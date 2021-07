La biotech sud-coréenne Y-Biologics et la société française Pierre Fabre concluent un accord de licence exclusive mondial dans le domaine très innovant de l'immuno-oncologie

DAEJEON, Corée du Sud et CASTRES, France, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie sud-coréenne Y-Biologics et le groupe pharmaceutique français Pierre Fabre ont conclu un accord de licence accordant à Pierre Fabre les droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation d'une famille d'anticorps humains générés par la bibliothèque d'anticorps humains Ymax®-ABL à affichage par phage appartenant à Y-Biologics.

Ces anticorps ont été validés fonctionnellement par les équipes R&D de Pierre Fabre pour leurs propriétés spécifiques sur une cible pivot de l'immuno-oncologie agissant sur le microenvironnement tumoral. Pierre Fabre a l'intention de sélectionner un nouveau candidat thérapeutique en immuno-oncologie pour de futurs développements.

Cet accord de licence résulte de la complémentarité forte et désormais avérée entre les deux sociétés qui collaborent depuis 2018. L'objectif final recherché par Y-Biologics et Pierre Fabre est de fournir aux patients des médicaments innovants pour cibler les cancers réfractaires ou récidivants, en tirant parti de l'infiltration immunitaire pour inhiber la croissance des cellules tumorales.

Cette nouvelle étape franchie par les deux sociétés révèle l'efficacité des moyens scientifiques mis en place par Y-Biologics, associés à la haute expertise de Pierre Fabre en oncologie.

Young Woo Park, PDG de Y-Biologics, a déclaré: « Nous sommes très heureux de signer notre premier accord de licence avec Pierre Fabre. La collaboration entre Y-Biologics et Pierre Fabre, qui repose sur une confiance mutuelle, devrait permettre de faire progresser le développement d'agents thérapeutiques innovants en immuno-oncologie ciblant le micro-environnement tumoral. »

« Depuis le début de notre partenariat, la collaboration avec Y-Biologics a été très efficace et fructueuse. Leur bibliothèque nous a permis d'identifier une famille d'anticorps humains contre une cible prometteuse définie par nos chercheurs dans notre centre d'immunologie spécialisé. Ce nouvel accord de licence réjouissant nous permettra de favoriser davantage le développement de cette thérapie au profit des patients », a ajouté Nathalie Corvaïa, responsable de la recherche en immuno-oncologie au Centre d'immunologie Pierre Fabre (CIPF).

