La captura de carbono está en la agenda de energía limpia de ministros de todo el mundo

VANCOUVER, British Columbia, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Considerada por las Naciones Unidas1 como una tecnología necesaria y lista para utilizar en medio de la urgencia por mitigar el cambio climático, la captura y almacenamiento de carbono (CAC) (conocida en inglés como CCS o CCUS) será ampliamente perfilada y analizada en la Reunión Ministerial de Energía Limpia (CEM, por sus siglas en inglés) de esta semana. La CEM es una reunión global de ministros de energía de carácter internacional unidos por el objetivo común de hacer avanzar tecnologías de energía limpia, compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, y alentar la transición hacia una economía de energía limpia global.

Durante la CEM, funcionarios como Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos; Fatih Birol, director ejecutivo de la International Energy Agency; Michal Kurtyka, ministro de Energía de Polonia y presidente de COP24, entre otros, abogarán por la CAC en dos eventos principales que se llevarán a cabo el miércoles 29 de mayo en el Centro de Convenciones de Vancouver.

A nivel internacional se reconoce que es necesario adoptar medidas definitivas que apoyen la capacidad del mundo para afrontar la crisis climática. La CAC a gran escala es una medida que permite recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El International CCS Knowledge Centre lidera el intercambio abierto de las mejores prácticas sobre CAC, en todo el mundo. Con la organización de un conversatorio de alto nivel sobre reducciones de costos y riesgos, el mantenimiento de un pabellón dedicado a la CAC en la Exposición sobre Innovación de la CEM y la visita de los delegados luego de la CEM a la Instalación de CAC Boundary Dam 3 de SaskPower en Saskatchewan, Canadá, el International CCS Knowledge Centre está enfatizando que si el mundo es serio acerca de la reducción de emisiones, entonces mejor que sea serio también acerca de la CAC.

A pesar de su éxito demostrado y su disponibilidad, la CAC se ha visto afectada por una percepción de alto costo y, por consiguiente, falta de inversión. Con la llegada de innovación en busca de la segunda generación2 de la tecnología, los costos han sufrido una reducción drástica de 67% por tonelada de dióxido de carbono (CO 2 ) capturada, con lo que se abren oportunidades para inversiones. Durante la CEM, los eventos sobre CAC se enfocarán hacia las condiciones claves que se necesitan para atraer financiamiento para la próxima ola de proyectos de CAC.

La Iniciativa CAC designada para la CEM da inicio a las conversaciones sobre la CAC con una sesión ministerial, titulada: Aceleración conjunta de la CAC - Financiamiento de una pieza clave del rompecabezas de la energía limpia. Esta sesión estará seguida por un análisis a fondo de los obstáculos y las posibilidades en una mesa redonda organizada de forma conjunta por el International CCS Knowledge Centre y ClearPath, titulada: Fomento de la CAC - Una inmersión profunda en reducciones de costos y riesgos.

"En el International CCS Knowledge Centre, nos enorgullecemos de exponer la CAC por su papel determinante en la reducción de los GEI en una forma que apoya activamente los objetivos climáticos mundiales y que al mismo tiempo ayuda a garantizar economías estables. La CAC está probada, es fiable y ahora es más barata. Está lista y diseñada para el mundo".

- Mike Monea, presidente y director ejecutivo, International CCS Knowledge Centre

Para tener acceso a la lista completa de eventos sobre CAC en la CEM, haga clic aquí.

___________________ 1 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas considera a la CAC como esencial en tres de las cuatro vías para mantener el calentamiento global dentro de 1,5 oC. Calentamiento global de 1,5 grados Celsius

2 El Estudio de Factibilidad de CAC de Shand, un estudio de 2a generación, muestra que en comparación con el proyecto de CAC Boundary Dam 3 (BD3), un sistema de CAC en Shand podría alcanzar reducciones en costos de capital de 67% por tonelada de CO 2 capturada así como posibles ahorros de 92% en los costos de capital para la integración de la planta

Lista de oradores en los eventos sobre CAC en la CEM

ACELERACIÓN CONJUNTA DE LA CAC Financiamiento de una pieza clave del rompecabezas de la energía limpia Esta sesión garantizará un diálogo a nivel de ministro acerca de

condiciones clave para la inversión en CAC. Brindará una plataforma para que directores ejecutivos y otros ejecutivos senior del sector financiero analicen con los ministros formas

de hacer avanzar la CAC a corto plazo para alcanzar progreso tangible 11:00 AM - miércoles 29 de mayo Salón de reuniones No. 211 _______________________________________________________

FOMENTO DE LA CAC Una inmersión profunda en reducciones de costos y riesgos Este evento será una exploración de los obstáculos y las posibilidades

del fomento de la CAC como una tecnología clave para reducir considerablemente los GEI. Mediante el intercambio de

mejores prácticas, hay evidencias de que las próximas plantas serán más baratas. Los panelistas

compartirán conocimientos acerca de políticas, toma de decisiones y financiamiento de energías limpias 12:30 PM – miércoles 29 de mayo Pabellón del International CCS Knowledge Centre, stand 606 _______________________________________________________ John Mingé , expresidente de la junta directiva y expresidente, BP America

, expresidente de la junta directiva y expresidente, BP America Rick Perry , secretario de Energía, (Estados Unidos)

, secretario de Energía, (Estados Unidos) Fatih Birol , director ejecutivo de la International Energy

Agency (Francia)

, director ejecutivo de la International Energy Agency (Francia) Richard Jackson , presidente de Occidental Low Carbon

Ventures y vicepresidente senior de Operaciones (Estados Unidos)

, presidente de Occidental Low Carbon Ventures y vicepresidente senior de Operaciones (Estados Unidos) Gordon Salahor , director ejecutivo, Wolf Midstream (Estados Unidos)

, director ejecutivo, Wolf Midstream (Estados Unidos) Khalid Abuleif , negociador principal para Asuntos Climáticos (Arabia Saudita)

, negociador principal para Asuntos Climáticos (Arabia Saudita) John Loughhead , científico jefe, Departamento de Empresas,

Energía y Estrategia Industrial (Reino Unido)

, científico jefe, Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (Reino Unido) Yoshihiko Isozaki , ministro de Estado, METI (Japón)

, ministro de Estado, METI (Japón) Ajay Kumar Bhalla , secretario, Ministerio de Energía (India)

, secretario, Ministerio de Energía (India) Liv Lønnum , secretaria de Estado, Ministerio de Petróleo y

Energía (Noruega)

, secretaria de Estado, Ministerio de Petróleo y Energía (Noruega) Amy Pincu , directora gerente, Bank of America Merrill

Lynch (Estados Unidos)

, directora gerente, Bank of America Merrill Lynch (Estados Unidos) Ashok Bhargava , director de Energía, Banco Asiático

de Desarrollo, (Asia central y occidental)

, director de Energía, Banco Asiático de Desarrollo, (Asia central y occidental) Jérôme Schmitt, presidente del Comité Ejecutivo, Iniciativa

Climática de Petróleo y Gas (Reino Unido)

Michael Kurtyka , ministro de Energía y Medio Ambiente,

presidente de COP24 (Polonia)

, ministro de Energía y Medio Ambiente, presidente de COP24 (Polonia) Steve Winberg , subsecretario de Estado para Combustibles

Fósiles, Departamento de Energía (Estados Unidos)

, subsecretario de Estado para Combustibles Fósiles, Departamento de Energía (Estados Unidos) Khalid Abulief , negociador principal para Acuerdos Climáticos,

Ministerio de Energía y Recursos Petroleros (Arabia Saudita)

, negociador principal para Acuerdos Climáticos, Ministerio de Energía y Recursos Petroleros (Arabia Saudita) Tim Thomas , vicepresidente de Mitsubishi Heavy Industries

(Japón, oficina de Houston)

, vicepresidente de Mitsubishi Heavy Industries (Japón, oficina de Houston) Hang Wang , subdirector general del Centro Administrativo

para la Agenda 21, Ministerio de Ciencia y Tecnología

(China)

, subdirector general del Centro Administrativo para la Agenda 21, Ministerio de Ciencia y Tecnología (China) Mechthild Worsdorfer , directora de Sostenibilidad, Tecnología

y Perspectivas, International Energy Agency (Francia)

, directora de Sostenibilidad, Tecnología y Perspectivas, International Energy Agency (Francia) Cecile Conroy , directora de Asuntos Gubernamentales,

International Brotherhood of Boilermakers (Estados Unidos)

, directora de Asuntos Gubernamentales, International Brotherhood of Boilermakers (Estados Unidos) Richard Jackson , presidente de Occidental Low Carbon

Ventures y vicepresidente senior de Operaciones (Estados Unidos)

, presidente de Occidental Low Carbon Ventures y vicepresidente senior de Operaciones (Estados Unidos) Rich Powell , director ejecutivo, ClearPath (Estados Unidos) (coorganizador del evento)

, director ejecutivo, ClearPath (Estados Unidos) (coorganizador del evento) Mike Monea, presidente y director ejecutivo, International

CCS Knowledge Centre (Canadá) (coorganizador del evento)

¿Qué es la captura y almacenamiento de carbono (CAC)?

La CAC es una tecnología limpia que, cuando se opera a gran escala, captura cantidades considerables de emisiones de CO 2 antes de que sean liberadas a la atmósfera. El proceso de captura puede aplicarse en industrias como las del acero y el cemento, y también en energías como el carbón y el gas natural, y contribuir así a enormes recortes en las emisiones. El almacenamiento o la utilización y el almacenamiento se refieren a la colocación downstream del CO 2 capturado; en el caso de grandes cantidades, el CO 2 se almacena permanentemente en formaciones geológicas muy profundas, como areniscas o yacimientos petroleros agotados. Para obtener más información, puede consultar el Programa de Investigación y Desarrollo sobre Gases de Efecto Invernadero de la IEA (IEAGHG): ¿Qué es la CAC?

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): En operación desde 2016 bajo la égida de una junta directiva independiente, el Knowledge Centre fue establecido por BHP y SaskPower con la misión de fomentar el entendimiento global y el despliegue de CAC a gran escala para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El Knowledge Centre proporciona los conocimientos para poner en práctica proyectos de CAC a gran escala, así como la optimización de la CAC mediante lo aprendido a partir de la Instalación de CAC Boundary Dam 3 totalmente integrada y del estudio integral de CAC de segunda generación, conocido como el Estudio de Factibilidad de CAC de Shand. Para obtener más información: https://ccsknowledge.com/

Para obtener información adicional: Jodi Woollam, directora de Comunicaciones y Relaciones con los Medios, jwoollam@ccsknowledge.com, teléfono: +1-306-565-5956 / móvil: +1-306-520-3710; ccsknowledge.com, +1.306.565.(KNOW)5669 / 198 - 10 Research Drive / Regina, SK S4S 7J7 Canadá

