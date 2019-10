La ceremonia de apertura del 3er Foro de Comunicación Internacional de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI de China (Guangdong) tuvo lugar en Zhuhai, China

ZHUHAI, China, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 22 de octubre por la mañana tuvo lugar en Zhuhai, China, la ceremonia de apertura del 3er Foro de Comunicación Internacional de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI de China (Guangdong). Más de 300 expertos y académicos de renombre internacional, directores de empresas importantes y altos representantes de la prensa asistieron al foro. Con un enfoque en el tema de "Integración de la Ruta Marítima de la Seda facilitado por el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao", los invitados cooperaron con "sabiduría mundial" en diálogos, cooperación e intercambios entre civilizaciones en la nueva era.

Como ciudad anfitriona del evento, Zhuhai se esfuerza por ser un centro importante en la Gran Área de la Bahía y promueve el desarrollo integrado a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda. De esta manera, Zhuhai sigue las tendencias actuales con una mentalidad más abierta e innovadora.

Fan Gang, vicepresidente de la Sociedad de Reforma Económica de China, dijo que la Ruta Marítima de la Seda es una parte importante de la Nueva Ruta de la Seda y juega un rol crucial en el desarrollo de China en el proceso de globalización. Con una cooperación más estrecha con otros países en la Ruta Marítima de la Seda, tanto China como el mundo se beneficiarán mucho en términos de crecimiento económico.

Desde hace algún tiempo se está ampliando la inversión en ambos sentidos entre China y los países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda. En los primeros ocho meses de este año, el volumen comercial de China con los países relacionados de la Nueva Ruta de la Seda creció aproximadamente un 10% interanual. Eastcompeace Technology Co., Ltd., XH Smart Tech(China) Co., Ltd. y otras empresas de Zhuhai han establecido sucesivamente sus plantas de producción y procesamiento en países del sudeste asiático. Durante los últimos cinco años, Zhuhai ha invertido en 57 proyectos en países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda, y su inversión total asciende a USD 156 millones.

La solución china, que incluye amplias consultas, integración, cooperación y desarrollo, está tomando cada vez más impulso entre los países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda que buscan desarrollarse en el futuro.

David Gosset, fundador del Foro Europa-China, dijo que los hechos, historias y esfuerzos de desarrollo en la Gran Área de la Bahía sin duda ayudaron a China a promover el progreso tecnológico mundial con más efectividad.

El Puerto Hong Kong - Zhuhai - Macao de renombre internacional, el Puerto Gaolan accesible el mundo y el sumamente anticipado Canal Internacional de Logística del Sur de Asia Sichuan - Guizhou - Guangdong ayudan a acelerar la circulación eficiente de talentos, tecnología, capital e información dentro y fuera de la Gran Área de la Bahía y contribuyen al desarrollo en profundidad de la Nueva Ruta de la Seda.

Tras heredar los logros de desarrollo de los 40 años de reforma y abrirse al mundo, Zhuhai ha tomado la delantera en este nuevo capítulo de intercambios armoniosos y cooperación innovadora entre la Gran Área de la Bahía y el mundo.

Tanto el Proyecto Acelerador China-Israel, un innovador soporte industrial establecido conjuntamente por Zhuhai e Israel, como la Plataforma de Intercambio de IP de Innovación Tecnológica entre China e Israel, la primera en ofrecer servicios de transferencia de logros tecnológicos para los dos países, se establecieron en Zhuhai, y gradualmente se convirtieron en plataformas de aglomeración industrial y asignación de recursos innovadores con influencia global. Esto permitió avanzar con el desarrollo colaborativo de innovación científica y tecnológica en países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda.

En Hengqin, Zhuhai, el Parque Industrial de Ciencia, Tecnología y Medicina China Tradicional de Cooperación entre Guangdong y Macao (Parque GMTCM) se está convirtiendo en una vitrina internacional para mostrar la colaboración innovadora en el sector de la medicina china tradicional a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda. En la actualidad, el Parque GMTCM está asociado con muchas agencias de salud de países de habla portuguesa, como el Ministerio de Salud de la República de Mozambique y la División General de Alimentación y Veterinaria de Portugal, para promover el registro internacional y el comercio de servicios de medicina china tradicional y productos de salud.

Ciudades de la Gran Área de la Bahía, como Zhuhai, están conectando los genes innovadores de los países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda con una estrategia más internacional y un ímpetu más innovador.

Durante el Foro, los últimos logros de desarrollo de integración de medios presentados a través de un corredor de tecnología y la exhibición conjunta de imágenes de turismo cultural de países a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda captaron la atención de un gran número de participantes.

La innovación es un motor importante del desarrollo y la implementación de la Nueva Ruta de la Seda. La tecnología digital no solo fue un nuevo motor del libre comercio sino que también promovió la integración cultural y el intercambio entre las personas.

Las tres últimas ediciones del Foro tuvieron lugar en Zhuhai. El evento ayudó a las personas de diferentes países, culturas y contextos históricos a mejorar el entendimiento mutuo, difundir el espíritu de la ruta marítima de la seda a través de intercambios y aprendizaje mutuo y estimular dinámicas innovadoras a través de una cooperación beneficiosa para todas las partes.

La Nueva Ruta de la Seda brotó en China, lleva seis años de desarrollo y floreció en Zhuhai, la ciudad costera al sur de China, como un polo de cooperación global para el beneficio mutuo.

"La razón por la que Zhuhai atrae a tantas mentes brillantes en el área de la innovación tecnológica y científica es que esta ciudad recibe a los nuevos residentes y talentos con los brazos abiertos y les permite dedicarse de lleno a la investigación académica y a la innovación científica. ¡Creo que Zhuhai tiene un gran futuro por delante!", expresó San Hoa Thang, becario de la Academia Australiana de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería y la Academia Australiana de Ciencias.

FUENTE The 3rd 21st Century Maritime Silk Road China (Guangdong) International Communication Forum

SOURCE The 3rd 21st Century Maritime Silk Road China (Guangdong) International Communication Forum