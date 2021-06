La campagne #MakeItFeelRight est de retour : La marque TENCEL™ de Lenzing présente de nouvelles façons de rejoindre le mouvement et d'activer #MakeAPledge

La marque TENCEL™ s'associe une nouvelle fois avec One Tree Planted, une ONG innovante axée sur les efforts de reboisement, pour présenter #MakeAPledge sur TikTok et Instagram. Les consommateurs qui souhaitent s'engager auront la possibilité de soumettre une courte vidéo et ils recevront en échange un « certificat d'arbre ». Pour chaque certificat généré, TENCEL™ plantera un arbre avec One Tree Planted afin de reconnaître sa contribution à l'effort mondial de reboisement.

Fort d'un partenariat fructueux établi dans le cadre de la première campagne, TENCEL™ est heureux de s'associer à nouveau à Redress. TENCEL™ est toujours à la recherche de nouveaux partenariats constructifs, tels que Redress et One Tree Planted. Au fil de la campagne, suivez l'arrivée d'autres ONG et influenceurs qui s'engagent dans ce mouvement éco-responsable !

Cette année, en plus des ONG, d'importants influenceurs ont rejoint la campagne, notamment Lily Cole, Caitlyn Warakomski, ou encore Valeria Hinojosa . Leur statut de stars des réseaux sociaux et leur public dévoué joueront un rôle déterminant dans l'élaboration du mouvement éco-responsable #MakeItFeelRight.

« Marque pionnière dans la fibre textile, TENCEL™ est ravie de collaborer avec une sélection d'ONG et d'influenceurs de renom. Ces partenariats font partie de nos nombreuses initiatives pour défendre la durabilité, et nous comptons sur eux pour pour encourager les consommateurs à acheter de manière plus responsable et agir en faveur d'objectifs collectifs de durabilité. Que ce soit par le biais de Reels sur Instagram, de filtres ou de défis TikTok, nous voulons vous donner le pouvoir d'utiliser votre voix et votre créativité pour promouvoir la durabilité. C'est à vous de soutenir activement la mode durable et la campagne #MIFR est là pour vous y aider par tous les moyens », a déclaré Harold Weghorst, vice-président du marketing mondial chez Lenzing Group.

L'éco-mouvement ne fait que commencer

Il ne s'agit pas seulement de tenir informé un public déjà déterminé à adopter des pratiques durables, mais aussi d'éduquer ceux qui veulent en faire plus, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. TENCEL™ vise à permettre au grand public de participer, de partager activement du contenu en ligne et de se faire entendre.

« Depuis l'inauguration de la première campagne #MIFR en 2019, la demande de mode et de style de vie durables a explosé. Grâce à notre marque TENCEL™, nous travaillons régulièrement avec divers intervenants de l'industrie textile pour améliorer leurs mesures de durabilité. Nous constatons qu'une grande partie de cet écosystème est constituée par le grand public. En annonçant le redémarrage #MakeItFeelRight, nous voulons vous inspirer pour guérir la planète en instaurant dans votre vie quotidienne des pratiques et des produits éco-responsables. La durabilité n'est pas un projet ni un objectif à court terme, c'est un mouvement, et cela commence avec vous », a déclaré Florian Heubrandner, vice-président, Global Textiles Business chez Lenzing AG.

Consultez le site internet de TENCEL™ #MIFR et nos réseaux sociaux pour obtenir de plus amples renseignements tout au long de la campagne. D'autres annonces et informations sur les nouvelles façons d'interagir avec les influenceurs, les marques et les ONG engagés seront bientôt partagées. Nous vous invitons tous à faire partie du mouvement #MakeItFeelRight et vous encourageons à agir avec le hashtag #MakeAPledge !

