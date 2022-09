La cinquième CIIE est prête à ouvrir sa porte aux participants du monde entier

SHANGHAI, 17 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Agissant comme une plateforme majeure pour les achats internationaux, la promotion des investissements, les échanges culturels et la coopération ouverte, la China International Import Expo (CIIE) se tient depuis quatre années consécutives et est largement considérée comme un bien public international, qui à son tour est bon pour la mondialisation économique et le système commercial multilatéral.

More than 1,500 new products, technologies and services were featured during the past four editions of the China International Import Expo, while the value of the intended deals reached during these events totaled $270 billion.

Avec un certain nombre d'entreprises participant à la CIIE pour la première fois cette année, notamment le géant mondial des métaux et des mines Rio Tinto Group, et la multinationale japonaise des semi-conducteurs Renesas Electronics Corp, la cinquième édition de la CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre comme prévu.

En ce qui concerne l'exposition commerciale, la cinquième CIIE comportera à nouveau six zones d'exposition : produits alimentaires et agricoles, industrie intelligente et technologies de l'information, équipement médical et produits de santé, biens de consommation, commerce des services et automobiles.

Cette année, de nombreuses agences d'organisation de pays tels que la Norvège et la Belgique ont rejoint le réseau de la CIIE pour la première fois. Ces agences joueront un rôle important en invitant les petites et moyennes entreprises locales à participer à l'expo. Les pays membres de l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) prévoient également de participer à l'expo.

Au cours des dernières années, les organisateurs de la CIIE ont créé des sous-sections au sein des zones d'exposition afin d'améliorer les normes de service. La cinquième édition verra la création d'un plus grand nombre de nouvelles sous-sections. Par exemple, une sous-section sur les semences de culture et une sous-section sur l'intelligence artificielle seront créées pour renforcer la communication entre les entreprises et soutenir une croissance industrielle pertinente.

Des sous-sections dédiées au service de l'incubation de l'innovation, inaugurées lors de l'édition 2021, seront à nouveau établies dans les zones d'exposition des automobiles, de l'industrie intelligente et des technologies de l'information, et des équipements médicaux et des produits de santé. De telles sous-sections seront également présentes pour le sport et le design de mode.

Cette année, les expositions par pays se tiendront en ligne avec un tout nouveau look pour présenter les réalisations des pays en matière de polices culturelles, économiques et sociales.

Depuis 2018, plus de 120 pays au total ont participé à l'exposition des pays, montrant ainsi la passion des pays étrangers pour la CIIE.

Ne manquez pas de parcourir le site officiel de la CIIE pour obtenir plus d'informations sur la cinquième édition à venir : https://www.ciie.org/zbh/en/ .

