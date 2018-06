La batalla de los sexos: como las actitudes, hábitos financieros difieren según el género

En comparación con sus equivalentes masculinos, las mujeres reportan generalmente ser mucho más adversas al riesgo y escépticas respecto a las inversiones alternativas, incluyendo las criptomonedas y el préstamo entre particulares, y, en promedio, han ahorrado solamente casi dos tercios de lo que han ahorrado sus pares masculinos para su jubilación.

Al comparar cómo invierten, el estudio encuentra que los hombres tienen mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. El 14 por ciento de los hombres afirman aceptar el riesgo, doblando el número de mujeres que expresaron un sentimiento similar.

"Uno de los aspectos básicos de cualquier plan financiero es determinar la capacidad de tolerancia al riesgo, y para los miembros de la generación más joven, el riesgo puede ser saludable", dijo Rich Ramassini, asesor financiero certificado (CFP), vicepresidente senior y director de estrategia y desempeño comercial para PNC Investments. "El apetito de las personas por el riesgo a menudo no está a la par con su verdadera tolerancia al riesgo. Aumentar su conocimiento financiero le puede ayudar a decidir si está asumiendo la cantidad de riesgo apropiada".

Aunque los padres de las jóvenes mujeres comenzaron a educar a sus hijas sobre la importancia de ahorrar más temprano que los padres de sus contrapartes masculinos (11.6 años para mujeres en comparación con 12.7 años para hombres), más mujeres que hombres confiesan no tener tanta confianza en sus habilidades de gestión financiera.

Según el estudio de PNC, los hombres de esta generación tienen más probabilidades de confiar en sí mismos y el conocimiento que obtienen a través de los medios y el Internet. De hecho, los hombres tienen el doble de probabilidades que sus cohortes femeninas de consumir contenido de medios informativos nacionales reconocidos.

Los hábitos de ahorro para la jubilación de la generación del milenio

El 46 por ciento de las mujeres contribuyen el 6 por ciento o más de sus ingresos a su jubilación, en comparación con un 57 por ciento de los hombres, según la encuesta.

"La generación del milenio representa hoy la mayor porción de la fuerza de trabajo en el país, y a la mayoría de sus miembros aún les falta décadas para jubilarse. Dado el tiempo que tienen a su favor, una de sus prioridades a principios de sus carreras debería ser invertir para la jubilación", dijo Ramassini. "Una de las mejoras maneras de adelantarse a la inflación y predisponerse para un retiro exitoso es invertir su dinero en un portafolio diversificado diseñado para alcanzar metas a largo plazo".

Al respecto, la encuesta también explora la cantidad de activos invertibles con la que cuenta cada grupo. Entre los encuestados, el 29 por ciento de las mujeres informan tener entre $1,000 y $9,999 en activos invertibles, en comparación con 17 por ciento de hombres. Al mismo tiempo, el 46 por ciento de los hombres dice tener $50,000 o más en activos invertibles, en comparación con el 32 por ciento de mujeres.

Sin embargo, solamente el 28 por ciento dice tener una sólida comprensión de cómo invertir exitosamente.

Los índices de empleo y niveles de confianza

Aproximadamente ocho de cada 10 afirman tener trabajo a tiempo completo (83 por ciento de los hombres y 78 por ciento de las mujeres). Si bien el grupo demográfico incluye una elevada tasa de empleo, un porcentaje relativamente pequeño de encuestados de ambos sexos declaran sentirse en control de su bienestar financiero (32 por ciento de mujeres en comparación con 43 por ciento de hombres), y aún menos confían en que están ahorrando lo suficiente para el futuro (26 por ciento de mujeres en comparación con 40 por ciento de hombres).

"Es muy importante que tanto las mujeres como los hombres adopten medidas prácticas, incluyendo esfuerzos concretos para ahorrar para su jubilación, la participación en los mercados de inversiones y la construcción de un sólido fondo de emergencia, para que no se ponga en peligro su futuro", dijo Ramassini. "Dados los resultados de esta encuesta, alentamos a los miembros de la generación del milenio a buscar asistencia de asesores financieros calificados para asegurarse de que estén en el camino adecuado y garantizar un sólido futuro financiero".

PNC Investments LLC es miembro de The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). PNC es una de las mayores instituciones de servicios financieros diversificados en los Estados Unidos, organizado en torno a sus clientes y comunidades para crear relaciones sólidas y la prestación local de banca minorista y empresarial incluyendo una gama completa de productos de préstamos; servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, lo que incluye banca corporativa, financiamiento de bienes raíces y préstamos con base en activos; gestión patrimonial y gestión de activos. Para obtener más información sobre PCN, visite www.pnc.com.

Metodología de la encuesta

La encuesta sobre la relación entre la generación del milenio y las inversiones (Millennials & Investing Survey) fue encargada por PNC Investments para identificar las actitudes y los comportamientos de los miembros de la generación del milenio. El estudio fue llevado a cabo online entre el 16 y 25 de enero del 2018 entre una sección cruzada de personas de 21 a 35 años con activos invertibles reportados por ellos mismos de $5,000 o más o aquellos que tienen un plan de jubilación calificado (401(k), 403(b)) y al menos $1,000 en activos invertibles. Los resultados de la encuesta son equilibrados conforme a la distribución de la población del Censo de los Estados Unidos por edad y género para asegurar la representatividad. No fue necesaria una ponderación.

La encuesta fue diseñada por Chadwick Martin Bailey, una firma de investigación del mercado que se especializa en la investigación a medida.

Este informe ha sido preparado exclusivamente para fines informativos generales y no tiene por objetivo servir de asesoramiento o recomendación específico. La información se ha recopilado de fuentes de terceros, y no ha sido verificada independientemente ni aceptada por The PNC Financial Services Group, Inc. PNC no representa o garantiza la exactitud o integridad de la información, presuntos, análisis, o conclusiones presentadas en el informe. PNC no puede ser considerado responsable de cualquier error o representación equivocada contenido en ese informe o en la información recopilada de fuentes de terceros. Confiar en la información proporcionada en este informe corre única y exclusivamente por cuenta propia.

Información importante para inversionistas: los productos de corretaje y seguros :

No están asegurados por la FDIC ● No tienen garantía bancaria ● No son un depósito● No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal ● Pueden perder valor

Los productos de valores bursátiles, los servicios de corretaje y los servicios de asesoramiento de cuentas gestionadas son ofrecidos por PNC Investments LLC, un corredor/intermediario registrado y un asesor de inversiones registrado y miembro de FINRA y SIPC. Anualidades y otros productos de seguros se ofrecen a través de PNC Insurance Services, LLC, una agencia de seguros autorizada.

CONTACTO:

Saúl Boscán

(312-384-4639)

saul.boscan@pnc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/703435/PNC_Millennial_Survey_Infographic.jpg

FUENTE PNC Investments

SOURCE PNC Investments