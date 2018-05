La certification Microsoft propulse une société de technologie australienne dans la grande ligue des transactions sur matières premières et de la gestion des risques (CTRM)

Brett Crew, PDG de Scalable, a souligné que la certification Microsoft est une reconnaissance de 30 années d'engagement de sa société envers l'excellence dans les logiciels.

« Comme les applications existantes dans l'industrie approchent de leur date de péremption, nous avons saisi une opportunité de développer un produit qui s'inscrit bien dans la plateforme Dynamics 365, » a-t-il commenté.

Scalable a établi des relations solides avec des clients sur un éventail d'industries des matières premières autour du monde, et ceci a donné à notre société de technologie une perspective approfondie sur les questions de logistique et de gestion de l'information que les intermédiaires doivent affronter chaque jour.

« Sur des marchés qui aujourd'hui évoluent rapidement, les clients sont à la recherche d'une seule version de la vérité. L'ère est révolue du logiciel isolé, satellite du monde des transactions sur les matières premières, » a dit Crew.

Avec plus de 1 100 utilisateurs à l'échelle du globe, Scalable Commodity est un progiciel de transactions sur matières premières complet, de bout en bout, basé sur le nuage, destiné aux secteurs notamment des produits non durables, de l'agriculture et de l'alimentation des animaux, des céréales et oléagineux, des biocarburants, des métaux et des déchets de métaux, ainsi que les industries manufacturières d'aliments et de boissons.

Le module s'intègre de façon harmonieuse avec le progiciel de gestion intégré (PGI) Dynamics 365 for Finance and Operations et il tire parti de la plateforme Unified Interface de Dynamics pour offrir une solution plus flexible et plus robuste aux intermédiaires de matières premières dans leurs déplacements.

Outre une gestion complète des contrats, du suivi des coûts, des capacités logistiques et de la gestion des risques, les clients ont accès à la totalité des outils proposés par Microsoft pour la plateforme Dynamics.

Scalable est un Microsoft Gold Partner, partenaire d'or de Microosoft, et également un partenaire en tant que fournisseur indépendant de logiciels (FIL). Par l'intermédiaire du réseau de partenaires de Microsoft, il assure la mise en œuvre, la formation et des services de conseil auprès de la clientèle, directement et à l'échelle mondiale.

