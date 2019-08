La chef Dominique Crenn, la primera mujer chef galardonada con tres estrellas Michelin en Estados Unidos, será homenajeada en la Signature Chefs Auction de March of Dimes en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes presentará a la chef de renombre mundial Dominique Crenn con el premio MOD ICON Award de 2019 por su excelencia culinaria y su incansable empeño por la innovación, la sostenibilidad y la igualdad en el Signature Chefs Auction, el principal evento de degustación de beneficencia de Los Ángeles. La noche filantrópica tendrá lugar el jueves 17 de octubre de 2019 en el SLS Hotel de Beverly Hills. Las celebridades culinarias Brooke Williamson, Timothy Hollingsworth, Aarti Sequeira y Nancy Silverton, galardonada con el premio ICON Award de 2018 de March of Dimes, estarán uniendo sus fuerzas con más de 12 chefs maestros de la zona para recaudar fondos de importancia crítica que se destinarán a beneficiar a March of Dimes y su misión de encabezar la lucha en favor de la salud de todas las mamás y los bebés. Tony Hale, el actor ganador del premio Emmy que interpreta a "Forky" en Toy Story 4, será el anfitrión de la velada.

Dominique Crenn es la copropietaria y chef del restaurante Atelier Crenn de San Francisco, que cuenta con tres estrellas Michelin. Crenn fue destacada en la segunda temporada de la popular serie de Netflix "Chef's Table", y es una de las chefs más aclamadas de los Estados Unidos: fue galardonada con el premio a la Mejor Chef del Oeste de 2018 por la James Beard Foundation, y con el premio a la Mejor Mujer Chef de 2016 por parte de World's 50 Best Restaurant Awards. "Estoy muy contenta de apoyar a March of Dimes, una organización que impulsa la innovación y trabaja por la igualdad para mejorar la salud de las madres y sus bebés durante más de 80 años", dijo Crenn.

Mark Owens, CEO de Rogers & Cowan y presidente del evento de este año, dijo: "¡Estamos encantados de poder reconocer a uno de los mejores chefs del mundo! Estamos muy agradecidos a Dominique por su apoyo, que marca una gran diferencia y nos ayuda a recaudar los fondos necesarios para hacer frente a la crisis de salud a la que se enfrentan las madres y sus bebés en nuestro país. Estados Unidos es la nación desarrollada más peligrosa para dar a luz. Las muertes relacionadas con el embarazo se han más que duplicado en los últimos 25 años".

Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis de salud materno-infantil, con más de 50,000 mujeres que experimentan complicaciones que ponen en peligro su vida como resultado del embarazo y el parto, y 380,000 bebés que nacen prematuramente cada año. Las desigualdades crónicas y el acceso desigual a una atención sanitaria de calidad tienen un impacto negativo en estos índices. Por ejemplo, estos son algunos de los factores que contribuyen al hecho de que las mujeres de color tienen hasta un 50 por ciento más de probabilidades de dar a luz prematuramente y sus hijos pueden enfrentar un índice de mortalidad infantil del 130 por ciento más alto en comparación con los hijos de mujeres blancas. March of Dimes está trabajando en comunidades de todo el país para reducir las crecientes tasas de nacimientos prematuros, así como la mortalidad y morbilidad materna.

"Estas disparidades son injustas e inaceptables", dijo Tim Duffy, copresidente de Ugly Brother Studios y copresidente de la subasta Signature Chefs Auction de Los Ángeles. "Estamos recaudando fondos para ayudar a March of Dimes a abordar estos urgentes problemas de salud y trabajar para nivelar el campo de juego de manera que todas las mamás y los bebés estén sanos gracias a la investigación pionera, la promoción de políticas a nivel nacional, estatal y local, y el empoderamiento de las familias con programas, conocimientos y herramientas para que puedan contar con embarazos más sanos".

"Estoy encantada de formar parte de esta increíble velada para ayudar a recaudar fondos para esta importante organización que apoya a las mujeres antes, durante y después del embarazo, con el fin de asegurar que todas las mamás y los bebés estén sanos", dijo Aarti Sequeira, periodista/productora galardonada y famosa chef de la cadena de televisión Food Network. "Apoyo el trabajo que March of Dimes está haciendo para crear un espacio en el que podamos compartir nuestras historias sobre el lado menos placentero de la crianza de los hijos, desde la depresión posparto hasta la pérdida, pasando por las luchas cotidianas para convertirse en madre y ser madre".

"Estamos agradecidos de poder trabajar con estos talentosos chefs que son artistas, innovadores y filántropos", dijo Amy Dittmore, gerente sénior de desarrollo de March of Dimes para el área metropolitana de Los Ángeles. "Esta exclusiva velada es una gran oportunidad para experimentar el menú cuidadosamente curado y diseñado para degustar el diverso talento epicúreo de Los Ángeles, al mismo tiempo que celebramos y apoyamos esta gran causa".

Doce de los chefs más innovadores de Los Ángeles aportarán su pasión a la Signature Chefs Auction de este año: la chef Holly Jivin de Bazaar por José Andrés; el chef Travis Strickland de Baltaire; la chef Nyesha Arrington, cuyo nuevo restaurante abrirá próximamente; el chef Evan Funke de Felix Trattoria; el chef Curtis Stone de Gwen; el chef Timothy Hollingsworth de Otium; la chef Nancy Silverton de chi Spacca, de Mozza; el chef Sang Yoon de Lukshon; el chef Sushi Nozawa de Kazunori by Sushi Nozawa; la chef Kuniko Yagi de Pikunico; el chef Phillip Frankland Lee de Scratch Bar and Kitchen; el chef Jason Neroni de The Rose Venice; el chef Raphael Francois de Tesse; el chef Brian Dunsmoor de Hatchell Hall; y el chef Jonathan Avilés de Salazar.

La velada comenzará a las 6:00 p.m. con una extraordinaria degustación de la gastronomía más exquisita, preparada y servida por maestros culinarios de los mejores restaurantes de la zona, seguida por una degustación de postres servidos a la mesa y una animada subasta en vivo, que brindará la oportunidad de hacer ofertas sobre paquetes exclusivos y experiencias únicas. Billy Harris regresa este año como subastador. El costo de la mesa de 10 personas para el evento es de $5,000. Para obtener más información, incluyendo oportunidades de patrocinio, visite el sitio marchofdimeschefsla.com o comuníquese con Amanda Butler llamando al 818-296-6882, o por correo electrónico a la dirección abutler@marchofdimes.org.

Los patrocinadores locales que apoyan generosamente a March of Dimes incluyen a los patrocinadores de plata: First Legal, Radius Bank, Rogers & Cowan y Verizon; y los patrocinadores de bronce: Adventist Health White Memorial, AEG, Anne Jarmain y Dan Lukas, Todd Christopher, Ergobaby, Wells Fargo, UCLA Mattel Children's Hospital y Wedgewood.

Con demasiada frecuencia, las historias francas sobre embarazo, paternidad y pérdida no suelen ser compartidas. Para llenar este vacío, March of Dimes lanzó #UnspokenStories, una comunidad de apoyo que da voz a todas las experiencias en torno a estos temas. Esta iniciativa tiene por objetivo proporcionar a las mujeres, los hombres y las familias una plataforma para conectarse y hablar abiertamente. Para mayor información y para compartir su historia, por favor, visite el sitio UnspokenStories.org .

