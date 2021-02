La bibliothèque Bodléienne et Gale de l'Université d'Oxford annoncent le programme Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships

Dr. Tuo Chen , professeur assistant de recherche, faculté d'histoire,

Université de Nankai, Chine

Projet : Le projet du Dr Chen, The Communication Circuit of Chinese Christian Books (1807-1949), vise à prolonger son travail de doctorat sur la culture du livre chinois et occidental et les échanges culturels en examinant les livres chrétiens chinois.

Dr. Hsuan-Ying Tu , professeure assistante en histoire moderne, école d'histoire et chercheur du Centre de recherche en sciences humaines numériques,

Université de Renmin en Chine

Projet : Avec son projet, Clientage, Politics and the Elizabethan Regime: Digital Humanities and New Perspectives, le Dr Hsuan-Ying Tu utilisera les humanités numériques pour démêler la toile des documents délibérément complexes laissés par, entre autres, le « maître de l'espionnage » élisabéthain Francis Walsingham et explorer les moyens de visualiser ces réseaux de données et de relations de pouvoir.

Dr. Mark Byron , professeur associé en littérature moderne et contemporaine, département d'anglais, Université de Sydney

Projet : Le projet du Dr Byron, numériser le roman Watt de Samuel Beckett : The Beckett Digital Manuscript Project and Beyond, vise à élargir la compréhension historique du roman en le plaçant dans le contexte historique de son écriture pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ambition de M. Byron est d'ouvrir des manuscrits complexes à un public plus large en construisant des « indices » et des parcours numériques afin que les lecteurs puissent explorer les contextes et les relations de ces travaux avec les questions contemporaines de radicalisme politique et d'immigration.

« Accueillir notre première cohorte de boursiers Gale est extrêmement excitant. Il s'agit d'un groupe de chercheurs et d'universitaires de premier plan qui feront progresser leurs domaines respectifs en utilisant de nouvelles formes de bourses d'études à l'aide de techniques et d'approches numériques », a déclaré Richard Ovendon, bibliothécaire à la bibliothèque Bodléienne de l'université d'Oxford. « La bibliothèque Bodléienne est enthousiaste à l'idée de travailler avec ces trois personnes talentueuses dans le cadre de projets ambitieux qui feront progresser notre compréhension des sciences humaines, grâce à notre riche fonds de sources primaires sous forme physique et numérique. »

Outre l'accès aux collections spéciales de la bibliothèque Bodléienne, les boursiers pourront accéder aux Gale Primary Sources et au Gale Digital Scholar Lab pour les aider dans leurs initiatives de sciences humaines numériques.

« Nous sommes ravis de parrainer ces bourses et savons que ces trois boursiers vivront une expérience enrichissante à l'université d'Oxford », a déclaré Terry Robinson, vice-président et directeur général de Gale International. « Gale continuera à publier des archives de documents primaires riches et variées et s'engage pleinement dans le développement continu du Gale Digital Scholar Lab que, j'en suis sûr, les trois chercheurs utiliseront à Oxford. Notre engagement à permettre l'étude numérique est au cœur de nos valeurs et je me réjouis à l'idée de coopérer pendant de nombreuses années avec la bibliothèque Bodléienne et l'Université d'Oxford. »

Les boursiers commenceront leurs nouvelles fonctions à l'Université d'Oxford entre octobre 2021 et mai 2022. Ils devront présenter leurs travaux au TORCH (The Oxford Centre for Research in the Humanities) et peuvent proposer de développer une ressource numérique ou une autre production innovante pendant leur séjour à Oxford.

Pour en savoir plus sur les projets de bourses, visitez la page des bourses Digital Humanities Oxford Fellowships.

