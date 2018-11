La campaña "Tenga un día aceitunado" hace una parada en LA con el prestigioso Chef José Andrés

LOS ÁNGELES, 6 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 5 de noviembre, Los Ángeles celebró un evento "para chuparse los dedos". El prestigioso chef español, José Andrés, considerado por la lista The Times 100 como una de las 100 personas más influyentes del mundo, presentó la iniciativa "Tenga un día aceitunado" ("Have An Olive Day"). Esta iniciativa es promocionada por Olives from Spain, con el apoyo financiero de la Unión Europea.

