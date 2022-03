La campagne de financement participatif de CR-Scan Lizard touche à sa fin avec la tendance continue de Creality

La campagne de financement participatif se terminera le 12 mars 2022.

Des médias comme ALL3DP et Tom's Hardware ont fourni des rapports détaillés à CR-Scan Lizard :

Inspirés par le scanner 3D, deux utilisateurs Don Barton et Sébastien ont collaboré et ont produit avec succès une pièce nommée Global Treasure Hunt via la modélisation 3D, qui sera dévoilée prochainement.

Qualité industrielle à qualité grand public, leader de l'impression 3D multi-scènes via l'innovation technologique

CR-Scan Lizard avec un prix abordable minimum 300 $ se caractérise par sa précision inégalée de 0,05 mm. Comparé aux scanners de qualité industrielle (environ 10 000 $), CR-Scan Lizards satisfait les consommateurs à la fois par sa qualité et son prix abordable, réduisant considérablement le fardeau des innovateurs.

L'utilisation combinée d'un scanner 3D et d'imprimantes 3D offrira une meilleure expérience.

Système d'extrusion directe Ender-3 S1/ S1 Pro, impression avec multi-filaments : : Si le pneu d'un modèle de voiture est perdu ou endommagé, connectez CR-Scan Lizard avec Ender-3 S1 / S1 Pro, les pièces perdues ou endommagées peuvent être réimprimées ou restaurées avec TPU dans des conditions de haute température jusqu'à 300°C.

Système d'extrusion directe Ender-3 S1/ S1 Pro, impression avec multi-filaments : Si le pneu d'un modèle de voiture est perdu ou endommagé, connectez CR-Scan Lizard avec Ender-3 S1 / S1 Pro, les pièces perdues ou endommagées peuvent être réimprimées ou restaurées avec TPU dans des conditions de haute température jusqu'à 300°C.



Impression haute précision HALOT ONE et HALOT LITE : Pour les amateurs d'anime, ils sont encouragés à utiliser CR-Scan Lizard et Creality HALOT ONE (15,4 centimètres) ou HALOT LITE (22,6 centimètres) ensemble en raison de l'impression parfaite pour les structures complexes telles que les micro-trous et les micro-colonnes de 0,01 mm, créant l'anime de manière vivante.

Impression haute précision HALOT ONE et HALOT LITE : Pour les amateurs d'anime, ils sont encouragés à utiliser CR-Scan Lizard et Creality HALOT ONE (15,4 centimètres) ou HALOT LITE (22,6 centimètres) ensemble en raison de l'impression parfaite pour les structures complexes telles que les micro-trous et les micro-colonnes de 0,01 mm, créant l'anime de manière vivante.



Impression à distance CR-10 Smart Pro : Si vous êtes imaginatif et que vous souhaitez concrétiser vos idées, CR-Scan Lizard peut vous aider à compléter la modélisation, après quoi, connectez le scanner avec CR-10 Smart Pro, les utilisateurs peuvent imprimer à tout moment et n'importe où en un clic sur le téléphone.

Impression à distance CR-10 Smart Pro : Si vous êtes imaginatif et que vous souhaitez concrétiser vos idées, CR-Scan Lizard peut vous aider à compléter la modélisation, après quoi, connectez le scanner avec CR-10 Smart Pro, les utilisateurs peuvent imprimer à tout moment et n'importe où en un clic sur le téléphone.

Sermoon V1/ V1 Pro Impression sans ennui : Si les oreilles de votre chat jouet sont accidentellement endommagées, ne vous inquiétez pas. CR-Scan Lizard peut scanner avec précision les pièces endommagées avec Creality Sermoon V1/V1 Pro en imprime de nouvelles pour une réparation efficace.

Sermoon V1/ V1 Pro Impression sans ennui : Si les oreilles de votre chat jouet sont accidentellement endommagées, ne vous inquiétez pas. CR-Scan Lizard peut scanner avec précision les pièces endommagées avec Creality Sermoon V1/V1 Pro en imprime de nouvelles pour une réparation efficace.

Impression mobile Ender-2 Pro : Si vous voyagez entre différents endroits et prévoyez d'apporter des produits 3D, le compact CR-Scan Lizard et Ender-2 Pro, faciles à transporter, seront le meilleur choix.

Impression mobile Ender-2 Pro : Si vous voyagez entre différents endroits et prévoyez d'apporter des produits 3D, le compact CR-Scan Lizard et Ender-2 Pro, faciles à transporter, seront le meilleur choix.

CR-5 Pro version haute température Impression ABS professionnelle : Pour créer des engrenages spéciaux, des gabarits de serrage, etc., connectez CR-Scan Lizard avec CR-5 Pro version haute température, puis imprimez avec des filaments d'impression 3D ABS, rien n'est impossible.

CR-30 Impression illimitée sur l'axe Z : Des outils sont toujours nécessaires dans un tournage de film, comme une longue épée. Avec CR-Scan Lizard et CR-30, scannez puis imprimez, l'épée sera là !

Restez à vos côtés, en route vers un développement sain

Creality fêtera son 8ème anniversaire le 9 avril. Les utilisateurs ont toujours été l'atout le plus précieux. Creality se soucie non seulement des besoins du groupe de créateurs, mais continue également de mieux comprendre les besoins des groupes non créateurs avec des produits continuellement mis à jour. Grâce à la communication avec les utilisateurs, ils ont découvert que les groupes non créateurs avaient des problèmes différents dans la création de modèles, le découpage, l'impression (y compris les environnements spéciaux) et le post-traitement.

Afin de résoudre ces problèmes, Creality annoncera des stratégies à l'occasion du 8e anniversaire pour un meilleur accès à l'information et une meilleure résolution des points faibles (innovation produit, Creative Cloud 4.0, Creative Ecology, etc.), des voix qui écoutent et choisissent et achètent, etc. Restez à l'écoute !

