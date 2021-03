La centrale nucléaire AP1000 de Westinghouse bat le record d'arrêt pour le rechargement de combustible

La technologie nucléaire la plus avancée au monde continue d'établir de nouvelles normes industrielles

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé aujourd'hui que l'unité 2 de Sanmen, l'une des premières centrales nucléaires AP1000® au monde, a établi un nouveau record d'arrêt pour rechargement dans l'industrie nucléaire mondiale qui a été réalisé en 28,14 jours.

« Notre technologie innovante AP1000 permet de simplifier les systèmes et de réduire considérablement la quantité d'équipements, tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité économique de cette centrale nucléaire, a déclaré Gavin Liu, président de l'activité Westinghouse Asia Operating Plant Services. Nous sommes ravis de constater que le premier arrêt pour rechargement en combustible de l'unité 2 de Sanmen a pris moins de 30 jours. Il s'agit d'une grande réalisation pour la centrale nucléaire de Sanmen qui démontre encore une fois la performance exceptionnelle de la conception de l'AP1000. »

Les quatre réacteurs des centrales nucléaires AP1000 en Chine ont effectué leur premier arrêt pour rechargement au cours des 18 derniers mois. La durée de chaque arrêt qui a suivi a diminué de façon significative, passant de 46,66 jours lors du premier arrêt à 28,14 jours pour celui de l'unité 2 de Sanmen.

« Lors du premier arrêt de rechargement de l'AP1000 sur le site de Sanmen en décembre 2019, une équipe d'experts de Westinghouse a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de remise en service de Sanmen pour s'associer à l'optimisation de l'arrêt, et a immédiatement établi une nouvelle norme pour un arrêt de service sans précédent, a déclaré Miao Yamin, président de CNNC Sanmen Nuclear Power Company Limited. Les leçons apprises lors ce ces arrêts ont permis à nos équipes de communiquer ouvertement et d'atteindre ainsi ce résultat impressionnant. »

Westinghouse a fourni une assistance technique urgente sur des questions critiques pendant l'arrêt, afin de s'assurer que les travaux ont été exécutés dans les délais prévus, sans incidence sur le chemin critique.

Outre les quatre réacteurs AP1000 en Chine, deux unités sont en construction à la centrale électrique Alvin W. Vogtle près de Waynesboro, en Géorgie, aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur la centrale AP1000 de Westinghouse, consultez le site https://www.westinghousenuclear.com/new-plants/ap1000-pwr

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et un fournisseur de premier plan de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

