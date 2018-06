La Banque islamique de développement lance une nouvelle marque pour la première fois de son histoire

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700112/Islamic_Development_Bank_Logo.jpg )



La Banque islamique de développement, l'une des plus grandes banques de développement multilatéral dans le monde, a entrepris des réformes stratégiques significatives au cours de l'an dernier sous la gouverne de son nouveau président, S.E. Dr Bandar Hajjar, ancien ministre du Haji du Royaume d'Arabie saoudite.

Alors que le développement aborde une nouvelle ère, Dr Bandar visualise le rôle traditionnel d'une banque de développement sous un angle nouveau où l'organisation prend une orientation encore plus mondiale où elle place au cœur de son programme de modernisation les partenariats, les technologies et les innovations ainsi que son engagement à l'échelle du globe.

La nouvelle identité de marque préserve les éléments centraux de l'héritage de la BIsD tout en affichant sa modernité, son indépendance et sa transparence, donnant la preuve de l'identité de la banque et de son évolution devant une audience internationale.

S.E. Dr Bandar Hajjar, président de la Banque islamique de développement a expliqué ainsi cette décision d'importance capitale : « La Banque islamique de développement est depuis plus de 44 années un symbole de confiance, de crédibilité, de force et de stabilité, fière son héritage qui la voit apporter des ressources, lutter contre la pauvreté et restaurer la dignité de nos pays membres. En nous appuyant sur ce passé, nous devons aussi envisager l'avenir. J'ai la conviction que cette nouvelle identité de marque est celle d'une institution de classe mondiale qui s'attaque aux défis du monde moderne d'aujourd'hui. »

La mission de la BIsD au moment où elle entre dans cette nouvelle étape de sa croissance consiste à équiper les gens pour qu'ils puissent diriger leurs propres progrès économiques et sociaux à leur échelle ; à mettre en place les infrastructures nécessaires pour leur permettre de réaliser leur potentiel ; à édifier des partenariats collaboratifs entre les secteurs publics et privés ; et à militer en faveur des toutes dernières solutions inspirées par les sciences, les technologies et les innovations novatrices dans l'optique des objectifs du développement durable des Nations Unies.

Dr Hayat Sindi, conseiller scientifique en chef auprès du président et superviseur général de la Communication et des relations extérieures pour la Banque islamique de développement a ajouté : « C'est un moment significatif dans l'histoire de notre organisation. Il représente une nouvelle identité pour la nouvelle génération de la BIsD en mettant notre vision au cœur de notre marque, en mettant en valeur les accomplissements de notre passé pendant que nous construisons en vue de notre avenir. »

La Banque islamique de développement a également lancé aujourd'hui un nouveau site web afin de faire coïncider sa nouvelle identité de marque et sa vision de l'avenir. Veuillez visiter http://www.isdb.org

Le nouveau logo correspond à une évolution dynamique du logo original de la BIsD.

Le globe au centre du logo matérialise le réseau des 57 pays membres sur les quatre continents que représente la BIsD. Il reflète la perspective mondiale de la BIsD et son statut en tant qu'organisation internationale de premier plan dans le monde.

Les points sur le globe représentent le nouveau modèle fonctionnel de la BIsD devenant une banque de développement et de développeurs, dont le rôle est de connecter les organisations en agissant comme catalyseur et facilitateur.

Ces points symbolisent également l'infrastructure et la science, la technologie et l'innovation, qui toutes sont au cœur de la direction stratégique de la BIsD, car elles sont cruciales pour l'évolution économique des nos pays membres.

Le demi-cercle est inspiré du dôme d'une kubbet pour faire référence à l'identité islamique de nos pays membres. Il évoque également le lever du soleil et une nouvelle aube pour la Banque.

La nature non finie des symboles exprime le dynamisme et la progression, car ils s'appuient sur les réalisations de ces 44 années et se tournent vers le futur avec de nouveaux partenaires, de nouveaux membres, de nouvelles idées à mesure que s'ajoutent les pièces de ce puzzle.

En même temps que l'héritage de la Banque islamique, les riches couleurs entre le vert et le bleu affirment durabilité, progrès, croissance et aussi notre planète.

L'acronyme BIsD peut être utilisé seul ou parallèlement au nom complet de la Banque pour pouvoir l'adapter dans les trois langues : l'arabe, l'anglais et le français.

La Banque islamique de développement (BIsD) est une banque de développement multilatéral qui travaille depuis plus de 40 années à améliorer les vies des communautés qu'elle sert en ayant un impact à leur échelle.

Nous rassemblons 57 pays membres sur quatre continents, et nous touchons la vie d'une personne sur cinq dans la population mondiale. Nous sommes l'une des plus grandes banques de développement multilatéral dans le monde, avec un volume annuel de transactions dépassant 10 milliards de dollars et un capital souscrit de 33 milliards de dollars.

La BIsD a son siège à Djeddah en Arabie saoudite, avec des centres importants au Maroc, en Malaisie, au Kazakhstan et au Sénégal, ainsi que des bureaux décentralisés en Égypte, en Turquie, en Indonésie, au Bangladesh et au Nigéria.

Notre mission est d'équiper les gens pour qu'ils puissent diriger leurs propres progrès économiques et sociaux à leur échelle et à mettre en place les infrastructures nécessaires pour leur permettre de réaliser leur potentiel. Nous bâtissons des partenariats collaboratifs entre les collectivités et les nations, et nous travaillons dans le sens des objectifs de développement durable des Nations Unies en exploitant le pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, et en protégeant des solutions éthiques et durables pour affronter les plus grands défis du développement dans le monde.

Le Groupe de la BID a évolué à partir d'une entité unique pour devenir un groupe rassemblant cinq organismes : la Banque islamique de développement (BIsD), l'Institut islamique de recherches et de formation (IIRF, ou IRTI), la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID, ou ICD), la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (ICIEC) et la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC, ou ITFC).

