La ciberayuda está en camino: la ejecutiva canadiense de banca y tecnología Claudette McGowan llega al Top 10 de Apple con su nuevo podcast sobre ciberseguridad

TORONTO, 9 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Claudette McGowan lanza C Suite, un nuevo programa y podcast sobre ciberseguridad creado para difundir la alfabetización cibernética y la conciencia digital para personas comunes.

El 4 de febrero, McGowan transmitió el primer episodio de su podcast C Suite, llegando a los puestos más altos en la categoría de tecnología canadiense.

Este primer episodio contó con la participación de Kevin Mandia, director ejecutivo de FireEye. Mandia compartió su percepción sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en diciembre de 2020, cuando FireEye descubrió una importante vulnerabilidad cibernética dentro de su red.

Escuche el episodio 1 de C Suite en Spotify o Apple Podcasts.

La necesidad de mejorar la ciberalfabetización personal nunca ha sido mayor.

"A medida que seguimos aumentando el tiempo que pasamos en línea, los consumidores tienen la oportunidad de aprender más sobre las mejores prácticas en ciberseguridad, de tal manera que puedan seguir utilizando las plataformas digitales nuevas y actuales con confianza", afirmó Claudette McGowan, directora ejecutiva global de Protect Fusion y Cyber Experience de TD.

Además de ser ejecutiva de ciberseguridad, McGowan se desempeña como presidenta de CILAR (Coalition of Innovation Leaders Against Racism) de Canadá. Junto con colegas de innovación como Yung Wu, director ejecutivo de MaRS Discovery District, McGowan estará lanzando nuevos programas de aprendizaje cibernético y oportunidades de empleo para jóvenes a finales de 2021.

"Conforme la COVID-19 ha dado paso a nuevas formas de trabajar, los ciberatacantes han identificado nuevas víctimas. La explosión de puntos de entrada y el aumento asociado del cibercrímenes implica que es fundamental enfocar nuestra economía de innovación en la ciberresiliencia y en impulsar empresas que mantengan y desarrollen nuestros escudos defensivos contra estas amenazas que avanzan con rapidez". - Yung Wu

Visite GlobalCSuite.org y siga a @GlobalCSuite en las redes sociales para recibir consejos diarios, información, próximos seminarios web y oportunidades de empleo en ciberseguridad.

Acerca de C Suite

C Suite es un movimiento global de alfabetización cibernética creado para aumentar la conciencia cibernética personal. El objetivo de C Suite es aumentar la fluidez cibernética y la confianza digital a través de eventos, podcasts y nuevas experiencias de aprendizaje. Este movimiento global está comprometido permanentemente a crear entornos digitales más seguros para todos. A través de recordatorios, consejos y capacitaciones frecuentes, C Suite saca provecho directamente del mayor activo de la tierra: las personas.

Acerca de CILAR

La Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR) fue creada para aprovechar las conexiones de las personas afrodescendientes, indígenas y de color con el sector de la innovación, una pieza fundamental en la reconstrucción y transición a la nueva economía. Compuesta por miembros sénior de los sectores de la tecnología, la innovación y la industria avanzada de Canadá, el trabajo de CILAR estará impulsado por su amplio grupo de miembros. Haciendo uso de la gran influencia institucional de sus miembros, así como de un enfoque centrado en el sistema, CILAR busca generar gran impacto en la red.

Contacto para los medios: Brandtalk Media Inc., Jenelle Ernest, 647-914-5553, [email protected]

FUENTE C Suite

SOURCE C Suite