La China International Big Data Industry Expo 2023 a confirmé la participation de 93 entreprises, dont Huawei et Alibaba

GUIYANG, Chine, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 mars, le comité exécutif du groupe d'exposition de la China International Big Data Industry 2023 a annoncé qu'à ce jour, 93 entreprises, dont China Electronics Corporation, Huawei et Alibaba ont confirmé leur participation à l'exposition qui se tiendra du 26 au 28 mai prochain.

China International Big Data Industry Expo 2023

La personne contact du groupe d'exposition, Luo Geng, a annoncé que cette année, l'exposition mettra en place six salles d'exposition hors ligne thématiques, parmi lesquelles un pavillon international, pavillon d'informatique est-ouest, un pavillon de l'industrie numérique, un pavillon de la scène de l'innovation et un pavillon de la vie numérique. Le salon prévoit d'attirer la participation de 320 entreprises, avec un accent placé sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits, les nouveaux plans et les nouvelles applications de mégadonnées, dans une zone d'exposition de 60 000 mètres carrés. Le groupe d'exposition a invité des entreprises liées à l'industrie des mégadonnées à participer. Aujourd'hui, 93 entreprises ont confirmé leur participation à l'exposition, dont 12 entreprises internationales et 81 entreprises nationales.

Le salon déploiera des itinéraires personnalisés pour les professionnels. En se concentrant sur les besoins des entreprises et les sujets brûlants de l'industrie, les itinéraires personnalisés pour les professionnels seront conçus tels que « l'informatique est-ouest », la circulation des éléments de données, la fabrication intelligente, la sécurité des données, les villes intelligentes, les services cloud, etc.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.bigdata-expo.cn/

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439105

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2036196/Big_Data_Expo_2023.jpg

SOURCE 2023 China International Big Data Industry Expo Executive Committee