante jouissant de la pleine personnalité juridique internationale et d'une autonomie complète en matière administrative et financière. Elle est régie par les dispositions de son Accord de création et des principes du droit international.

La Banque a été créée dans le but de renforcer la coopération économique, financière et technique entre les régions arabe et africaine et pour incarner la solidarité arabo-africaine sur des bases d'égalité et d'amitié et reste l'une des très rares banques multilatérales de développement dont le mandat est de servir les pays non-actionnaires.

BADEA Gouvernements actionnaires : Royaume d'Arabie Saoudite, Etat du Koweït, République d'Irak, État de Libye, Emirats Arabes Unis, Etat du Qatar, République Algérienne Démocratique et Populaire, Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, République de Tunisie, République du Liban, Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume de Bahreïn, République du Soudan, État de Palestine, République Arabe d'Egypte, République islamique de Mauritanie, République arabe de Syrie.

Contacts

DEMANDES MÉDIA BADEA :

Dr. Tshepelayi Kabata

Email: [email protected] et [email protected]

+249907429439

CONSEILLER NOTATION BADEA:

R.J. Fleming & Co.

Contact: Khalid F. Howladar

Email: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749731/BADEA_logo.jpg

SOURCE BADEA - The Arab Bank for Economic Development in Africa