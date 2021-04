La bourse saoudienne (Tadawul) annonce sa transformation en une société holding (Saudi Tadawul Group) en vue de son premier appel public à l'épargne.

La Bourse saoudienne (Tadawul) a annoncé aujourd'hui sa transformation en une structure de groupe holding et le renforcement de ses capacités en matière d'innovation technologique par le lancement d'une société spécialisée dans les solutions de technologie appliquée, Wamid. Cette transformation marque un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe et indique qu'il est prêt pour l'introduction en bourse en 2021.

Tadawul a annoncé le lancement d'une société holding, le Saudi Tadawul Group, qui deviendra la société mère avec un portefeuille de quatre filiales : la Bourse saoudienne, une entreprise boursière spécialisée (anciennement connue sous le nom de Saudi Stock Exchange Company - Tadawul), la Securities Clearing Center Company (Muqassa), la Securities Depository Center Company (Edaa) et Wamid - une nouvelle entreprise de services technologiques appliqués, axée sur l'innovation et les technologies naissantes au sein de l'économie saoudienne grâce à une innovation pragmatique.

Le lancement de Wamid ajoutera de la profondeur et de la diversité aux offres du Saudi Tadawul Group et de ses filiales, renforcera l'infrastructure du marché grâce à des solutions innovantes et saisira les opportunités d'expansion par des investissements ciblés dans un éventail de secteurs et d'industries. Il augmentera l'attrait du marché financier saoudien auprès des investisseurs mondiaux et renforcera sa position en tant que bourse de choix pour les émetteurs.

Le groupe bénéficiera de l'intégration et des synergies entre ses filiales, garantissant ainsi l'efficacité des opérations intra-groupe dans toute l'organisation. L'indépendance opérationnelle de chaque filiale créera un environnement agile permettant de réagir rapidement à l'évolution des tendances du marché mondial et local. Il facilitera également l'introduction de services de premier ordre pour tous les participants au marché, la diversification des opportunités d'investissement et le développement continu du marché financier saoudien, de son infrastructure et des offres des membres.

Pour diriger cette structure de groupe, Sarah Al-Suhaimi, actuelle présidente du conseil d'administration de Tadawul, deviendra présidente du groupe Saudi Tadawul, et Eng. Khalid Al-Hussan deviendra le directeur général du groupe.

Mohammed Al-Rumaih, fort de plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, a été nommé directeur général de (Saudi Exchange). Auparavant, Al-Rumaih a occupé divers postes administratifs et de direction au sein de Tadawul, et a supervisé le développement de plusieurs instruments financiers, de grandes cotations et d'initiatives marketing.

En outre, Mohammed Al-Nory a été nommé directeur général de (Wamid). Al-Nouri apporte 16 ans d'expérience dans la banque commerciale et d'investissement, avec une grande connaissance de la finance d'entreprise, du développement commercial et des produits des marchés de capitaux.

Lors d'une conférence de presse tenue virtuellement aujourd'hui, Sarah Al-Suhaimi, présidente du groupe Saudi Tadawul, a déclaré : « La transformation en une nouvelle structure sous l'égide du groupe Saudi Tadawul, soutiendra la croissance continue du marché financier saoudien et renforcera sa position de leader mondial et de marché financier avancé. »

« Il s'agit d'une réalisation importante dans notre démarche visant à transformer l'économie de l'Arabie saoudite. Des réformes complètes du marché des capitaux sont non seulement prudentes, mais aussi essentielles pour garantir une croissance économique plus élevée et atteindre l'objectif national de la réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, conformément à la stratégie du Fonds d'investissement public (PIF) », a ajouté M. Al-Suhaimi.

Eng. Khalid Al-Hussan, PDG du groupe Saudi Tadawul, a commenté : « La nouvelle structure nous permettra de fournir des services de haute qualité dans tous nos secteurs d'activité, d'accroître notre compétitivité et d'aligner notre marché des capitaux sur la croissance rapide des marchés émergents. Je suis convaincu que le Saudi Tadawul Group et ses filiales façonneront l'avenir du développement du marché des capitaux en Arabie saoudite, en servant de pont entre les investisseurs mondiaux et les économies régionales. Cette transformation constitue une plate-forme solide pour l'introduction en bourse du groupe Saudi Tadawul. »

Al-Hussan a poursuivi : « La transformation en groupe fait partie d'un programme de développement continu. Le programme de développement vise à renforcer le marché des capitaux, à attirer les investissements étrangers et à diversifier l'économie, tout en aidant les émetteurs et les investisseurs à réaliser leurs ambitions et en leur donnant accès à des opportunités d'investissement attrayantes, dans ce qui est considéré comme la prochaine capitale financière de la région. »

