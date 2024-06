La chaîne d'approvisionnement mondiale pour les traitements anticancéreux à base de Lu-177 est renforcée par le début de la production d'Yb-176 par Kinectrics, ce qui réduit la dépendance à l'égard de la Russie

TORONTO, 1 juin 2024 /PRNewswire/ -- Kinectrics, fournisseur mondial de services liés au cycle de vie nucléaire, annonce les premières expéditions d'Ytterbium-176 (Yb-176) hautement enrichi, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement radiopharmaceutique et réduisant la dépendance à l'égard des matières russes.

Le lutécium-177 sans porteur ajouté (Lu-177 n.c.a.) est rapidement devenu un isotope important pour les produits radiopharmaceutiques thérapeutiques. La demande de Lu-177 n.c.a. augmente en raison de l'expansion du pipeline de thérapies à base de Lu-177. Le matériau d'entrée pour la création de Lu-177 n.c.a. est l'Yb-176, un isotope stable qui est irradié dans des réacteurs nucléaires, produisant du Lu-177 par activation neutronique.

« Il est important de créer un approvisionnement commercial solide en Yb-176 pour garantir un approvisionnement constant en Lu-177, a déclaré David Harris, PDG de Kinectrics. Nous avons investi, par l'intermédiaire de notre coentreprise Isogen, dans une technologie de production d'isotopes qui nous a permis de recevoir régulièrement des livraisons de Lu-177 de la part de Bruce Power depuis l'automne 2022. Avec nos premières livraisons d'Yb-176, nous démontrons que Kinectrics peut rapidement faire passer les innovations en matière d'isotopes médicaux du stade du concept à celui de la production commerciale fiable. »

La production de tous les Lu-177 n.c.a. dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe et très limitée qui, jusqu'à présent, dépendait principalement de l'approvisionnement en provenance de Russie. Kinectrics développe sa technologie éprouvée de production d'isotopes stables jusqu'en 2024 dans le but de devenir le plus grand producteur non russe d'Yb-176. Après plusieurs années d'efforts pour développer et mettre en œuvre de nouvelles technologies électromagnétiques d'enrichissement des isotopes, Kinectrics est maintenant en production de routine. Cette technologie permettra également à Kinectrics d'élargir son portefeuille de produits isotopiques stables dans les années à venir, y compris le Gadolinium-160 (Gd-160) et d'autres.

L'importance de réduire la dépendance de la chaîne d'approvisionnement en Lu-177 n.c.a. à l'égard des matières russes est soulignée dans les récentes actions législatives, notamment le Rosatom Sanctions Enforcement Act récemment adopté par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.

https://www.kinectrics.com/capabilities/products/isotope-products/medical-isotope-products

À propos de Kinectrics :

Kinectrics est un leader dans la fourniture de services de gestion du cycle de vie pour l'industrie de l'électricité. Notre expertise en matière d'ingénierie, d'essais, d'inspection et de certification est reconnue par des clients du monde entier. Elle s'appuie sur des laboratoires et des installations d'essais indépendants, une flotte diversifiée d'équipements d'inspection sur le terrain et une équipe primée de plus de 1 300 ingénieurs et experts techniques. De la conception initiale et des essais de type au déploiement opérationnel et aux services de maintenance, Kinectrics collabore étroitement avec ses clients pour s'assurer que les actifs des services publics fonctionnent de manière sûre, fiable et efficace tout au long de leur cycle de vie.

