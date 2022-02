La Banque de Namibie choisit la plateforme de supervision de SQL Power pour renforcer ses engagements envers la croissance

La SQL Power Suite est la solution de supervision financière la plus robuste et la plus convaincante au monde. Elle offre le nec plus ultra en matière de flexibilité, d'autosuffisance, d'efficacité et de transparence des régulateurs ; elle augmente la probabilité d'une intervention réussie en temps opportun tout en offrant à toutes les parties intéressées la confiance ultime dans le marché réglementé.

La BON est la banque centrale du pays dotée d'une autorité de surveillance financière, dont le rôle est de promouvoir la stabilité et la fiabilité du système financier ainsi que d'assurer la durabilité, la croissance et la protection efficace des consommateurs.

« La Banque est en train d'automatiser divers processus opérationnels dans trois départements de supervision, à savoir le département de supervision bancaire, le département des systèmes de paiement et de règlement et la division du contrôle des changes. Cela aidera nos équipes à travailler plus rapidement et plus efficacement, ce qui permettra à notre personnel de gagner du temps et d'améliorer la réputation de la Banque, alors que nous nous efforçons d'améliorer notre prestation de services et nos objectifs de satisfaction des parties prenantes en interne et en externe. »

« Le projet interdépartemental améliorera l'environnement de travail et mettra à notre disposition des ressources de haute technologie et des compétences numériques expertes pour mener à bien nos activités quotidiennes. Ce changement permet d'améliorer notre environnement de travail, de gagner en efficacité et d'améliorer le suivi et la délégation des responsabilités dans nos processus. » Leonie Dunn - Gouverneur adjoint de la Banque de Namibie

Alors que les régulateurs s'efforcent de suivre le rythme accéléré des changements réglementaires, la plateforme de supervision hautement configurable de SQL Power automatise tous les aspects de la réglementation financière, de l'enregistrement à la collecte de données, en passant par les examens et les enquêtes sur site ; en définitive, la Banque centrale est à l'épreuve du temps grâce à une plateforme de supervision unifiée et flexible qui répondra à ses exigences réglementaires pour les décennies à venir.

« Je suis convaincu que l'initiative de transformation numérique de la Banque de Namibie sera un grand succès et servira de modèle à toutes les banques centrales d'Afrique et du monde », a déclaré Sam Selim, président de SQL Power.

À propos de SQL Power

Fondée en 1989, SQL Power Group Inc. est une entreprise mondiale de logiciels d'application spécialisée dans la collecte et l'intégration de données, la veille économique et les implémentations réglementaires.

Depuis la mise en œuvre de la première solution de supervision au Canada en 2009, SQL Power est à l'avant-garde de l'innovation logicielle en matière de réglementation financière - en déployant la première solution au monde de collecte de données, de gestion des risques, de gestion des cas et d'analyse avancée entièrement intégrée et basée sur XBRL, qui évolue de manière transparente avec les normes financières mondiales et les besoins des clients.

Contact : Bojana Nikolic, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1737263/SQL_Power_Group_Inc__The_Bank_of_Namibia_Selects_SQL_Power_s_Sup.jpg

SOURCE SQL Power Group Inc.