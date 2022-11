La capitale chinoise de l'horlogerie : 42% de la production mondiale de montres vient de Shenzhen

SHENZHEN, China, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- En entrant dans le centre culturel du chronométrage FIYTA, des montres de vol spatial sont exposées dans un espace plein de technologie et de mode. Les montres de vol spatial FIYTA ont accompagné les taïkonautes chinois dans l'espace à neuf reprises.

FIYTA est un représentant typique de l'industrie horlogère de Shenzhen. Ce secteur, qui fait partie des industries traditionnelles de Shenzhen, représente le plus haut niveau de l'horlogerie chinoise et constitue une force importante dans l'industrie de la mode moderne de Shenzhen.

L'industrie horlogère de Shenzhen est née de la délocalisation vers l'intérieur de l'industrie manufacturière de Hong Kong après la réforme et l'ouverture, et après des étapes de développement telles que le traitement des matériaux entrants, le développement de produits et la création de marques, elle occupe aujourd'hui la position de leader absolu en Chine et est devenue le chef de file des marques horlogères chinoises qui s'internationalisent.

Selon les données, la production horlogère de la Chine représente 80% de la production mondiale, tandis que la production horlogère de Shenzhen représente 53% de la production chinoise et 42% de la production mondiale. Le titre de « capitale chinoise de l'horlogerie » est bien mérité par Shenzhen.

La concentration industrielle est la formule gagnante de l'industrie horlogère de Shenzhen. Selon les statistiques, plus de 95% des pièces détachées liées à l'horlogerie à Shenzhen sont produites localement, formant une chaîne industrielle complète avec une force industrielle complète. À l'heure actuelle, le nombre de marques d'horlogerie à Shenzhen a atteint plus de 200, les chiffres d'affaires des marques locales représentant plus de 70% de ceux des marques nationales. De nombreuses marques ont progressivement pénétré l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés horlogers.

De la transformation à la fabrication et à la création, après des efforts incessants, l'industrie horlogère de Shenzhen est progressivement passée d'un rôle de soutien à un rôle de premier plan dans l'industrie, devenant ainsi la principale base de production et de soutien de montres au monde. La route du succès est aussi longue et dure que le fer, et maintenant nous avançons depuis le début. L'industrie horlogère de Shenzhen s'efforce d'intégrer « la mode + la technologie» et s'oriente vers un avenir plus radieux avec une nouvelle attitude.

SOURCE People's Daily Online