La cartographie intérieure de Mappedin équipe le nouveau terminal de l'aéroport international de Pittsburgh, propulsant une expérience aéroportuaire moderne

WATERLOO, Ontario, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, le leader de la cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'aéroport international de Pittsburgh (PIT) pour soutenir le programme de modernisation des terminaux de l'aéroport, d'une valeur de 1,7 milliard de dollars. Conçu pour desservir une région qui connaît une croissance record, le nouveau terminal rationalisera le parcours entre le trottoir et la porte d'embarquement, tout en accueillant près de 10 millions de passagers par an.

La plateforme de cartographie intérieure de Mappedin fait partie de la modernisation de l'aéroport international de Pittsburgh, fournissant une couche numérique fondamentale qui relie les personnes, les données et les décisions tout en améliorant la navigation et la coordination opérationnelle et en soutenant l'objectif plus large de l'aéroport en matière d'efficacité, d'engagement et de croissance des revenus non aéronautiques.

« L'aéroport international de Pittsburgh transformé est conçu pour offrir un parcours aéroportuaire plus intuitif, cohérent et soigneusement élaboré, du trottoir à la porte d'embarquement et inversement », a déclaré Deepak Nayyar, vice-président exécutif et directeur de l'information à l'aéroport international de Pittsburgh. « Construit par les habitants de Pittsburgh pour les habitants de Pittsburgh, ce nouveau terminal reflète la région de Pittsburgh, avec des espaces bien conçus qui correspondent à la façon dont les gens utilisent l'aéroport : des zones de rencontre de type familial, des espaces verts extérieurs accueillants avant la sécurité et une technologie qui relie chaque étape du parcours. La plateforme de Mappedin aide les voyageurs à naviguer, à découvrir les commodités et à profiter d'une expérience plus connectée avec le nouvel aéroport. »

La collaboration se concentre sur trois domaines clés qui définissent l'avenir de l'expérience aéroportuaire :

Modernisation de l'expérience aéroportuaire : Les mises à jour en temps réel et l'accessibilité universelle offrent une navigation et une planification fluides.

Les mises à jour en temps réel et l'accessibilité universelle offrent une navigation et une planification fluides. Découverte optimisée de l'aéroport : Les expériences personnalisées et basées sur la localisation stimulent l'engagement et le chiffre d'affaires.

Les expériences personnalisées et basées sur la localisation stimulent l'engagement et le chiffre d'affaires. Agrégation unifiée des données : Des données opérationnelles en temps réel dans un système de cartographie unique garantissent la cohérence et l'efficacité.

La plateforme tout-en-un de Mappedin donne vie à ces composantes grâce à une série de fonctions et de capacités intégrées, notamment :

Une expérience aéroportuaire modernisée

Des informations en temps réel : Connectant les mises à jour sur les vols, la disponibilité des parkings et les informations sur les temps d'attente à la sécurité directement sur la carte, de manière personnalisée pour chaque parcours.

Connectant les mises à jour sur les vols, la disponibilité des parkings et les informations sur les temps d'attente à la sécurité directement sur la carte, de manière personnalisée pour chaque parcours. Navigation omnicanale : Fournit une expérience cohérente sur le web, les mobiles, les kiosques et tous les écrans numériques.

Fournit une expérience cohérente sur le web, les mobiles, les kiosques et tous les écrans numériques. Accessibilité et conception inclusives : Permettant à chaque passager de naviguer facilement grâce à la prise en charge des lecteurs d'écran et des itinéraires sans obstacles, ainsi qu'à une interface propre et intuitive facilitant l'orientation. Les fonctionnalités comprennent l'agrandissement des icônes et des paramètres d'accessibilité au niveau de l'appareil, tels que l'optimisation des couleurs, des polices, de l'iconographie et des dénominations, pour une expérience cohérente et inclusive.

Permettant à chaque passager de naviguer facilement grâce à la prise en charge des lecteurs d'écran et des itinéraires sans obstacles, ainsi qu'à une interface propre et intuitive facilitant l'orientation. Les fonctionnalités comprennent l'agrandissement des icônes et des paramètres d'accessibilité au niveau de l'appareil, tels que l'optimisation des couleurs, des polices, de l'iconographie et des dénominations, pour une expérience cohérente et inclusive. Positionnement par code QR : Automatise le positionnement grâce à des marqueurs « commencez ici », permettant aux voyageurs de se situer instantanément dans le terminal.

Découverte optimisée de l'aéroport

Points forts à proximité : Affiche sur les cartes de vol les concessions, les services et les équipements situés à proximité afin d'encourager la découverte et les dépenses.

Affiche sur les cartes de vol les concessions, les services et les équipements situés à proximité afin d'encourager la découverte et les dépenses. Offres et événements : Affiche des promotions et des événements sur les cartes et les pages d'accueil, reliant directement les voyageurs aux destinations.

Affiche des promotions et des événements sur les cartes et les pages d'accueil, reliant directement les voyageurs aux destinations. Intégration du paiement Click-and-Pay : Connecte les cartes de localisation à des services partenaires tels que la commande de nourriture ou le stationnement, permettant ainsi des transactions fluides.

Connecte les cartes de localisation à des services partenaires tels que la commande de nourriture ou le stationnement, permettant ainsi des transactions fluides. Tableau de bord analytique : Offre une visibilité en temps réel sur le parcours des passagers, leur comportement et les performances des campagnes, grâce à une intégration flexible qui permet de relier les analyses des différents systèmes de l'aéroport pour des informations plus approfondies.

Agrégation unifiée des données

Flux de données : Combine des informations en direct sur les vols, les parkings et la sécurité dans un système de cartographie unique.

Combine des informations en direct sur les vols, les parkings et la sécurité dans un système de cartographie unique. Intégration système : Alimente les chatbots, diverses applications numériques et les systèmes aéroportuaires en données en temps réel et en informations de localisation.

Alimente les chatbots, diverses applications numériques et les systèmes aéroportuaires en données en temps réel et en informations de localisation. Gestion centralisée : Synchronise instantanément les mises à jour de données sur tous les points de contact numériques pour plus d'efficacité, de précision et de cohérence.

Ensemble, ces capacités créent une base numérique évolutive qui relie les passagers aux informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, tout en aidant les aéroports à prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer les flux, la satisfaction et les revenus.

« Notre partenariat pour l'innovation avec l'aéroport international de Pittsburgh va au-delà de la modernisation de la navigation ; il vise à améliorer l'expérience aéroportuaire dans son ensemble et à créer de nouvelles opportunités d'engagement et de croissance », a déclaré Yuval Kossovsky, directeur général des transports chez Mappedin. « Notre plateforme tout-en-un permet à l'aéroport d'être connecté en permanence avec les voyageurs, les guidant vers les destinations et les services qui comptent le plus, tout en fournissant des informations basées sur des données qui optimisent les opérations et débloquent des revenus non aéronautiques. »

Pour découvrir le rôle de Mappedin dans l'innovation à l'aéroport international de Pittsburgh et consulter la carte en temps réel, visitez le site https://flypittsburgh.com/pittsburgh-international-airport/map/#/ . Pour en savoir plus sur la façon dont Mappedin transforme l'expérience aéroportuaire, visitez le site https://www.mappedin.com/industries/airports/ .

À propos de Mappedin

Mappedin est la première plateforme de cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris. Conçus pour être de taille adaptable et bénéficiant de la confiance des plus grandes marques du monde, nos outils basés sur l'IA rendent la cartographie intérieure rapide, flexible et facile à intégrer, alimentant la navigation, l'analyse et les opérations à travers des milliards de pieds carrés dans 57 pays.

