La campaña "Fuerza laboral sólida, comunidades más saludables" aborda la escasez de 80,000 trabajadores de salud pública

WASHINGTON, 20 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Hispanic Health Foundation (NHHF) lanzó hoy una campaña de reclutamiento y retención respaldada por los CDC, como parte de su Programa de Reclutamiento y Retención de Salud Pública, con el objetivo de cerrar una brecha en la dotación de personal de salud pública que, según los líderes, ya está afectando la respuesta a emergencias y los servicios básicos en las comunidades de todo el país.

Una fuerza laboral sólida y comunidades más saludables se implementarán primero en cuatro mercados piloto, Los Ángeles, Albuquerque, Phoenix y Atlanta, probando estrategias de alcance que NHHF planea expandir a nivel nacional. Los departamentos de salud estatales y locales necesitan al menos 80,000 profesionales adicionales de salud pública a tiempo completo para brindar servicios básicos, según un análisis de 2021 de la Fundación de Beaumont, y se espera que el desgaste amplíe esa brecha hasta 2030.

"Necesitamos aumentar la próxima generación de líderes de salud pública de nuestras comunidades", dijo la Dra. Elena Ríos, presidenta de NHHF. "A través de esta campaña, invertimos en herramientas y recursos innovadores para inspirar y reclutar a futuros profesionales de la salud pública para que sirvan a las comunidades que más lo necesitan".

Guadalupe Pacheco, directora del programa NHHF, subrayó la urgencia. "En todo el país, nuestros sistemas de salud pública de la ciudad, el condado y el estado están al límite. El personal experimentado se va más rápido de lo que podemos reemplazarlo, y demasiados jóvenes nunca consideran la salud pública como una carrera porque no saben que existen oportunidades o no se ven representados en la profesión. Esa brecha es la mayor amenaza para el progreso que hemos logrado en la última década ".

La campaña es parte del Programa de Reclutamiento y Retención de Fuerza Laboral de Salud Pública de NHHF, un acuerdo de cooperación de cinco años con los CDC que comenzó en 2022.

La campaña proporciona recursos de reclutamiento y retención, guías digitales de carrera, seminarios web y herramientas de desarrollo de la fuerza laboral para estudiantes, profesionales y funcionarios de contratación. También explora cómo las tecnologías emergentes, incluida la IA, pueden utilizarse de manera responsable para apoyar la contratación y la retención. La NHHF continúa asociándose con organizaciones nacionales de salud pública para fortalecer la canalización de la fuerza laboral.

Para obtener más información sobre la campaña Fuerza laboral fuerte, comunidades más saludables, para acceder a los recursos de la fuerza laboral o para descargar el kit de herramientas gratuito, visite nationalhispanichealthfoundation.org/public-health-workforce-campaign.

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Acerca de la National Hispanic Health Foundation

Fundada en 1994, la National Hispanic Health Foundation (NHHF) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) cuya misión es transformar el sistema de atención médica a través del liderazgo, la investigación y la educación para mejorar la salud de los hispanos.

FUENTE National Hispanic Health Foundation