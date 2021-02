La CIIE vous envoie ses meilleurs vœux pour l'Année du Buffle

SHANGAI, Chine, 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Alors que les Chinois du monde entier fêtent le Nouvel An et l'Année du Buffle, la plus grande exposition mondiale sur le thème des importations, la Foire internationale des importations de Chine (CIIE), vous envoie ses meilleurs vœux.

Les Chinois formulent souvent des vœux de fortune à l'occasion du Nouvel An. Le marché chinois est prospère, et pour les entreprises étrangères qui souhaitent exploiter son potentiel, la CIIE est une plateforme de choix pour leur permettre de réaliser ce rêve de fortune. Les raison en sont les suivantes.