La base de soutien de l'APL à Djibouti œuvre en faveur de la paix, de la coopération et de l'amitié

BEIJING, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du peuple : Une cérémonie marquant l'entrée des troupes dans la base de soutien de l'Armée populaire de libération chinoise (APL) à Djibouti s'est tenue à la caserne de la base le 1er août 2017, marquant l'achèvement et la mise en service officielle de la base.

Then Chief of General Staff of Djibouti Armed Forces Zakaria Cheikh Ibrahim awards Independence Day Medals to 10 Chinese medical team members of the PLA support base in Djibouti, Jan. 16, 2020. (Photo by Tan Longlong) The PLA support base in Djibouti conducts a joint medical evacuation exercise with the EU 456 Task Force, Dec. 1, 2018. (Photo by Zhang Qingbao) The 43rd fleet of the PLA Navy Weishanhu docks at a terminal of the PLA support base in Djibouti for replenishment. (Photo by Wang Zongyang)

L'établissement de la base de l'APL à Djibouti a été décidé par les deux pays à l'issue de négociations amicales.

Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine a déployé des navires dans le golfe d'Aden et dans les eaux au large des côtes somaliennes pour des missions d'escorte depuis 2008. Au cours du processus, les officiers et les soldats chinois ont rencontré des difficultés pour se réapprovisionner en nourriture et en carburant, et Djibouti a offert un soutien logistique à plusieurs reprises.

La construction de la base de soutien permet à la Chine de mieux remplir ses obligations internationales, telles que l'escorte et le sauvetage humanitaire dans le golfe d'Aden et les eaux au large de la côte somalienne. Elle contribue également au développement économique et social de Djibouti et permet à la Chine d'apporter une contribution nouvelle et plus importante à la sauvegarde de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le monde.

Au cours des six dernières années, les capacités de la base de soutien se sont constamment améliorées. La base a fourni un soutien efficace et professionnel aux flottes d'escorte et aux troupes chinoises de maintien de la paix déployées au Soudan du Sud, au Mali et en République démocratique du Congo. La construction et la croissance de la base de soutien ont fortement contribué aux missions d'escorte de l'armée chinoise dans le golfe d'Aden et aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout en apportant des contributions importantes à la paix et à la stabilité régionales ainsi qu'à la sauvegarde des voies maritimes internationales.

Comme Aboubaker Omar Hadi, président de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti, l'a déclaré au Quotidien du peuple, la base de soutien chinoise joue un rôle important dans le maintien des flux commerciaux régionaux.

La base de soutient de l'APL favorise la confiance et la compréhension mutuelles et transmet un message de paix et d'amitié.

Depuis sa création, la base a organisé plus de dix exercices conjoints avec les troupes djiboutiennes et d'autres troupes étrangères à Djibouti. Elle a également participé à plus de 200 activités d'échanges bilatéraux et multilatéraux et organisé cinq tournois multinationaux de basket-ball et de football. Cela a permis de faire progresser les échanges bilatéraux et multilatéraux et de montrer l'image ouverte et confiante de l'armée chinoise.

Depuis 2019, l'hôpital de la base de soutien de l'APL à Djibouti est partenaire de l'hôpital général de l'armée djiboutienne pour assurer une assistance en binôme. Jusqu'à présent, la Chine a envoyé plus de 100 experts médicaux à Djibouti, a participé à 45 opérations chirurgicales et a organisé une série de sessions bilatérales de formation clinique.

« La base est devenue une plateforme importante pour les échanges médicaux », a déclaré Feng Dan, un médecin qui a participé à de nombreuses activités d'échange. « Nous sommes très fiers d'être médecins sur cette base », a-t-il déclaré au Quotidien du peuple.

Fran, médecin militaire à l'hôpital militaire de la Garde républicaine de Djibouti, a déclaré que l'assistance médicale à long terme de la Chine était importante pour Djibouti et qu'il était à espérer que d'autres échanges auraient lieu avec la Chine afin d'améliorer les capacités médicales locales.

Li Zhaohui, chef de la base de soutien de l'APL, a indiqué que la base espérait renforcer sa communication avec Djibouti et les troupes étrangères à Djibouti, améliorer constamment la coopération pratique avec eux, remplir les obligations internationales de la Chine, et travailler ensemble avec eux pour faire face aux menaces et aux défis en matière de sécurité, afin d'apporter une plus grande contribution à la paix et à la stabilité régionales.

Les adolescents sont l'avenir du développement économique et social de Djibouti, ainsi que l'espoir de l'amitié continue entre la Chine et Djibouti. Afin d'améliorer les conditions d'enseignement dans les écoles locales, la base de soutien a mis en place un mécanisme régulier d'aide à l'éducation avec Djibouti, dont les activités sont axées sur l'aide sociale.

En janvier de cette année, la base de soutien a fait don d'ordinateurs, de projecteurs, de bureaux et de chaises, d'équipements sportifs et de papeterie à trois écoles primaires du quartier de Balbala, dans la ville de Djibouti. C'était la troisième fois que la base de soutien apportait une aide sociale aux écoles locales.

« Les nouveaux bureaux, chaises et équipements ont rendu notre école plus belle », a déclaré Hassan, un élève de l'école primaire PK12 à Djibouti City, qui portait son nouveau sac à dos bleu avec un sourire joyeux sur le visage.

Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, Moustapha Mohamed Mahamoud, a déclaré qu'avec l'aide de la base de soutien de l'APL, l'environnement d'enseignement des écoles locales avait été amélioré, offrant ainsi aux enfants de meilleures conditions de croissance.

« Je suis reconnaissant envers les médecins et les infirmières chinois », a déclaré Mohamed Ali Ahmed, un Djiboutien de 66 ans, qui a été soigné de la cataracte à la base de soutien de l'APL après avoir souffert de ce problème pendant six ans.

En décembre 2019, la base de soutien a donné le coup d'envoi d'une campagne médicale de 25 jours en coopération avec le Ministère de la santé de Djibouti, qui a offert une opération gratuite de la cataracte à plus de 100 patients locaux, parmi lesquels Ahmed. La campagne a été largement saluée par la communauté locale.

Dix membres du personnel médical de la base de soutien ont reçu la médaille de la fête de l'indépendance signée par le président djiboutien Ismail Omar Guelleh.

Saleh Banoita Tourab, alors secrétaire général du Ministère de la santé de Djibouti, a noté que les médecins militaires chinois ont apporté un grand soulagement aux patients locaux atteints de cataracte, et que leur acte de compassion restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple djiboutien.

En 2019, Djibouti a connu des précipitations d'une rare intensité, qui ont provoqué des inondations et fait de nombreuses victimes. En réponse à la demande de Djibouti, la base de soutien de l'APL a envoyé des troupes pour fournir une assistance à la population touchée, apportant une aide rapide à des milliers de personnes.

Idle, qui réside à Djibouti, ainsi que sa famille et ses amis, ont été gravement touchés par les inondations. « Nous nous sentions désespérés car la maison d'un de mes amis a failli être engloutie par l'inondation », a-t-il déclaré. Heureusement, des soldats chinois sont arrivés et les ont aidés pour le drainage et le dragage. « Nous sommes reconnaissants envers l'armée chinoise », a déclaré Idle.

Depuis sa création, la base de soutien s'est engagée à contribuer au développement économique et social local de Djibouti par le biais de diverses initiatives telles que l'éducation à l'aide sociale, les services médicaux et les secours en cas de catastrophe. Ces actions concrètes ont été largement saluées par le gouvernement et la population de Djibouti.

« Lorsque je suis arrivé à Djibouti en 2018, peu d'habitants parlaient chinois », a déclaré Zhang Daqian, un officier de l'APL en poste à la base depuis cinq ans. Il a expliqué au Quotidien du peuple qu'aujourd'hui, lorsque les soldats partent en mission, la population locale les salue chaleureusement en chinois et leur adresse des signes de la main.

« Ce changement témoigne du dévouement indéfectible des soldats chinois au service de la collectivité locale. Cela nous inspire et nous motive à poursuivre nos efforts », a déclaré M. Zhang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206208/PeoplesDaily_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206209/PeoplesDaily_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206210/PeoplesDaily_3.jpg

SOURCE People's Daily