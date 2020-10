La CEIBS se hisse au deuxième rang mondial du classement EMBA 2020 du Financial Times

Grâce à sa méthodologie solide et à sa large participation, le classement annuel du FT est l'un des plus largement reconnus dans le domaine de l'enseignement de la gestion d'entreprise. Le classement prend en considération de nombreux indicateurs liés aux études et à la diversité des écoles de commerce, tout en suivant la progression des étudiants dans leur carrière, ainsi que les efforts déployés par les écoles en matière de recherche et de responsabilité sociale des entreprises.

"Alors que l'économie chinoise continue à faire preuve de résilience en rebondissant après une année difficile, la CEIBS a excellé dans son rôle de pont pour les échanges économiques et culturels entre la Chine et le monde, tout en servant de plate-forme permettant aux chefs d'entreprise de s'épanouir", a déclaré le président de la CEIBS, Wang Hong. "Le classement du FT démontre une fois de plus l'impressionnante croissance de la CEIBS au cours de ses 26 ans d'histoire pour atteindre sa place actuelle parmi les meilleures écoles du monde. À l'avenir, nous continuerons à respecter notre devise "Conscience, innovation et excellence", tout en promouvant la mondialisation."

Malgré les perturbations causées par le COVID-19 cette année, la CEIBS a fait preuve d'une combinaison d'innovation et de persévérance dans la gestion de l'impact de la pandémie sur ses activités. Après avoir de nouveau accueilli les étudiants du Global EMBA pour un apprentissage hors ligne en septembre, l'école a lancé un modèle de jumelage de villes pour son programme MBA à plein temps - avec des sections ouvrant à la fois à Shanghai et à Zurich - afin d'accueillir ceux qui ne peuvent pas se rendre en Chine en raison de restrictions temporaires de voyage liées au virus.

"Alors que nous nous éloignons des défis que nous avons connus en 2020, l'enseignement de la gestion d'entreprise n'a jamais été aussi important", déclare le président (européen) de la CEIBS, Dipak Jain. "Nous avons réussi à nous adapter pour que nos étudiants puissent continuer à apprendre tout au long de cette période et le programme Global EMBA en est un excellent exemple. Dans le même temps, nos étudiants et nos anciens élèves ont continué à jouer un rôle essentiel pour faire de la CEIBS une importante plate-forme de réussite."

La position de la CEIBS dans le classement de cette année témoigne également de la force globale de l'école et de son corps professoral chinois et international. Avec près de 20 centres de recherche et un centre d'études de cas en partenariat avec certaines des meilleures bibliothèques d'études de cas du monde, l'école est restée engagée dans la création et la diffusion de connaissances commerciales et économiques.

"Le travail acharné et la pensée novatrice de notre faculté en ont fait l'un des leaders d'opinion et des chercheurs les plus recherchés en Chine aujourd'hui", déclare Ding Yuan, vice-président et doyen de la CEIBS. "Nous avons également lancé récemment une nouvelle initiative visant à promouvoir la recherche interdisciplinaire qui établit un lien entre les disciplines universitaires traditionnelles et des domaines tels que la responsabilité sociale des entreprises et la durabilité, la Chine et le monde, la gestion à l'ère numérique et l'excellence des services."

Contrairement à d'autres grandes écoles de commerce, dont beaucoup se sont associées pour offrir des programmes EMBA conjoints, la CEIBS a poursuivi sans relâche une approche indépendante, en créant cinq campus à Shanghai, Pékin et Shenzhen, ainsi qu'à Zurich (Suisse) et Accra (Ghana), pour offrir une expérience d'apprentissage véritablement internationale. L'école a également toujours attiré un groupe diversifié d'étudiants internationaux cherchant à faire progresser leur carrière en Chine et de cadres d'entreprises chinoises cherchant à élargir leurs horizons sur les marchés étrangers.

"Notre programme Global EMBA offre une expérience véritablement mondiale aux participants en tirant parti de nos campus sur trois continents. Le programme s'adresse aussi bien aux participants internationaux qui cherchent une fenêtre sur la Chine qu'aux cadres chinois qui se tournent vers des rôles internationaux", explique Nikos Tsikriktsis, directeur du Global EMBA. "Avec des participants issus de plus de 20 pays et couvrant tout le spectre des secteurs et des fonctions, notre salle de classe est un environnement unique où les participants peuvent s'éloigner de leur routine quotidienne et explorer les défis commerciaux sous une multitude de perspectives."

Conformément à sa mission de formation de dirigeants d'entreprise responsables, la CEIBS a continué à exceller dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. L'école a introduit la RSE dans son programme d'études il y a plus de dix ans et a commencé à publier un livre blanc annuel sur la RSE en 2018.

La prochaine classe de GEMBA commencera le 6 décembre, lorsque l'école accueillera à Shanghai plus de 80 cadres de haut niveau venant de 15 pays pour lancer leur parcours d'apprentissage d'une durée de 20 mois.

A propos du Global EMBA de la CEIBS

Le Global EMBA de la CEIBS est un programme à temps partiel de premier ordre qui équilibre 'ampleur chinoise (China Depth) et 'envergure mondiale' (Global Breadth) pour les chefs d'entreprise très performants qui veulent faire progresser leur carrière et leur développement personnel. Avec des modules disponibles dans 11 villes du monde entier, un corps étudiant diversifié provenant de plus de 20 pays et deux cohortes intégrées entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, le Global EMBA de CEIBS offre aux participants des opportunités inégalées d'étendre leur réseau mondial, tout en se connectant au plus grand réseau d'anciens élèves d'écoles de commerce de Chine.

À propos de la CEIBS

La China Europe International Business School (CEIBS) fait partie des meilleures écoles de commerce internationales d'Asie, où elle est la seule à figurer simultanément dans la liste des cinq meilleurs programmes MBA et EMBA du Financial Times. La CEIBS compte plus de 24 000 anciens élèves de plus de 80 pays et régions du monde entier et a offert au cours des 26 dernières années un large éventail de programmes de gestion à plus de 190 000 cadres, tant en Chine qu'à l'étranger. Avec une équipe de professeurs qui a une connaissance approfondie de la Chine et une vision globale, la CEIBS est particulièrement bien équipée pour soutenir les chefs d'entreprise, à chaque étape de leur carrière, les préparant à avoir un impact mondial. Learn more here.

