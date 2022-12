La chasse au trophée de retour à l'agenda du Parlement Européen

HSI / Europe remet 48,226 signatures appelant l'Union Européenne à agir contre l'importation de trophées de chasses.

BRUXELLES and PARIS, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Hier, Humane Society International/Europe a remis à la Commission des pétitions du Parlement européen une pétition rassemblant près de 50 000 signatures de citoyens appelant l'Union européenne à lutter contre le commerce de trophées de chasses. La pétition propose des solutions politiques transitoires, visant à renforcer la réglementation actuelle.

Dr Jo Swabe from HSI/Europe with Ana Miranda and her assistants from the Greens/EFA in the European Parliament

Des espèces emblématiques telles que les lions, les rhinocéros et les éléphants sont tuées et expédiées vers et depuis l'Union européenne, en faisant le deuxième importateur mondial de trophées. Le Parlement doit remédier aux insuffisances de l'UE, qui ne parvient pas à appliquer les mesures de protections en vigueur.

Le Dr Joanna Swabe, directrice des affaires publiques pour HSI / Europe, a déclaré: «Nous avons apprécié de pouvoir utiliser notre temps de parole à la Commission des pétitions (10:28:50) pour contester les affirmations inexactes et rebattues de la Commission Européenne qui continue d'affirmer qu'une chasse «bien réglementée» bénéficie à la conservation des espèces et aux communautés locales. Il est regrettable que les arguments « prémâchés » des défenseurs de chasse aux trophées soient privilégiés plutôt que les nombreuses preuves factuelles démontrant que tuer des espèces menacées pour le plaisir nuit grandement à leur conservation et ne fait qu'accroître les inégalités sociales. Nous sommes également déçus de voir que même le plan d'action révisé de l'UE sur le trafic d'espèces sauvages récemment adopté identifie lui aussi « la chasse au trophée bien réglementée » comme une source de revenu durable. Nous contestons fermement cette position. »

HSI / Europe salue cependant l'engagement récent du plan d'action révisé de l'UE sur le trafic d'espèces sauvages d'accroître les contrôles lors des importations de trophées et la transparence dans les décisions concernant les ratios pays/espèces. La Commission envisage de renforcer la réglementation en imposant un permis d'importation pour d'avantage d'espèces.

La pétition de HSI/Europe, les récents sondages, ainsi que nos diverses contributions aux consultations de la Commission, soulignent non seulement l'urgence d'intégrer dans ces mesures de protection supplémentaires les questions de bien-être, de conservation et de besoins biologiques, mais également la volonté des citoyens de voir l'UE prendre des mesures immédiates pour interdire les importations de trophées de chasse, privilégiant ainsi le principe de précaution.

