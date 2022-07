La bourse de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide d'Europe annonce la vente publique de son jeton utilitaire natif

TALLINN, Estonie, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Centurion Invest, une plateforme de cryptomonnaies régulée par l'Estonie et qui connaît actuellement la plus forte croissance en Europe, avec des opérations au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, au Canada, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, a annoncé aujourd'hui le lancement de la vente publique de son jeton utilitaire : $CIX. Le lancement de la vente publique suit la réussite de la prévente et de la vente privée. S'adressant aux médias, George Seroukas, directeur des recettes et PDG de Centurion Invest pour l'Amérique du Nord, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer que $CIX a reçu beaucoup d'attention de la part de la communauté crypto. Centurion Invest a rendu la vente privée accessible à un cercle restreint d'investisseurs inscrits sur une liste blanche. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en deux semaines, nous avons atteint 100 % de notre objectif de vente pour la phase de prévente et de vente publique, en recueillant plus de sept millions de dollars. »

« Chez Centurion Invest, notre mission est de permettre la généralisation des cryptomonnaies. Toutes nos initiatives et les produits que nous adoptons nous permettent de bâtir notre écosystème. Avec la mise en vente publique de $CIX, nous sommes en mesure d'offrir une opportunité d'investissement unique au public, qui pourra ainsi faire partie de l'écosystème et bénéficier des avantages considérables offerts par les différents services de la plateforme », a déclaré S.E. Ali Kassab, président de Centurion Invest.

Le jeton Centurion Invest, $CIX, est un jeton déflationniste ERC20, basé nativement sur le réseau Ethereum et possède une offre totale en circulation de 2,4 milliards de jetons. Centurion Invest bénéficie également d'une intégration et de partenariats avec des institutions financières réputées, ce qui lui permet de convertir facilement les fonds en cryptomonnaies et de fournir aux utilisateurs l'une des meilleures expériences de dépôt et de retrait actuellement disponibles.

La plateforme Centurion Invest CI hub est un portefeuille doté des derniers protocoles de sécurité et d'une expérience utilisateur simplifiée. CI-Wallet, un portefeuille DeFi doté d'une multitude de fonctionnalités pour acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies, est la passerelle idéale entre la monnaie fiduciaire et la cryptomonnaie.

CI-Card est une carte de débit, en partenariat avec Visa et MasterCard, qui permet aux utilisateurs d'accéder à des millions de commerçants et de prestataires de services dans le monde entier. Elle permet d'obtenir des remises en espèces, des réductions, des avantages fidélité et des programmes de récompense.

La vente publique de $CIX sera disponible sur https://www.centurioninvest.com/CIXtoken

