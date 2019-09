La campaña "It's Unbelievable" de Toyota invita a los consumidores a ir a más lugares en el Prius 2020

PLANO, Texas, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se lanzó el Toyota Prius, hace 20 años, rápidamente se convirtió en la definición de híbrido. Veinte años después, la evolución del Prius continuaba mientras Toyota presentaba con orgullo el Prius 2019, el primero en su clase con AWD-e disponible.

Ahora, la campaña del Toyota Prius 2020, titulada "It's Unbelievable" (Es increíble), invita a los consumidores a viajar a más lugares, en más circunstancias, con el híbrido capaz y eficiente que dio inicio a todo.

"Una vez más, Prius marca el nivel para los sedanes híbridos", dice Ed Laukes, vicepresidente de grupo de la división Toyota Marketing de Toyota Motor North America. "El rendimiento, la versatilidad y la tecnología del Prius 2020 empoderan a los conductores para ir a cualquier sitio, y la campaña les permite vislumbrar cómo se siente la libertad".

La campaña totalmente integrada fue desarrollada bajo Total Toyota (T²), un enfoque de marketing cohesivo de las agencias de Toyota Saatchi & Saatchi, Conill Advertising e Intertrend, en la que Zenith Media esta a cargo de la compra de medios de television.

Televisión y digital

Los anuncios de TV lineal de 30 segundos resaltan la versatilidad y el nuevo sistema AWD-e del Prius, y empoderan a la audiencia a que vayan a sitios que nunca habían pensado que podían visitar. Los dos anuncios de TV destacan el rendimiento y la versatilidad del Prius con un tono humorístico y simpático. En "To The Top" (Hasta la cima), Chloe Kim, ganadora del oro olímpico y atleta del Team Toyota, confía en el generoso conductor de un Prius para que la lleve a la cumbre (correcta) justo a tiempo para la competencia. En "Recital", se recuerda al público que un padre no permitirá que nada, ni siquiera una dona gigante descontrolada, amenace la seguridad de su familia, y su Prius 2020 tampoco lo permitirá. Los anuncios fueron dirigidos por Noam Murro.

Los anuncios sociales, de video digital y para cine de Conill Advertising, socio de marketing hispano de Toyota, incluyen "Snow" (Nieve), "Parking" (Estacionamiento) y "Highway" (Carretera), en los cuales la agencia se propone mostrar las funciones tecnológicas avanzadas clave del vehículo. Para promocionar la campaña en mercados del este asiático y la India, Intertrend creó los videos digitales "Family Tree" (Árbol familiar) e "Ingredient" (Ingrediente), que estan infundidos de conocimientos culturales relevantes para mostrar el alcance y la capacidad de tracción en las cuatro ruedas del Prius.

La campaña "It's Unbelievable" incluye también una asociación digital exclusiva con The Weather Channel y AccuWeather que permite que se presenten anuncios de video dirigidos a una persona basándose en las condiciones del tiempo actuales en su ubicación. La campaña presenta nueve impresionantes anuncios digitales únicos, cada uno de ellos en versiones de 15 y 6 segundos, para ofrecer a la audiencia el mensaje más relevante posible.

Colocación en los medios

Los anuncios de "It's Unbelievable" se presentarán en plataformas tales como Viacom Vantage, Warner Media, NBA, NBCU y una asociación de contenidos digitales específicos con CBS Interactive. Los socios de video digital incluyen Facebook, CBS, Hulu y Hulu Latino, Amazon Advertising, ESPN, Great Big Story, Amobee, Yahoo en Español, Pandora y otros. Los anuncios impresos aparecerán en publicaciones tales como Real Simple, Travel & Leisure, Bon Appetit, Smithsonian y Popular Mechanics, con asociaciones exclusivas con la serie de contenidos "Adventure of a Lifetime" de National Geographic y la serie de videos "Great Big Stories". Los socios de redes sociales incluyen Pinterest, Snapchat, Twitter y Facebook. Además, los anuncios se difundirán en teatros selectos de todo el país mediante asociaciones con National Cinemedia y Screen Vision Media.

Los anuncios de television y digitales pueden verse aquí. Para ver imágenes y créditos, haga clic aquí.

Acerca del Prius 2020

El Toyota Prius 2020, en venta en el otoño, presenta un conjunto de características más robusto que nunca, con nueva capacidad gracias a la tracción en las cuatro ruedas y la tecnología de seguridad de primera línea de Toyota, que lo convierten en el Prius más capaz hasta la fecha.

Apple CarPlay estándar y compatibilidad con Amazon Alexa

Safety Connect estándar en todos los modelos

Para mayor información, visite http://www.toyota.com/prius.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de los Estados Unidos y Norteamérica hace más de 60 años, y está comprometida con el desarrollo de una movilidad sostenible de próxima generación a través de sus marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una increíble cadena de valor mientras sus equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de categoría mundial de más de 38 millones de automóviles y camiones en Norteamérica, donde tenemos 14 fábricas, 15 incluido nuestro emprendimiento conjunto en Alabama (10 en los Estados Unidos), y empleamos directamente a más de 47,000 personas (más de 36,000 en los Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios norteamericanos (casi 1,500 en los Estados Unidos) vendieron 2.8 millones de automóviles y camiones (2.4 millones en los Estados Unidos) en 2018.

Con la campaña Start Your Impossible (Pon en marcha tu imposible), Toyota pone de relieve la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, civiles, académicas y gubernamentales para enfrentar los desafíos de movilidad más apremiantes de nuestra sociedad. Creemos que, cuando la gente es libre para moverse, todo es posible. Para más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

