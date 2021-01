La banque d'investissement Spektral Investment Bank est un exemple récent et particulier des initiatives d'investissement susmentionnées. Basée dans la capitale du Kosovo, cette banque de produits de base a été découverte récemment. Dotée d'un portefeuille de brevets pharmaceutiques et de capitaux miniers d'une valeur de 800 millions d'euros, elle a conclu un vaste accord d'acquisition avec le Dr Omer Arslan, célèbre descendant du Cheikh Shamil, personnage historique majeur entré dans l'Histoire comme libérateur du Caucase contre l'oppresseur russe à la fin des années 1800.

La Spektral Investment Bank conclura l'acquisition de champs pétrolifères et de permis de forage au Kazakhstan et en Russie, qui ne seront titrisés et commercialisés qu'avec l'autorisation exclusive de la banque fournie par le Dr Arslan. Ce dernier acquerra un siège permanent au conseil d'administration de la banque et se verra octroyer des actions en raison de l'acquisition.

Une autre acquisition simultanée concerne des droits d'exploitation et des droits légaux d'environ 193 biens immobiliers appartenant à M. Ali Cemal Arslan, qui aura également son siège permanent au conseil d'administration et disposera d'actions.

M. Metehan Yesil et M. Erdal Can Alkoclar, les principaux actionnaires et président de la Banque, ont déclaré :

« Ces acquisitions simultanées de la première banque d'investissement, dont le capital est entièrement composé de brevets pharmaceutiques et bioceutiques et de licences minières, formeront la base d'exemples productifs et synergiques d'investissements dynamiques. »

Les membres du conseil d'administration de la banque sont M. Esen Darlan, ancien fournisseur de l'OTAN, M. Mikail Nizamettin Arcas, directeur juridique, M. Goksel Gursoy, directeur financier, et M. Bulent Goktuna, conseiller stratégique principal du conseil d'administration.

PREMIÈRE BANQUE D'INVESTISSEMENT À FOURNIR DES GARANTIES POUR LES OPTIONS À EFFET DE LEVIER À RISQUE ÉLEVÉ

Le directeur financier, M. Gursoy, explique cette nouvelle forme de garantie financière comme suit : « Nous repensons nos titres scientifiques et nos actifs miniers afin de fournir des garanties efficaces pour les effets de levier d'exploitation assortis d'un risque élevé. Grâce à cette collatéralisation dynamique, nous visons une réduction significative des risques pour les petits investisseurs concernant leurs stratégies d'options financières. »

