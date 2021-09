La boisson THC KISS à la mangue arrive dans les magasins de cannabis de la Colombie-Britannique

THC.CSE

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1 septembre 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (« THC BioMed » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé l'expédition de sa boisson THC Kiss à la mangue aux magasins de cannabis de la Colombie-Britannique.

Les shots de boisson à la mangue THC KISS sont infusés avec 10 mg d'extrait de THC KISS, un extrait de cannabis breveté à action rapide et à spectre complet, inventé par THC BioMed.

Les shots de la boisson au cannabis THC Kiss sont produits dans deux variétés savoureuses, la mangue et la goyave.

À propos de THC

THC BioMed est l'une des plus anciennes sociétés de cannabis actives sous licence au Canada. Elle a été autorisée à traiter du cannabis pour la première fois en 2013 en vertu d'une exemption de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de Santé Canada et est un producteur agréé dans le cadre du régime actuel depuis 2016. THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la Loi canadienne sur le cannabis. L'entreprise est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, de l'extrait de cannabis ainsi que des produits comestibles et topiques à base de cannabis.

Président et PDG : John Miller, THC Biomed Intl Ltd., tél. : 1-844-THCMEDS, e-mail : [email protected]

SOURCE THC BioMed Intl Ltd.