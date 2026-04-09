La Caisse et Prologis lancent une coentreprise logistique paneuropéenne

Un portefeuille initial de 1 G€ dans des actifs logistiques en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni marquera le lancement de la coentreprise.

La Caisse détiendra une participation de 70 %, tandis que Prologis agira en tant que partenaire d'exploitation et apportera son expertise en gestion d'actifs et en développement.

La plateforme prendra de l'expansion au moyen d'acquisitions et d'un développement rigoureux au sein des principaux marchés logistiques d'Europe.

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- La Caisse (anciennement CDPQ), un groupe mondial d'investissement, et Prologis, inc. (NYSE : PLD) annoncent aujourd'hui une entente visant la création de Prologis Logistics Investment Venture Europe (PLIVE), une nouvelle coentreprise paneuropéenne visant l'acquisition, le développement et l'exploitation de propriétés logistiques de grande qualité.

La Caisse et Prologis détiendront respectivement une participation de 70 % et 30 %, les droits de gouvernance étant partagés entre les partenaires. Prologis apportera une expertise spécialisée en gestion d'actifs et en développement à titre de partenaire opérationnel de la plateforme.

Le portefeuille initial de PLIVE offrira une envergure immédiate dans les principaux corridors logistiques européens, tout en constituant une assise solide pour une croissance disciplinée, portée par la demande. Le projet s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat établi entre les deux sociétés depuis 2019, année où elles ont formé une première coentreprise logistique au Brésil.

Avec un actif de démarrage d'environ 1 G€ (1,6 G$ CA), la plateforme regroupe dans un premier temps des immeubles générateurs de revenus ainsi que des sites en développement provenant des deux partenaires. L'ensemble représente environ 844 000 mètres carrés d'espaces logistiques de catégorie A répartis en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.

« Nous avons constaté d'emblée l'expertise de pointe de Prologis et sa capacité à générer des rendements grâce à notre partenariat au Brésil, et nous misons sur la complémentarité de nos forces pour cette nouvelle plateforme paneuropéenne pleinement intégrée. Cette coentreprise conjugue l'expertise opérationnelle approfondie de Prologis et notre vision de transformer activement les actifs afin de créer de la valeur à long terme », a déclaré Rana Ghorayeb, première vice-présidente et cheffe de l'Immobilier à La Caisse. « Ensemble, nous accroîtrons notre exposition au secteur européen de la logistique, renforcerons notre capacité d'exécution et maximiserons la performance et l'envergure de notre portefeuille logistique. »

« Notre partenariat avec La Caisse repose sur de nombreuses années de collaboration et de résultats concrets », a déclaré Ted Eliopoulos, directeur général, Capital stratégique, chez Prologis. « Ensemble, nous étendons ce succès en Europe, en combinant des capitaux à long terme à notre plateforme opérationnelle pour étendre des actifs logistiques de grande qualité dans des marchés d'importance. »

Les partenaires prévoient d'élargir la plateforme par des acquisitions et des projets de développement dans les principaux corridors logistiques européens, en s'appuyant sur la plateforme d'approvisionnement, de développement et d'exploitation de Prologis.

Bien que PLIVE bénéficie d'un bassin commun d'occasions d'investissement, Prologis assumera la gestion des propriétés, notamment la location et le développement, tandis que les principales décisions stratégiques et financières seront prises conjointement. Cette annonce illustre la confiance des deux partenaires à l'égard des paramètres fondamentaux à long terme du secteur logistique européen, à l'heure où les entreprises redéfinissent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, rapprochent la production de leurs marchés domestiques et poursuivent leurs investissements dans le commerce électronique.

La clôture de la transaction devrait survenir au deuxième trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de La Caisse.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois(e)s, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE PROLOGIS STRATEGIC CAPITAL

Strategic Capital est l'unité de gestion des actifs de Prologis. Elle investit aux côtés de partenaires institutionnels dans l'immobilier logistique, générant des revenus durables fondés sur des services tarifés, tout en renforçant la présence internationale de la société et en tirant parti de sa plateforme opérationnelle. Prologis Strategic gère des actifs totalisant 102 G$, dont 67 G$ de capitaux de tiers.

À PROPOS DE PROLOGIS

La logistique fait tourner le monde. Chez Prologis, nous ne nous contentons pas de diriger l'industrie de l'immobilier logistique : nous en redéfinissons les standards. Nous développons des infrastructures modernes et intelligentes qui dynamisent le commerce mondial, en connectant harmonieusement les mondes numérique et physique. Des chaînes d'approvisionnement agiles aux solutions d'énergie propre, nos écosystèmes aident les entreprises à évoluer plus rapidement, à fonctionner plus intelligemment et à croître durablement. Avec une envergure, une innovation et une expertise reconnues, Prologis n'anticipe pas seulement le futur de la logistique : nous le construisons.

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