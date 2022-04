La Célébration des sciences et techniques agricoles aura lieu en mai : les lauréats des prix en science et technologie du groupe DBN seront récompensés lors de la cérémonie à Beijing

Sélectionnés et évalués par un groupe de spécialistes et d'universitaires de divers secteurs, les prix reconnaissent les réalisations d'un grand nombre d'académiciens et de scientifiques de renom dont les technologies font preuve d'innovation de niveau supérieur et ont une grande incidence sur l'industrie agricole. Parmi ces personnes exceptionnelles, mentionnons le professeur Roger Beach, directeur fondateur du World Food Center à l'Université de Californie à Davis; Xie Hua'an, académicien de l'Académie chinoise des sciences et Qiao Shiyan, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie.

Parallèlement au Forum mondial de l'innovation technologique de Zhongguancun, l'événement est organisé par l'Académie chinoise des sciences agricoles, l'Université agronomique de Chine, l'Université du Zhejiang, l'Université agricole de Huazhong, l'Association chinoise des sciences animales et de médecine vétérinaire et la Société chinoise de la science des plantes. Cet événement de deux jours accueillera plus de 1 000 scientifiques, chercheurs, chefs d'entreprise et chefs de file de l'industrie de haut niveau, ainsi que des lauréats du prix Nobel, qui traiteront des opportunités et des défis auxquels est confrontée l'industrie agricole devant un auditoire composé d'environ un million de personnes qui se joindront aux séances au moyen d'une chaîne de diffusion continue en direct.

Entre-temps, la plateforme GAIN (Global Agricultural Technology Innovation) sera annoncée. Celle-ci est mise en place pour permettre aux acteurs de l'industrie mondiale de renforcer la coopération, favorisant ainsi une création commune rapide, efficace et rentable de solutions agricoles révolutionnaires qui s'attaquent aux points sensibles de la production agricole et alimentaire.

« Au cours des 22 dernières années, les organisateurs des prix en science et technologie du groupe DBN ont désigné 474 lauréats issus des communautés agricoles mondiales dont les 55 innovations et réalisations technologiques ont par la suite été sélectionnées comme projets prioritaires nationaux en Chine. Grâce à l'initiative qui permet aux scientifiques de l'industrie de présenter leurs idées avant-gardistes et leurs contributions scientifiques percutantes, nous sommes fiers d'appuyer un certain nombre de spécialistes, d'entreprises et d'établissements de recherche de premier plan dans leur quête de solutions agricoles qui profiteront aux agriculteurs, aux consommateurs ainsi qu'au système de production agricole pour les années à venir, a déclaré le Dr Song Weiping, président directeur général du groupe DBN.

Cette année, le groupe DBN souhaite s'appuyer sur les jalons déjà atteints pour élargir encore davantage l'espace de coopération et de communication que le prix et le forum offrent, en créant la plateforme GAIN pour soutenir les entreprises et les institutions scientifiques qui recherchent des partenaires de l'industrie dans le cadre de nos efforts pour faire progresser le développement de l'industrie. »

Avec plus de 330 inventions novatrices, le groupe DBN s'est assuré depuis longtemps une place parmi les principaux lauréats des brevets chinois, se classant au huitième rang des entreprises chinoises sur le plan des brevets en fonction de leur valeur et de leur utilité, de leur nombre et des demandes relatives aux PCT.

Site Web de GAIN : https://www.gainnovation.org.cn/en/show-61.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1805652/video.mp4

SOURCE Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN)