La Caisse nomme Emmanuel Jaclot au poste de premier vice-président, Infrastructures

L'arrivée de M. Jaclot fait suite à la nomination de Macky Tall, qui agissait jusqu'ici comme responsable du portefeuille Infrastructures, au poste de Chef, Marchés liquides et Réseau express métropolitain.

« Dès les premières rencontres avec Emmanuel Jaclot, nous avons constaté que nous avions devant nous quelqu'un au talent exceptionnel. M. Jaclot a réalisé des transactions importantes aux quatre coins du monde et a développé une solide expertise opérationnelle, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Avec son arrivée, la Caisse aura accès à un bassin encore plus grand d'opportunités pour continuer d'accroître sa présence en infrastructures », a indiqué Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse.

« Je suis ravi de me joindre à la Caisse pour poursuivre le travail impressionnant que son équipe a réalisé ces vingt dernières années comme précurseur dans les investissements directs en infrastructures. Avec un portefeuille bien diversifié, la Caisse est aujourd'hui reconnue à travers le monde pour son expertise et la qualité de ses équipes. C'est donc avec enthousiasme que je participerai à la prochaine phase de croissance de ce portefeuille, au cœur de la stratégie de la Caisse », a indiqué Emmanuel Jaclot.

Avant de rejoindre la Caisse, M. Jaclot a occupé des postes clés au sein d'organisations de premier plan dont Schneider Electric, leader mondial de la gestion de l'énergie, et EDF Energies Nouvelles, filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables. Ses fonctions l'ont appelé à gérer des transactions de fusions et acquisitions majeures à travers le monde et lui ont permis de développer une expertise à la fois en investissement et en gestion d'actifs post-transactions.

M. Jaclot entrera en poste le 1er juin prochain et relèvera du président et chef de la direction.

