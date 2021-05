La banque challenger d'Afrique de l'Ouest, le groupe Vista Bank, choisit le fournisseur de services Radar Payments de BPC pour développer sa stratégie de paiement numérique

LONDRES, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- BPC est fier d'annoncer que le groupe Vista Bank (Vista) a choisi son fournisseur de services de paiement Radar Payments pour piloter l'ensemble de ses activités liées au traitement des paiements.

Vista est une société panafricaine de services financiers, dont l'objectif est de contribuer à la croissance économique et à la mise en place de services financiers en Afrique. La banque a developpé un programme ambitieux pour défier le statu quo et offrir des services de qualité supérieure aux particuliers, aux grandes entreprises et aux PME en Afrique de l'Ouest.

Le groupe se développe rapidement grâce à une série d'acquisitions stratégiques successives, dont First International Bank (FIB) Group en Gambie, suivie des filiales de BNP Paribas, La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Guinée (BICIGUI) en Guinée et La Banque Internationale pour le Commerce l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIAB) au Burkina Faso. Vista Bank est désormais la première banque de Guinée en termes d'actifs et de couverture réseau.

En réponse à sa stratégie digitale, Vista a choisi Radar Payments de BPC comme partenaire privilégié pour favoriser l'adoption des paiements numériques dans la région. Radar Payments centralisera les opérations de paiement depuis le centre technologique de Vista situé au Sénégal, supervisant les activités de Vista Bank en Guinée, en Gambie, au Burkina Faso et en Sierra Leone, tout en laissant la possibilité à d'autres banques de rejoindre son réseau. Cette approche répond au programme de croissance de la banque qui vise à s'étendre au Burkina-Faso, au Togo, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali.

En vertu de cet accord, Vista Bank utilisera SmartVista, la suite de paiement phare de BPC, pour gérer l'émission et la gestion du cycle de vie des cartes, le routage des paiements, la gestion des guichets automatiques et des points de vente, ainsi que pour fournir des canaux numériques tels que la banque mobile et un portefeuille électronique, personnalisés pour les particuliers et les entreprises. La banque prévoit d'accélérer l'émission de cartes de marque UnionPay International (UPI), y compris des cartes prépayées, des cartes de débit et des cartes premium, en plus de l'acquisition des paiements dans les domaines suivants : Distributeurs automatiques de billets, points de vente, paiements sans contact et par QR, et commerce électronique.

Cette annonce intervient à un moment où l'AfCFTA, l'accord de libre-échange panafricain, est devenu une réalité. Depuis le 1er janvier 2021, l'AfCFTA a établi de nouvelles normes commerciales pour 41 pays et 1,2 milliard de personnes afin d'aider à accélérer la croissance économique sur le continent. Le programme de libre-échange promet un changement des règles commerciales, avec une réduction des taxes d'importation et d'exportation rendant le commerce plus abordable pour les acteurs en Afrique. Cela signifie également que le volume des transactions va fortement augmenter et que les banques du continent devront se préparer à un service panafricain.

Simon Tiemtore, président du groupe Vista Bank, a déclaré : « Avec l'AfCFTA, les banques doivent d'abord penser panafricain, et réaliser que nous devons passer à la vitesse supérieure en termes de facilité de paiement, un élément essentiel au cœur de chaque expérience bancaire et commerciale. En tant que banque innovante, Vista Bank prend des décisions audacieuses concernant les technologies qu'elle utilise, en concluant des alliances avec les meilleurs partenaires dans leurs domaines respectifs. En choisissant Radar Payments, le centre de processing de paiement de BPC, nous avons choisi un leader qui bénéficie d'une solide réputation en matière de traitement des paiements mondiaux de haute qualité. »

Evgenia Loginova, PDG de Radar Payments, a commenté : « Nous sommes fiers de rejoindre Vista Bank dans son projet de transformation de la façon dont les gens effectuent leurs opérations bancaires, paient et sont payés, tout en rendant les services financiers plus accessibles. Ce partenariat est né de notre vision commune de résoudre avec succès les problèmes de paiement de la vie réelle grâce à une solution numérique haut de gamme, éprouvée au niveau mondial et axée sur les clients finaux. Ensemble, avec l'aide de solutions de paiement numérique de pointe, nous faciliterons les mouvements d'argent, les rendant plus instantanés et sécurisés, positionnant ainsi la Vista Bank en un acteur pionnier et modèle sur le continent. »

SOURCE BPC