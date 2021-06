La capitale européenne GREEN&SAFE, la Slovénie, rouvre ses portes en mettant l'accent sur les expériences 5 étoiles

LJUBLJANA, Slovénie, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- La Slovénie est ravie d'annoncer qu'elle accueille à nouveau les touristes. Le moment est venu pour les visiteurs de s'immerger dans l'incroyable beauté naturelle du pays et de vivre des expériences 5* vraiment uniques, en sachant que la Slovénie reste l'un des pays les plus durables et les plus fiables au monde.

GREEN&SAFE - Un engagement pour un tourisme responsable, vert et sûr

Il est évident que la sécurité et la confiance seront d'une importance capitale pour les voyageurs en 2021. La Slovénie est déjà considérée comme l'un des pays les plus sûrs et les plus respectueux de l'environnement au monde. Alors que le tourisme commence à rouvrir, la norme en matière de voyage responsable GREEN&SAFE garantira la sécurité des voyageurs". La Slovénie a été l'un des premiers pays au monde à recevoir le label « Safe Travels » du Conseil mondial du voyage et du tourisme.

Le label GREEN&SAFE représente l'engagement de la Slovénie en faveur d'un tourisme responsable, vert et sûr. Il est décerné aux entreprises et aux destinations touristiques qui garantissent aux voyageurs les normes et les protocoles d'hygiène les plus strictes. En plus du certificat vert européen, la Slovénie a accéléré son programme de vaccination à l'échelle du pays et a introduit un système de « test de récupération, de vaccination et de négativité » (RVT) qui a permis aux restaurants, aux hébergements et aux événements culturels de rouvrir progressivement.

S'entourer de la beauté naturelle

En Slovénie, tout est vert, quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne : les sommets et les forêts des Alpes, la mer Adriatique, le mystérieux karst et les vignobles environnants, ou la plaine de Pannonie.

Alors fuyez la foule et suivez l'un des innombrables sentiers de randonnée, pistes cyclables panoramiques et pistes cavalières de Slovénie à la recherche de vues à couper le souffle.

Goûter à quelque chose de nouveau

La Slovénie est la région européenne de la gastronomie 2021 et quelle meilleure façon de célébrer la relance du tourisme que d'explorer la scène culinaire slovène. La Slovénie combine un garde-manger naturel riche et des traditions culinaires historiques avec des influences provenant de l'Italie à l'ouest, l'Autriche au nord, la Hongrie et la Croatie à l'est. Si l'on ajoute à cela des chefs de renommée mondiale, un nouveau guide Michelin et des vins de référence mondiale, on comprend mieux pourquoi la Slovénie est considérée comme l'une des nouvelles capitales culinaires les plus passionnantes d'Europe.

Les voyageurs en provenance des pays verts peuvent séjourner en Slovénie sans restriction. Ce n'est généralement pas le cas pour les voyageurs de pays tiers voyageant pour des motifs non impérieux, notamment le tourisme. Avant de partir, consultez les recommandations de voyage sur les sites officiels du pays d'où vous partez.

Dernières directives en matière de voyage et de sécurité : https://bit.ly/3fvaO7u

À propos de la dernière conférence de presse : https://bit.ly/3bWm2iY

