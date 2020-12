La Banque européenne d'investissement accorde un financement de 15 millions d'euros à IDnow

- Les fonds soutiendront la recherche et le développement d'IDnow et son expansion internationale.

- Le financement par la banque de l'UE est assuré au titre du plan d'investissement pour l'Europe.

LUXEMBOURG, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La Banque européenne d'investissement (BEI) accordera 15 millions d'euros de financement de croissance à la plateforme allemande de vérification de l'identité IDnow. IDnow est spécialisée dans les services sécurisés d'identification automatique et vidéo à distance et de signature électronique. Cela permet aux entreprises d'acquérir des clients et de gérer les transactions plus rapidement et plus facilement, tout en respectant les réglementations de vérification de l'identité des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'investissement soutiendra principalement les activités de recherche et développement (R&D) d'IDnow ainsi que sa croissance internationale.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Mécanisme européen de financement de la croissance (EGFF), un produit relevant du système de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L'EGFF est conçu pour combler les écarts de quasi-fonds propres liés aux défaillances structurelles du marché dans l'Union européenne dans l'apport de capital-risque adéquat aux sociétés à un stade avancé, financées par du capital-risque. Ces PME européennes et à moyenne capitalisation souffrent souvent d'un manque systémique d'options de financement importantes et non dilutives pour les investissements de croissance, à la fois matériels et immatériels. L'avantage du FEIS dans ce cas précis est le renforcement évident de la capacité de risque de la Banque.

Le FEIS est le pilier central du plan d'investissement pour l'Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, et les opérations de financement de la BEI stimulent la compétitivité de l'économie européenne. Il est soutenu par la plateforme européenne de conseil en investissement qui dispense des services de conseil permettant aux opérateurs de projets publics et privés de structurer plus professionnellement leurs projets d'investissement.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, responsable du FEIS et des opérations de la banque en Allemagne, a déclaré : « IDnow, qui emprunte pour la première fois auprès de la banque, est tributaire d'investissements importants en R&D et marketing liés à la commercialisation. Cette transaction est un excellent exemple de la façon dont la banque de l'UE, avec le soutien du plan d'investissement pour l'Europe, peut faciliter le développement de l'innovation, en particulier dans des domaines stratégiques sensibles, tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la cybersécurité, qui relèvent de la plus haute importance pour l'Union européenne et son économie. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, a déclaré : « Alors que de plus en plus de nos interactions se réalisent en ligne, il est plus important que jamais de renforcer la sécurité des données et la prévention de la fraude. Le plan d'investissement pour l'Europe contribue à ces efforts. Ce soutien à la plateforme allemande IDnow lui permettra d'élargir ses services de vérification d'identité numérique de ses clients et de ses partenaires commerciaux. Nous investissons dans un environnement commercial en ligne plus sûr, un objectif de notre stratégie de financement numérique. »

Joe Lichtenberger, directeur financier d'IDnow, s'est réjoui : « IDnow a connu une demande exponentielle pour ses services de vérification dans de nombreux secteurs et pays, car la COVID-19 a augmenté considérablement le besoin de services numériques. La flexibilité de la structure de financement de la BEI nous permettra d'accélérer notre investissement dans le développement de la plateforme afin de tirer parti de ces opportunités. La BEI est un partenaire idéal pour nous aider à devenir le premier fournisseur européen de vérification de l'identité. »

Renseignements généraux :

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc repérer les faux documents de manière fiable. Il est potentiellement possible de vérifier l'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents en temps réel. Outre la sécurité, IDnow mise sur la convivialité pour les clients. Obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail d'évaluation des clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail d'utilisations, tant dans des secteurs réglementés européens qu'en ce qui a trait à des modèles commerciaux numériques inédits du monde entier. La plateforme permet d'adapter le flux d'identité à différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenue par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partners, G+D Ventures ainsi qu'un consortium de Business Angels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend de grandes entreprises internationales issues de divers secteurs, comme la Bank of Scotland, BNP Paribas, la Commerzbank, eventim, Sixt, solarisbank, Telefónica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne. Elle est détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE.

À propos du plan d'investissement pour l'Europe

Le plan d'investissement pour l'Europe est une initiative de l'UE visant à stimuler l'investissement et à créer des emplois et de la croissance. Grâce aux garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la BEI et le FEI sont en mesure d'assumer une part plus élevée du risque lié aux projets, encourageant ainsi les bailleurs de fonds privés à participer aux projets. Les projets et accords approuvés au titre du FEIS à ce jour devraient mobiliser 535,4 milliards d'euros d'investissements et de soutien pour plus de 1,4 million de start-ups et de PME dans tous les États membres de l'UE.

Contact pour les médias :

IDnow

Christina Schwinning, [email protected] , tél. : +49 89 413 24 60 54

Site Web : www.idnow.io

Christof Roche, [email protected] , tél. : +352 43 79 89013, tél. portable : +32 479 65 05 88

Site Web : www.eib.org/press - Service de presse : 352 4379 21000 – [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg

Related Links

http://www.idnow.eu/



SOURCE IDnow GmbH