PARIS, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Quand la saison des lumières s'invite, Lise Charmel célèbre la féminité et offre les nouveaux indispensables des fêtes. La Maison dévoile ses pièces qui transcendent la lingerie et créent des allures à offrir et à s'offrir pour briller de jour comme de nuit.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/lise-charmel/9367651-fr-la-beaute-est-une-fete-avec-lise-charmel

La beauté est une fête avec Lise Charmel

Pour cette fin d'année 2025, les robes en soie se métamorphosent en tenues de soirée glamour. Leur tombé parfait épouse le corps avec grâce et leurs reflets délicats diffusent une lumière subtile. Chaque modèle illustre le savoir-faire unique de Lise Charmel : des matières nobles, une coupe impeccable, une élégance à la française.

Les nuisettes se réinventent en tenues du soir sophistiquées, conjuguant sensualité et allure couture. Réalisées dans des matières précieuses et rehaussées de dentelles Leavers, elles deviennent les pièces idéales d'un vestiaire audacieux où la lingerie se porte comme un vêtement.

Summum de l'audace mode, le style « dessus dessous » s'invite dans le vestiaire des fêtes avec la collection de Sublime en Or. Ses broderies dorées, d'une finesse joaillière, s'imaginent aussi bien sous une veste que sur un chemisier tout en transparence. La lingerie devient bijou et la parure se fait pièce maîtresse de l'allure.

Sublimées par les détails signature de la Maison, les créations en laine et soie Lise Charmel s'offrent à toutes celles qui recherchent l'alliance parfaite du confort et de l'élégance.

Plus que jamais, Lise Charmel met en lumière les savoir-faire de la Maison pour insuffler aux fêtes un éclat d'exception.

À propos de Lise Charmel

Artisan des plus belles émotions, Lise Charmel incarne depuis plus de soixante ans l'excellence du savoir-faire corsetier français. Une féminité aux mille facettes, aux mille désirs, incarnés dans des collections mode et iconiques pour insuffler une touche d'extraordinaire à chaque moment de votre vie. De jour comme de nuit, à la ville comme à la plage, Lise Charmel vous accompagne dans un savant mélange d'audace et de délicatesse, qui signe les allures les plus personnelles, et aussi les plus inoubliables.

Contact:

04 81 69 49 49

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823360/Lise_Charmel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2823359/Lise_Charmel_Logo.jpg