La Chine entre dans l'ère de l'annuloplastie directe interventionnelle

Lancement de la première implantation chez l'homme du « DragonRing », un dispositif d'annuloplastie mitrale par cathéter

HANGZHOU, Chine, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 octobre 2022, une équipe cardiaque multidisciplinaire et internationale dirigée par le professeur Mao Chen du département de cardiologie de l'hôpital de Chine occidentale de l'université du Sichuan a réalisé avec succès la première implantation humaine au monde de « DragonRing », le premier système d'annuloplastie directe transfémorale interventionnelle innovant en Chine qui simule la technologie d'annuloplastie atrio-ventriculaire de la chirurgie cardiaque contemporaine. Entièrement et indépendamment développé par Hangzhou Valgen Medtech Co. Ltd., le DragonRing est conçu pour traiter efficacement la régurgitation fonctionnelle de la valve mitrale en fermant l'anneau dilaté, en se concentrant particulièrement sur la population de patients souffrant de fibrillation auriculaire comme principale étiologie de leur régurgitation mitrale. Le professeur David Scott Lim, directeur de l'Advanced Cardiac Valve Center de l'université de Virginie (États-Unis), le professeur Azeem Latib, chef de section de cardiologie interventionnelle au Montefiore Medical Center (États-Unis), et le professeur Felix Kreidel, chef du département de cardiologie de l'université du Schleswig-Holstein (Allemagne), ont procédé à des échanges techniques avec l'équipe du professeur Mao Chen par vidéoconférence à distance.

« Pour la régurgitation fonctionnelle de la valve auriculaire, la conception du dispositif DragonRing vise à reproduire le standard de soins chirurgical en réduisant la dilatation annulaire, mais de manière peu invasive, avec l'avantage de permettre un traitement ultérieur avec d'autres technologies interventionnelles si nécessaire à l'avenir. Cette première expérience chez l'homme est encourageante et nous attendons avec impatience les résultats de l'étude ultérieure sur DragonRing », a déclaré le professeur Scott Lim après la procédure.

DragonRing est une nouvelle technologie développée pour le traitement de la régurgitation valvulaire. Après les lancements réussis de « DragonFly » (système de réparation transcathéter de bord à bord) et de « MitralStitch » (système d'implantation transcathéter de chordes artificielles), Valgen Medtech poursuit sa mission en réalisant des percées dans les techniques de traitement interventionnel du cœur. Valgen construit sa réputation grâce au concept global de « boîte à outils pour les maladies cardiaques structurelles », avec d'autres produits innovants de la série « Dragon- » basés sur des cathéters dans son pipeline, offrant plus d'options et de combinaisons de techniques possibles pour la pratique clinique future, et repoussant les limites du traitement interventionnel des maladies cardiaques structurelles dans une nouvelle ère.

CONTACT : Jiamin Yu, [email protected], +86-13817553929

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1939070/Valgen_Medtech.jpg

SOURCE Hangzhou Valgen Medtech Co., Ltd.